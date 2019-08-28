Prefeitura de Jerônimo Monteiro banca festa com verba federal

A dupla Munhoz e Mariano vai receber R$ 110 mil de cachê na festa de Jerônimo Monteiro. Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Educação de Jerônimo Monteiro está utilizando uma verba de R$ 450 mil, do Ministério do Turismo, para promover a 26ª Expoagro, de 5 a 8 de setembro, no parque de exposições da cidade. Só de cachês de cantores nacionais o gasto é de R$ 360 mil.



Abaixo do mínimo



Curiosamente, segundo o site do Tribunal de Contas, Jerônimo Monteiro não está aplicando o mínimo de 25% da sua receita em Educação, como manda a Constituição. O percentual aplicado está em 23,99%.

Os cachês

O maior cachê é para a dupla sertaneja Munhoz e Mariano: R$ 110 mil. Em seguida os maiores pagamentos são para os também sertanejos Henrique e Diego (R$ 100 mil), a dupla Rick e Renner (R$ 80 mil) e o “samba” do Sambô (R$ 70 mil). Não foi divulgado ainda o valor do cachê para Thaeme e Thiago.

Santo de casa...

Enquanto isso, Alegre pagará cachê de R$ 800 para cada dupla sertaneja local que se apresentará na Feira do Empreendedor, neste sábado.

Pega! Pega!

Tem gabinete de vereador na Câmara de Cariacica que está infestado de baratas. Isso sem contar os ratos, que são mais discretos. Mas que eles existem, existem.

Amigo feminino

Por falar na Câmara de Cariacica, ontem o vereador Professor Elinho fez uma moção em homenagem aos 70 anos da Academia Feminina de Letras do ES. A seguir, o vereador Broinha parabenizou o colega pela iniciativa e disse que um “amigo” estudou lá.

Pediu pra sair

Ana Lúcia Venturim Casagrande, irmã do governador, não ficou nem quatro meses no comando da Diretoria de Administração e Finanças da Banestes Seguros. Em julho, alegando problemas de saúde, ela deixou o cargo.

Café da floresta

A deputada Soraya Manato (PSL) deu de presente a Bolsonaro um pacote de café produzido em Pedra Menina, no Caparaó. O café é excelente, presidente. E vem de uma região com muita cobertura florestal.

Moda presídio

Uma mulher aparentando 30 anos de idade circulava de shortinho e tornozeleira eletrônica nos corredores de um shopping de Vitória ontem à tarde.

Saindo de fininho

À certa altura, ela desabafou com a sua acompanhante: “Vamos embora porque não aguento mais ficar aqui com gente me vigiando”.

Mourão e a padroeira

O frei Alessandro será o anfitrião do general Mourão, que fará uma visita ao Convento da Penha hoje, entre 10h30 e 11h, no intervalo das missas. O frade vai contar ao vice-presidente a história do templo católico.

Quem sabe?

Um dos locais que o general vai visitar é a Sala dos Milagres. Mourão, aproveita e pede por ele (ele!) à nossa padroeira. Ela é boazinha e atende.

Sobra lá, falta aqui

Na simulação feita ontem pela equipe de segurança do vice-presidente, em Vitória e Vila Velha, sobraram UTIs móveis e policiamento. O povo capixaba ficou com uma inveja...

Vice trabalhando

O prefeito Luciano Rezende (PPS) está de férias de 20 de agosto a 1º de setembro. É a nona vez que o vice, Sérgio Sá, assume interinamente.

Apagão na academia

Uma academia de ginástica não funcionou ontem no Centro de Vila Velha. É que um homem, por volta das 5h da manhã, roubou fios de cobre da rede elétrica e provocou um apagão no local.

Ela merece!

O presidente do TJES, Sérgio Gama, inaugurou a sala de audiência “Desembargadora Catharina Maria Novaes, no Fórum de Cachoeiro. A falecida magistrada era cachoeirense e foi a primeira mulher a ocupar um assento no Tribunal de Justiça.

Novo placar

A Secretaria Estadual de Esportes publicou o resultado do pregão eletrônico para aquisição e instalação do placar eletrônico no Estádio Kleber Andrade.

A tecnologia

O painel, todo em LED, terá 43m2 e será capaz de reproduzir imagens e textos. A previsão é a de que o equipamento seja instalado até o final de setembro.

Alô, general Mourão!

Pode falar que a gente te escuta, tá?

