seupetnoES bombando, pets como parte da família e 'Diário de Chloé'

Lua no Atlântica Parque, em Jardim Camburi. Crédito: Reprodução Instagram

A Fernanda Oliveira marcou nossa hashtag e por isso a sua cachorrinha Lua está passando hoje por aqui. O passeio foi no Atlântica Parque, em Jardim Camburi. Olha que coisa mais fofa, gente!

Quadrinhos fofos

Quem tem animal de estimação, adora decorar a casa com objetos que remetem a sua paixão. Eu, por exemplo, tenho duas gatinhas em casa, e agora uma hóspede felina também, e todas as vezes que vejo alguma coisa de bichanos, logo compro. Por isso amei esses quadrinhos da loja Personalizando Ideias, do Shopping Moxuara. Já está na minha lista de desejos!

Informações: (27) 3422-2600.

Quadrinhos da loja 'Personalizando'

Cães e gatos

Um estudo realizado pelo Instituto QualiBest, com 3.163 internautas de todo o país, mostra que os pets fazem mesmo parte da família. Atualmente, 53% de tutores de cães e 54% de gatos concordam totalmente com isso e tratam seu animal como “filho”. Ainda de acordo com a pesquisa, cães lideram a lista e 40% têm vira-latas. Entre os de raça, os mais populares são poodles (7%), pinchers (6%) e shih-tzus (6%). No caso dos gatos, 66% disseram ter animais sem raça definida, sendo que 40% encontraram seus animais abandonados na rua. Entre as raças, a mais popular é a siamesa (16%). E enquanto a maioria dos tutores de gatos gastam entre R$ 51 e R$ 100 poe mês, os de cães gastam entre R$ 101 e R$ 200.

Pesquisa comprova que cães e gatos são tratados como "filhos" pela maioria dos tutores. Crédito: Divulgação

Diário de Chloé

A luta com Meg continua

Meu querido diário… Ainda estamos na luta aqui em casa para nos adaptar a nossa nova hóspede, a Meg. Mas, para falar a verdade, nós três continuamos estressadas, nos comunicando só pela fresta da porta, e nessa hora a Meg bufa de um lado, e eu e Frida do outro. Por enquanto, nada de ficar juntas, senão é briga – e às vezes tensa.

Como disse na coluna passada, esse processo de socialização pode levar um tempo. E a Meg vai ficar por pouco tempo por aqui, só até embarcar para Portugal para encontrar seus “pais” Paloma e Márcio. Será que até este dia, nós três vamos nos tornar amigas?

Especialistas dizem que quando chega um animal diferente em uma casa com outros gatos, é necessário redobrar a atenção, o carinho e recompensar mais os bichanos residentes. E essa parte nós estamos adorando. Isso é para que a gente entenda que a Meg não é uma ameaça e não vai roubar os nossos recursos: território, água, comida, brinquedos e, claro, nossas donas. E a Meg também precisa de muito carinho, pois chegou em um ambiente totalmente diferente.

A sugestão da @dannypetsitteroficial é que inicialmente se coloque, por exemplo, um cobertor para a Meg, assim ela vai se esfregando e deixando seus feromônios nele. No dia seguinte, é hora de pegá-lo e colocar na nossa caminha, minha e da Frida – aliás ganhamos uma caminha nova linda, enorme, pra gente dormir. E no outro dia, coloca de novo para a Meg. E é bom fazer isso na hora de dar a ração, colocando o cobertor por baixo dos potinhos, associando isso a um momento positivo, gostoso.

Confesso que eu e Frida estamos morrendo de ciúmes, pois já percebemos que minhas "mamis" estão apaixonadas pela Meg também. Quero só ver na hora que ela for embora...