Professor vira diretor de escola que não está pronta

Prefeitura de Vila Velha: servidor do município foi nomeado para a direção de unidade de ensino fundamental que está em obras . Crédito: Carlos Alberto Silva

Um professor efetivo da Prefeitura de Vila Velha foi designado, no mês passado, para assumir a direção da Umef Djairo Gonçalves Lima, em Barramares, antes mesmo da unidade ficar pronta.

Gratificação

A previsão é que as obras sejam concluídas em setembro, mas ainda não há uma data oficial da inauguração. Para assumir a função, o servidor teve um acréscimo na remuneração de mais de R$ 2 mil.

É normal

A Prefeitura de Vila Velha diz que o procedimento não tem nada de incomum. Sempre que a obra de uma escola está para ser concluída, um servidor é indicado para a direção - e recebe a mais por isso - a fim de fazer o planejamento da nova unidade.

Não pode reclamar

Uma mãe, indignada com o tratamento que o filho estava recebendo na escola onde ele estuda e ela trabalhava, na rede municipal de Ecoporanga, foi se queixar com a direção. Reclamou no início do dia, foi demitida no final da tarde.

Sem recreio

O garoto tem nove anos e, devido à indisciplina, estava há 12 dias sem recreio. O relato, junto a um pedido de ajuda, foi publicado em uma rede social do deputado Enivaldo dos Anjos.





PAC do Turismo

Venda Nova do Imigrante pretende melhorar a atenção ao turista e está preparando um programa de qualificação, que será lançado na quinta. Assim, deve ficar longe do nada elogioso Padrão de Atendimento Capixaba (PAC).

Vamos copiar?

Os cursos têm como público-alvo frentistas, policiais militares, bombeiros, taxistas e profissionais do ramo de eventos. Em muitos municípios o exemplo precisa ser seguido.

Entrou, pagou

Ficar alguns minutinhos no estacionamento da rodoviária está mais caro do que muitos centros comerciais. A tarifa é R$ 9, na primeira hora, e não há tempo de cortesia.





Moradia digna

A coluna publicou na última semana que mais da metade dos imóveis urbanos encontra-se em situação irregular. O problema está na pauta do deputado Doutor Hércules que propôs, na Assembleia, a elaboração de um programa de regulação fundiária em todo o Estado.





Sem sossego

O Nook Beach Club, onde ocorreu um incêndio na madrugada de domingo, tirou a tranquilidade dos moradores da pacata Prainha. Nas madrugadas após as festas no clube, é comum jovens saírem pelas ruas gritando, quebrando garrafas e falando palavrões.





Coletivo

Em um projeto colaborativo, o escritor Francisco Aurélio Ribeiro está recebendo textos para a publicação “Escritos de Vitória”. Quem quiser participar, pode enviar sua contribuição, em prosa ou verso, até o próximo dia 10.





Obrigatoriedade

No calor das manifestações dos rodoviários, a deputada Janete de Sá apresentou proposta para que seja obrigatória a presença de motorista e cobrador, sem acúmulo de função, no transporte coletivo.





Assim como antes

Na legislatura passada, projeto semelhante havia sido aprovado em todas as comissões da Assembleia, mas foi vetado pelo ex-governador Paulo Hartung. Se tiver o mesmo apoio dos parlamentares neste ano, não restará a Casagrande opção se não a de seguir o antecessor.





Mais um

Com a paralisação dos rodoviários, será que haverá adesão ao movimento contra os cortes na educação, marcado para esta terça?





Cortes continuam

Fato é que, só na Ufes, redução da limpeza de banheiros, do uso de ar-condicionado e das despesas com manutenção segue acontecendo.





Nossa história

O professor e historiador João Eurípedes Franklin Martins, membro dos Institutos Históricos e Geográficos do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, vai escrever um livro didático sobre a história de Vila Velha e do Estado. O material será usado pela rede municipal de ensino no próximo ano letivo.





No Estado todo

A ideia agradou a seccional de Vila Velha do instituto, que agora pretende levar o projeto para outros municípios a fim de fortalecer a identidade capixaba.

