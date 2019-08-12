Professor vira diretor de escola que não está pronta

Aline Nunes - interina
Um professor efetivo da Prefeitura de Vila Velha foi designado, no mês passado, para assumir a direção da Umef Djairo Gonçalves Lima, em Barramares, antes mesmo da unidade ficar pronta.
Gratificação
A previsão é que as obras sejam concluídas em setembro, mas ainda não há uma data oficial da inauguração. Para assumir a função, o servidor teve um acréscimo na remuneração de mais de R$ 2 mil.
É normal
A Prefeitura de Vila Velha diz que o procedimento não tem nada de incomum. Sempre que a obra de uma escola está para ser concluída, um servidor é indicado para a direção - e recebe a mais por isso - a fim de fazer o planejamento da nova unidade.
Não pode reclamar
Uma mãe, indignada com o tratamento que o filho estava recebendo na escola onde ele estuda e ela trabalhava, na rede municipal de Ecoporanga, foi se queixar com a direção. Reclamou no início do dia, foi demitida no final da tarde.
Sem recreio
O garoto tem nove anos e, devido à indisciplina, estava há 12 dias sem recreio. O relato, junto a um pedido de ajuda, foi publicado em uma rede social do deputado Enivaldo dos Anjos.
PAC do Turismo
Venda Nova do Imigrante pretende melhorar a atenção ao turista e está preparando um programa de qualificação, que será lançado na quinta. Assim, deve ficar longe do nada elogioso Padrão de Atendimento Capixaba (PAC).
Vamos copiar?
Os cursos têm como público-alvo frentistas, policiais militares, bombeiros, taxistas e profissionais do ramo de eventos. Em muitos municípios o exemplo precisa ser seguido.
Entrou, pagou
Ficar alguns minutinhos no estacionamento da rodoviária está mais caro do que muitos centros comerciais. A tarifa é R$ 9, na primeira hora, e não há tempo de cortesia.
Moradia digna
A coluna publicou na última semana que mais da metade dos imóveis urbanos encontra-se em situação irregular. O problema está na pauta do deputado Doutor Hércules que propôs, na Assembleia, a elaboração de um programa de regulação fundiária em todo o Estado.
Sem sossego
O Nook Beach Club, onde ocorreu um incêndio na madrugada de domingo, tirou a tranquilidade dos moradores da pacata Prainha. Nas madrugadas após as festas no clube, é comum jovens saírem pelas ruas gritando, quebrando garrafas e falando palavrões.
Coletivo
Em um projeto colaborativo, o escritor Francisco Aurélio Ribeiro está recebendo textos para a publicação “Escritos de Vitória”. Quem quiser participar, pode enviar sua contribuição, em prosa ou verso, até o próximo dia 10.
Obrigatoriedade
No calor das manifestações dos rodoviários, a deputada Janete de Sá apresentou proposta para que seja obrigatória a presença de motorista e cobrador, sem acúmulo de função, no transporte coletivo.
Assim como antes
Na legislatura passada, projeto semelhante havia sido aprovado em todas as comissões da Assembleia, mas foi vetado pelo ex-governador Paulo Hartung. Se tiver o mesmo apoio dos parlamentares neste ano, não restará a Casagrande opção se não a de seguir o antecessor.
Mais um
Com a paralisação dos rodoviários, será que haverá adesão ao movimento contra os cortes na educação, marcado para esta terça?
Cortes continuam
Fato é que, só na Ufes, redução da limpeza de banheiros, do uso de ar-condicionado e das despesas com manutenção segue acontecendo.
Nossa história
O professor e historiador João Eurípedes Franklin Martins, membro dos Institutos Históricos e Geográficos do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, vai escrever um livro didático sobre a história de Vila Velha e do Estado. O material será usado pela rede municipal de ensino no próximo ano letivo.
No Estado todo
A ideia agradou a seccional de Vila Velha do instituto, que agora pretende levar o projeto para outros municípios a fim de fortalecer a identidade capixaba.
