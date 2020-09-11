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Diário de Chloé

Uma nota de R$ 300 com a cara de seu pet

Infelizmente, o vira-lata caramelo não foi escolhido para estampar a nova nota de R$ 200,  mas várias ações estão acontecendo  nas redes sociais pra valorizar esse cachorro. Inclusive essa que possibilita você criar uma nota com a foto do seu pet

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 15:47

Públicado em 

11 set 2020 às 15:47
Rachel Martins

Colunista

Rachel Martins

A gatinha Chloé na nota de 300
A gatinha Chloé na nota de R$ 300, uma ação para ajudar ONGs que resgatam animais de rua e incentivam a adoção   Crédito: Divulgação
Meu querido diário... Apesar de todos nossos apelos, o Banco Central não escolheu o vira-lata caramelo para estampar a nova nota de R$ 200, mesmo após uma petição que reuniu mais de 150 mil pessoas fazendo essa solicitação.
A repercussão foi tão grande na internet, que apesar de a nota trazer o lobo-guará do Cerrado, o vira-lata caramelo acabou virando o garoto-propaganda, apresentando o seu amigo que agora faz parte do dia a dia do brasileiro.
E durante esse debate todo, muitas ideias legais, incluindo memes e mais memes, surgiram. E uma delas foi do pet shop Petz que acaba de criar uma nota de R$ 300 para homenagear o vira-lata caramelo.
A cédula, claro, não tem valor de verdade, é apenas um voucher que será distribuído para 10 influenciadores engajados na causa animal, que poderão, com essa nota de R$ 300 em mãos, doar o valor para uma Ong parceira do Adote Petz.
A ideia, claro, também é incentivar a adoção de animais resgatados, como eu (uma gatinha linda, sem raça definida e modesta como vocês estão vendo, risos). Aliás, segundo pesquisas, o cachorro vira-lata, sem raça definida (SRD), é o mais presente em lares brasileiros, e os caramelos são os preferidos.
E olha que legal. É só acessar o site Dindin Petz e criar uma nota de R$ 300 personalizada com a foto do seu pet. Olha a minha aqui. Segundo o site, a iniciativa reúne diversas ações que têm como objetivo dar visibilidade à causa do bem-estar animal. Além de poder ter uma nota com a cara do seu mascote, será possível conhecer influenciadores que lutam pela causa, conferir as ongs beneficiadas e deixar um recado para os fãs desses pets tão amados.
A grande verdade, amigatos, amigatas, aumigos e aumigas, é que são muitos de nós pelas ruas precisando de ajuda. E aqui mesmo, em nosso Estado, existem muitas ongs precisando de apoio, assim como voluntários que acabam transformando uma parte da casa em abrigo para animais resgatados. E a conta no final de cada mês é alta. E se cada um de vocês que ama animais ajudar, a vida de meus amiguinhos pode melhorar.
Tomara que dentre esses dez influenciadores, tenha um do Espírito Santo! Lambeijos.

Rachel Martins

Uma jornalista que ama os animais, assim é Rachel Martins. Não é a toa que ela adotou duas gatinhas, a Frida e a Chloé, que são as verdadeiras donas da casa. Escreve semanalmente sobre os benefícios que uma relação como essa é capaz de proporcionar

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