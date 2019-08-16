Projeto capixaba comprova que incentivo à leitura é relevante

Literatura lúdica. Crédito: Divulgação

Há 25 anos, nascia o projeto “Viagem pela Literatura”, realizado pela Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim, vinculada à Secretaria Municipal de Cultura de Vitória e coordenado desde o início pela bibliotecária Elizete Caser.



Com o objetivo de promover o incentivo à prática da leitura de forma lúdica a crianças, adolescentes, jovens e adultos, tornou-se o projeto mais bem-sucedido nessa área, tendo atravessado todas as gestões que passaram pela PMV nesse período. Suas atividades são desenvolvidas por atores, escritores, contadores de histórias e músicos, abordando diversas linguagens artísticas e literárias.

O projeto é realizado anualmente, com atividades semanais, em dias e horários diversificados, na Biblioteca Municipal, e atua prioritariamente em comunidades com alto índice de risco e/ou vulnerabilidade social, utilizando espaços alternativos, tais como: praças, parques, igrejas, escolas, associações de moradores, quadras de esporte, auditórios, teatros, centros comunitários, Projeto Caminhando Juntos e Centros de Referência da Assistência Social, dinamizando assim, a interação com a população do município de Vitória.

Desde 1994, foram mais de mil apresentações para um público de mais de 140 mil participantes em atividades de contação de histórias, encontro com escritores, peças teatrais baseadas em livros da literatura, oficinas de arte, cursos e oficinas de contação de histórias, oficinas de poesia, círculos de leitura, leitura no parque e na praça, sarau poético e caixas-estantes (minibibliotecas móveis) com livros e gibis que circulam em sistema de rodízio nos locais de pouco acesso ao livro.

Também foram lançados o CD “Viagem pela Literatura: histórias infantojuvenis”, referente à literatura e folclore do Espírito Santo, e, em 2014, o DVD “Viagem pela Literatura: histórias infantojuvenis”, com contadores de histórias narrando histórias de autores capixabas, e distribuição gratuita para bibliotecas, escolas e público interessado.

Reconhecido pela importância, o projeto conquistou, em 2007, o Selo do Prêmio Cultura Viva do Ministério da Cultura e, em 2008, foi destaque no Mapa de Ações do Plano Nacional do Livro e da Leitura do Ministério da Cultura e Educação, com apresentações em pôsteres digitais, no II Fórum do PNLL, em São Paulo.

Nova conquista veio em 2012 com o 1º lugar no Prêmio Vitória Inovando, na categoria Gestão Participativa e Inclusão Social da Prefeitura de Vitória. Em 2014, por meio de edital, recebeu o Prêmio Boas Práticas e Inovação em Bibliotecas Públicas, através da Fundação Biblioteca Nacional, Ministério da Cultura. Conquistou, ainda, o Prêmio Ricardo Oiticica – O Melhor em Práticas Leitoras – em 2018, na categoria Oralidade, promovido pelo Instituto Interdisciplinar de Leitura PUC-Rio e pela Cátedra Unesco de Leitura PUC-Rio.

