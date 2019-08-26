Colunistas
Presidido por Manato, PSL fará evento no Sebrae, presidido por Manato

Vitória
Publicado em 26/08/2019 às 09h37
Atualizado em 29/09/2019 às 17h45
A ministra Damares Alves, que estará no encontro do PSL Mulher do ES. Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
O PSL Mulher do ES vai promover neste sábado, no auditório do Sebrae-ES, o 1º Encontro Estadual do PSL MUlher ES, com a presença da ministra Damares (Mulher, Família e Direitos Humanos) e da deputada federal Dra. Soraya Manato. Está tudo em casa: o PSL capixaba é presidido pelo ex-deputado federal Manato, que também preside o Conselho Deliberativo do Sebrae-ES.

"Não é um evento partidário, é de mulheres. Pedro Rigo, superintendente do Sebrae-ES, liberou o encontro, mas lá não poderá ter camisetas, faixas, banners, adesivos e bandeiras. Eu mesmo não vou falar no evento", diz Manato, que prevê a participação de 300 pessoas no ato.

Manato alega também que o governo do Estado já utilizou o Sebrae para eventos. No encontro de sábado, ele disse que o PSL Mulher, presidido por Taís Venâncio, vai arcar com as despesas extras, como operador de som e faxineira. "Mas não deve chegar a R$ 500", calcula o presidente do PSL-ES.

Reunião

Logo depois do primeiro contato com o Blog, Manato retornou e informou que hoje, às 16h45, terá uma reunião com o superintendente do Sebrae-ES, Pedro Rigo. "Vou discutir com ele se o encontro tem conotação partidária. Se tiver, não vou aceitar porque pode ter uma interpretação ruim, afirma Manato, que passou a admitir mudar o local do evento.   

