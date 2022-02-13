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Crítica

"Amor com Fetiche": comédia da Netflix sobre BDSM é leve e divertida

Comédia romântica coreana da Netflix, "Amor com Fetiche" segue estrutura do gênero, mas ousa com leveza ao retratar um casal vivendo um relacionamento de dominação

Publicado em 13 de Fevereiro de 2022 às 17:18

Públicado em 

13 fev 2022 às 17:18
Rafael Braz

Colunista

Rafael Braz

Filme
Filme "Amor com Fetiche", da Netflix Crédito: Jun Hae-sun/Netflix
“Amor com Fetiche” é uma comédia romântica até bem comportada se levarmos em consideração seu título e sua premissa. Ainda assim, o novo filme coreano da Netflix é ousado não apenas ao falar de BDSM e fetiches sexuais, mas por normalizá-los de maneira leve e assertiva em uma sociedade ainda conservadora como a sul-coreana.
O filme de Park Hyeon-jin tem início quando Jung Ji-goo (Lee Joon-Young, ex-integrante da banda U-KISS) chega ao seu novo emprego. Seu nome logo vira motivo de piada para os colegas em função da diferença de apenas uma letra para Jung Ji-woo (Seohyun, da banda Girls Generation), com todo prevendo algumas confusões com os nomes.
A previsão é certeira. Sem perceber, Ji-woo recebe uma encomenda destinada a Ji-hoo e, ao abrir, se depara com uma coleira cheia de espetos para a utilização em práticas de submissão. O rapaz até tenta se explicar, inventa uma desculpa esfarrapada, mas não cola - sua colega havia descoberto o seu segredo mais íntimo. A jovem, porém, se interessa pelo tema e firma com Ji-hoo um contrato no qual ela seria sua mestre dominadora.
“Amor com Fetiche” passa longe da glamourização e da erotização da prática de BDSM. O filme em nada lembra, por exemplo, obras como “Cinquenta Tons de Cinza. Ao invés disso, o texto prioriza o respeito mútuo e a construção da intimidade e da cumplicidade entre os dois em uma relação pouco sexualizada. É até curioso como toda a relação é construída na intimidade antes de se tornar algo definitivamente mais carnal, uma característica comum nos doramas e nos k-drama.
Filme
Filme "Amor com Fetiche", da Netflix Crédito: Jun Hae-sun/Netflix
Desde o início, quando firmam o contrato, Ji-hoo deixa claro que jamais irá forçar sua dominadora em alguma prática em que não se sinta à vontade. A jovem, por sua vez, estuda a relação de um mestre com seu submisso para que ela seja respeitosa e prazerosa para ambos.
A diretora Park Hyeon-jin consgeue imprimir ao filme uma leveza que torna tudo divertido - sem os calabouços sexuais, “Amor com Fetiche” cria situações cômicas acerca do funcionamento dessas relações, às vezes intencionalmente beirando a vergonha alheia e nos fazendo dividir o constrangimento com os personagens.
Filme
Filme "Amor com Fetiche", da Netflix Crédito: Jun Hae-sun/Netflix
O filme usa a estrutura narrativa clássica das comédias românticas, com encontro, desenvolvimento, afastamento e conclusão. Sua virada final, porém, é forçada e repentina, reforçado muito pela falta de tensão sexual entre os dois protagonistas, que funcionam bem como amigos, mas nunca conseguem vender a relação como algo sensual.
Apesar das falhas, “Amor com Fetiche” é uma leve comédia romântica que busca arcos inovadores para falar sobre aceitação própria e do outro, de compreender as necessidades e os desejos do(a) parceiro(a). Com uma ousadia limitada, mas plenamente ciente de como representar uma relação BDSM, o filme acaba oferecendo uma diversão descompromissada e segura ao inserir novos elementos e frescor a uma fórmula consagrada.
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Rafael Braz

Crítico de séries e cinema, Rafael Braz é jornalista de A Gazeta desde 2008. Além disso, é colunista de cultura, comentarista da Rádio CBN Vitória e comanda semanalmente o quadro Em Cartaz

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