Queda no gelo e expedição rumo ao topo do Everest em risco

Infelizmente me machuquei. Saindo para o terceiro ciclo de aclimatação, por volta das 3h30 da madrugada, escorreguei nos cascalhos congelados que tem pelo caminho e caí. Fraturei uma costela e também a lombar. Na hora eu já soube que não poderia continuar e voltei para minha barraca no acampamento base. Senti uma dor enorme. À tarde foram me levar no pronto-socorro do acampamento, mas eu não conseguia me levantar. Tiveram que me levar de maca.

Juarez Gustavo se recupera de uma queda e tenta seguir na "missão Everest" Crédito: Arquivo pessoal

Já estou medicado, melhorei bastante. Ontem mesmo já ficava de pé. Hoje já consegui fazer um treino de duas horas e as coisas começam a melhorar. É claro que eu ainda sinto dor, a costela ainda dói e a lombar está um pouco travada. Conversei com o Mike (coordenador) e nós fizemos um calendário de atividades nos próximos dias. Se eu conseguir cumprir, a gente consegue refazer os planos de ataque ao cume. caso não consiga, vou ter de voltar para casa.

Eu olho nos olhos das pessoas aqui e vejo que elas não acreditam muito. Eu mesmo vejo no espelho e também fico na dúvida, mas quando vejo com os olhos da fé, eu então eu acredito com todo meu coração. Juliana, minha esposa, acredita, e meus filhos também acreditam.

Não se trata de esperança ingênua não, pois sei muito bem das dificuldades na recuperação. Estou preparado para o que der e vier. Sinto que o jogo ainda não acabou, a bola ainda está rolando e tenho melhorado a cada dia. Amanhã (sábado), vou ao highcamp (acampamento) do Pumori. Se der certo, continuo. Caso não, acaba minha aventura. Depois de amanhã (domingo), vou ao Kala Patthar.