Policiais militares preparam projeto de ingresso na política no país

Policiais e bombeiros militares do Brasil inteiro estão se organizando e articulando para lançar ainda mais candidaturas e conquistar ainda mais mandatos nas eleições municipais de 2020. É o que se depreende da programação do 18º Fórum Nacional das Entidades Representativas de Policiais Militares e Bombeiros Militares, que ocorre em Vitória, entre esta quinta e esta sexta-feira (22 e 23).

"O Projeto Político Militar" é o tema de uma das palestras, a cargo do coronel Carlos Wagner Borges, da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES).

A organização do evento espera a participação de políticos vinculados às forças de segurança, como os deputados federais Capitão Wagner (PROS-CE) e Josias da Vitória (PPS-ES) e os deputados estaduais Capitão Assumção e Coronel Quintino. Também é esperada a presença do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC).

O evento foi aberto na manhã desta quinta-feira (22) e contará com a presença da vice-governadora do Estado, Jacqueline Moraes (PSB). Às 17h10, ela prestará uma homenagem à primeira turma de soldados da PMES composta só por mulheres, em 1986.

Na sexta-feira (23), às 8h10, o deputado Capitão Wagner dará palestra com o tema "Os Militares na Política". Em seguida, Da Vitória fará pronunciamento voltado para as associações da categoria: "A Importância Política das Entidades Representativas".

Conforme a programação, o governador do Rio de Janeiro falará, às 9h10, sobre "A Importância das Instituições Militares Estaduais na Preservação da Ordem Pública".

GREVE E SUICÍDIOS

Na sequência, a assistente social Luana Torres Cabral e o professor Robson Carlos de Souza vão apresentar um estudo sobre a saúde mental dos PMs e bombeiros capixabas após a greve de fevereiro de 2017. Devem apresentar, inclusive, estatísticas sobre suicídios de membros da corporação no período pós-greve.

Após a apresentação do estudo, haverá painel de discussão entre os dois deputados estaduais capixabas pertencentes à PMES: Assumção e Quintino falarão sobre política de valorização.

Depois de intervalo para o almoço, às 14h10, o coronel Carlos Wagner Borges discorrerá sobre "O projeto Político Militar".

O senador Marcos do Val (prestes a ingressar no Podemos) fará a palestra de encerramento, com o tema "Valorização Policial e Anistia".

No Congresso, tramitam projetos de anistia criminal que podem beneficiar com o perdão judicial os participantes do movimento grevista de fevereiro de 2017 no Espírito Santo. Na tribuna do Senado, Do Val já se posicionou a favor da anistia.

Este texto foi modificado. Na primeira versão, informávamos que o senador Marcos do Val havia cancelado a participação no evento, de acordo com informação anterior da assessoria do senador. Após a publicação desta coluna, fomos informados pela assessoria de Do Val que a agenda do senador mudou e que a presença dele no Fórum está confirmada.

