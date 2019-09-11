Polícia Civil vai comprar pistolas e escopetas

Pistola da marca Glock que vai equipar a PC. Crédito: Divulgação

A Polícia Civil vai às compras. A corporação, para enfrentar o crescente poder de fogo dos bandidos, receberá uma leva de pistolas e escopetas de última geração. O valor total da aquisição do armamento chega a quase R$ 3,3 milhões.



Importada



A PC vai comprar 500 pistolas da marca Glock, geração 5, modelo G17, calibre 9 milímetros; e mil pistolas da mesma marca, modelo G22, calibre .40 S&W. Cada arma custa U$ 494 totalizando U$ 741 mil (quase R$ 3 milhões).

Nacional

Para completar, a polícia receberá 100 espingardas calibre 12, da marca brasileira Boito, modelo GA 14, ao custo de R$ 2.949,50 cada, totalizando R$ 294.950,00.

História digitalizada

Será entregue hoje ao governo do Estado a digitalização de 2,19 milhões de documentos contendo dados genealógicos (nomes e sobrenomes de pessoas) de capixabas. O trabalho foi feito pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias (mórmons), nos EUA, em parceira com o Arquivo Público Estadual.

História digitalizada 2

Desse material, 1,5 milhão são certidões de nascimento, casamento e óbito emitidos nos municípios do ES, de 1920 a 1975. Estão incluídas todas as listas de passageiros dos navios, imigrantes e brasileiros que passaram pelos portos capixabas. A digitalização não teve custo para o Estado.

Crise no tanque

Num posto de combustível da Reta da Penha, o frentista informa: “Nos últimos meses cada vez mais os motoristas colocam menos gasolina. Não deixam de abastecer – apenas estão consumindo menos”.

Acorda, burocrata!

Está dormitando há cerca de quatro meses nas gavetas da burocracia de Brasília (ANTT) a revisão tarifária da Eco101. Poderiam ter mais pressa: a decisão será pela redução do preço da pedágio na rodovia.

Pista bloqueada

Por falar em rodovias, não esperem muito do DNIT. O órgão, que já teve cerca de R$ 14 bilhões de orçamento no país todo em 2014, agora tem que se contentar com apenas R$ 5 bilhões para 2020.

Fora do páreo

O vereador Denninho Silva (PPS) desistiu de ser candidato a candidato a prefeito de Vitória.

Fechou, abriu

O Bullys do Shopping Vitória fechou as portas. Uma pizzaria da Praia do Canto vai ocupar o espaço.

Ciclistas abençoados

Pela primeira vez será celebrada uma missa para ciclistas no Convento da Penha. Será neste domingo, a partir das 8h.

Idoso assaltado

Um idoso foi assaltado às 7h da manhã de ontem, quase na porta de uma tradicional clínica médica de Bento Ferreira. Ele ia fazer tratamento de diálise e, por isso, caminhava com dificuldade, amparado por uma bengala.

Crueldade

O bandido, que não devia ter mais de 20 anos de idade, levou carteira e celular do idoso.

Fora do ar

Segundo a Secretaria de Comunicação da Assembleia, o sinal da TV Assembleia não está sendo mais transmitido pela TV Educativa. Os 30 deputados não estão gostando de saber disso.

A cruz do MEC

O Ministério da Educação conseguiu grafar Aracruz como “Área Cruz”, numa postagem oficial nas suas redes sociais. Mas em se tratando do MEC, do ministro que escreve paraliZação, nada a estranhar.

Se a moda pega...

A Justiça condenou o município de Vitória a pagar R$ 6 mil em indenizações a uma mulher que precisou passar por uma cirurgia e ficar 13 dias internada após tropeçar em uma calçada da cidade.

E aqui?

Agora é lei estadual: as concessionárias nas rodovias municipais, estaduais e federais do Rio de Janeiro serão obrigadas a aceitar cartão de crédito no pedágio.

O novo companheiro

O vereador Sérgio Camilo (PSC), de Cariacica, que vive criticando asperamente o PT, pediu ontem um aparte ao petista André Lopes para elogiar o processo eleitoral interno do Partido dos Trabalhadores, marcado por denúncias de fraude.

Elevador em obras

Sobre a nota “Vamos malhar?”, a direção da Assembleia esclarece que o elevador da Casa está em manutenção preventiva desde o dia 6 de setembro. Deve ficar pronto hoje.

Alô, eleitor!

Este vídeo pode te interessar

Se o ministro Paulo Guedes também é a favor da “nova” CPMF, por que só o secretário da Receita caiu?

A Gazeta integra o Saiba mais