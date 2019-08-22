Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Colunas
  • Policiais militares preparam projeto de ingresso na política no país
Vitor Vogas

Policiais militares preparam projeto de ingresso na política no país

Em fórum de associações em Vitória, com a presença de Wilson Witzel, palestrantes falarão sobre "o projeto político militar". Também será apresentado estudo sobre suicídios após greve de 2017

Publicado em 22 de Agosto de 2019 às 09:55

Públicado em 

22 ago 2019 às 09:55
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Policiais e bombeiros militares do Brasil inteiro estão se organizando e articulando para lançar ainda mais candidaturas e conquistar ainda mais mandatos nas eleições municipais de 2020. É o que se depreende da programação do 18º Fórum Nacional das Entidades Representativas de Policiais Militares e Bombeiros Militares, que ocorre em Vitória, entre esta quinta e esta sexta-feira (22 e 23).
"O Projeto Político Militar" é o tema de uma das palestras, a cargo do coronel Carlos Wagner Borges, da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES).
A organização do evento espera a participação de políticos vinculados às forças de segurança, como os deputados federais Capitão Wagner (PROS-CE) e Josias da Vitória (PPS-ES) e os deputados estaduais Capitão Assumção e Coronel Quintino. Também é esperada a presença do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC).
> Mortes em confronto com a polícia aumentam 49% no Rio em julho
O evento foi aberto na manhã desta quinta-feira (22) e contará com a presença da vice-governadora do Estado, Jacqueline Moraes (PSB). Às 17h10, ela prestará uma homenagem à primeira turma de soldados da PMES composta só por mulheres, em 1986.
Na sexta-feira (23), às 8h10, o deputado Capitão Wagner dará palestra com o tema "Os Militares na Política". Em seguida, Da Vitória fará pronunciamento voltado para as associações da categoria: "A Importância Política das Entidades Representativas".
Conforme a programação, o governador do Rio de Janeiro falará, às 9h10, sobre "A Importância das Instituições Militares Estaduais na Preservação da Ordem Pública".
> Comando Geral da PMES abre frente de negociação com associações
GREVE E SUICÍDIOS
Na sequência, a assistente social Luana Torres Cabral e o professor Robson Carlos de Souza vão apresentar um estudo sobre a saúde mental dos PMs e bombeiros capixabas após a greve de fevereiro de 2017. Devem apresentar, inclusive, estatísticas sobre suicídios de membros da corporação no período pós-greve.
Após a apresentação do estudo, haverá painel de discussão entre os dois deputados estaduais capixabas pertencentes à PMES: Assumção e Quintino falarão sobre política de valorização.
Depois de intervalo para o almoço, às 14h10, o coronel Carlos Wagner Borges discorrerá sobre "O projeto Político Militar".
> Dúvida sobre portaria aumenta demanda em associação de militares
O senador Marcos do Val (prestes a ingressar no Podemos) fará a palestra de encerramento, com o tema "Valorização Policial e Anistia".
No Congresso, tramitam projetos de anistia criminal que podem beneficiar com o perdão judicial os participantes do movimento grevista de fevereiro de 2017 no Espírito Santo. Na tribuna do Senado, Do Val já se posicionou a favor da anistia.
> Coautor de "Elite da Tropa" defende desmilitarizar a PM
Este texto foi modificado. Na primeira versão, informávamos que o senador Marcos do Val havia cancelado a participação no evento, de acordo com informação anterior da assessoria do senador. Após a publicação desta coluna, fomos informados pela assessoria de Do Val que a agenda do senador mudou e que a presença dele no Fórum está confirmada. 

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados