Uma nota de R$ 300 com a cara de seu pet

A gatinha Chloé na nota de R$ 300, uma ação para ajudar ONGs que resgatam animais de rua e incentivam a adoção Crédito: Divulgação

Meu querido diário... Apesar de todos nossos apelos, o Banco Central não escolheu o vira-lata caramelo para estampar a nova nota de R$ 200, mesmo após uma petição que reuniu mais de 150 mil pessoas fazendo essa solicitação.

A repercussão foi tão grande na internet, que apesar de a nota trazer o lobo-guará do Cerrado, o vira-lata caramelo acabou virando o garoto-propaganda, apresentando o seu amigo que agora faz parte do dia a dia do brasileiro.

E durante esse debate todo, muitas ideias legais, incluindo memes e mais memes, surgiram. E uma delas foi do pet shop Petz que acaba de criar uma nota de R$ 300 para homenagear o vira-lata caramelo.

A cédula, claro, não tem valor de verdade, é apenas um voucher que será distribuído para 10 influenciadores engajados na causa animal, que poderão, com essa nota de R$ 300 em mãos, doar o valor para uma Ong parceira do Adote Petz.

A ideia, claro, também é incentivar a adoção de animais resgatados, como eu (uma gatinha linda, sem raça definida e modesta como vocês estão vendo, risos). Aliás, segundo pesquisas, o cachorro vira-lata, sem raça definida (SRD), é o mais presente em lares brasileiros, e os caramelos são os preferidos.

E olha que legal. É só acessar o site Dindin Petz e criar uma nota de R$ 300 personalizada com a foto do seu pet. Olha a minha aqui. Segundo o site, a iniciativa reúne diversas ações que têm como objetivo dar visibilidade à causa do bem-estar animal. Além de poder ter uma nota com a cara do seu mascote, será possível conhecer influenciadores que lutam pela causa, conferir as ongs beneficiadas e deixar um recado para os fãs desses pets tão amados.

A grande verdade, amigatos, amigatas, aumigos e aumigas, é que são muitos de nós pelas ruas precisando de ajuda. E aqui mesmo, em nosso Estado, existem muitas ongs precisando de apoio, assim como voluntários que acabam transformando uma parte da casa em abrigo para animais resgatados. E a conta no final de cada mês é alta. E se cada um de vocês que ama animais ajudar, a vida de meus amiguinhos pode melhorar.