Prefeito afastado de Itapemirim volta ao cargo, decide Justiça

A decisão é do juiz Romilton Alves de Oliveira Júnior. Thiago Peçanha (PSDB) foi afastado do cargo por 90 dias pela Câmara de Vereadores na noite de ontem, por seis votos a quatro

Vitória
Publicado em 21/08/2019 às 15h24
Atualizado em 29/09/2019 às 18h34
Thiago Peçanha havia sido afastado pela segunda vez em Itapemirim. Crédito: Divulgação
Thiago Peçanha havia sido afastado pela segunda vez em Itapemirim. Crédito: Divulgação

O prefeito de Itapemirim, Thiago Peçanha (PSDB), que foi afastado do cargo por 90 dias pela Câmara de Vereadores na noite de terça (20), por seis votos a quatro, vai voltar ao cargo. A decisão é do juiz Romilton Alves de Oliveira Júnior.

O tucano tinha sido afastado porque  foi denunciado por irregularidades e suspeita de desvio de recursos públicos da cidade do Sul do Estado.

