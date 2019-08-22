PM vai receber mais 1.500 pistolas importadas

As primeiras pistolas importadas compradas pela PM no começo deste ano. Crédito: Sesp

A Secretaria Estadual da Segurança Pública (Sesp) está comprando 1.500 pistolas da marca Glock para serem utilizadas pelos policiais militares que fazem policiamento nas ruas. Serão adquiridas 500 unidades da pistola G17 calibre 9mm e mil G22, calibre .40. O valor total da licitação chega a US$ 741 mil (R$ 3 milhões).



O treinamento



No início deste ano a PM recebeu 2.905 pistolas importadas, que foram distribuídas para as unidades especializadas e a Força Tática. Esses setores treinaram os PMs do patrulhamento ostensivo para manusear o novo armamento, que é mais sofisticado que o nacional.

Antes tarde...

Finalmente a Sesp atualizou o relatório mensal de homicídios no seu site. Conforme a coluna mostrou ontem, os dados – que são divulgados mensalmente todo dia 15 – não haviam sido publicados em agosto.

PSB em chamas

A reunião da executiva estadual do PSB foi tão tensa na última segunda-feira, com xingamentos e troca de acusações, que o prefeito de Alfredo Chaves, Dr. Fernando, se retirou em protesto contra a baixaria.

A rotina

Hoje a Terceira Ponte faz 30 anos. Pra comemorar, de manhã, à tarde e à noite haverá engarrafamento. Ainda mais que é sexta-feira.

Vem de rosa?

A ministra Damares (que anda meio quietinha) é a convidada da “família Manato” para participar do Encontro de Mulheres do PSL do Estado, no próximo dia 31.

Constatação

Bolsonero está queimando a imagem do Brasil.

Pouco para muitos

Policiais civis estão na bronca com a cota de R$ 500 de combustível ao mês por viatura. No interior, fica complicado para atender a diferentes municípios que estão sob a tutela de uma única delegacia.

Tanque seco

O pior é que armas e drogas apreendidas precisam ser levadas toda semana para a Chefatura de Polícia, em Vitória. “Mas como fazer isso sem combustível?”, questiona um policial.

Nasa vermelha

Os satélites da Nasa confirmaram o aumento alarmante das queimadas na Amazônia. Essa Nasa deve ser comandada por comunistas. Só pode.

Igreja ecológica

A Arquidiocese de Vitória picotou mais de 300 caixas de papéis usados das suas paróquias. O material será doado à Associação de Catadores de Materiais Recicláveis da Ilha de Vitória (Amarvi).

História resgatada

A Câmara de Vitória aprovou projeto de lei, da ex-vereadora Virgínia Brandão, que determina a inclusão de uma breve história das pessoas que dão nome aos logradouros públicos.

Dúvidas

Recebeu destaque no site oficial da Ufes a visita do ex-senador petista Lindbergh Farias à instituição. A dúvida: se fosse um ex-parlamentar de direita teria destaque? E será que ele seria pelo menos recebido?

É candidato

O presidente da Câmara de Vila Velha, Ivan Carlini VI (DEM), diz que desistiu de ser candidato a prefeito e que tem “99% de não ser candidato a nada” no ano que vem. O problema é o 1%.

Ave, Ivan!

O eterno presidente do legislativo canela-verde, espertamente, deixa outra brecha: “Só serei candidato se uma multidão for em frente lá de casa me pedir para eu ser candidato”.

Filho feio...

O ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, é filiado ao Novo, mas o partido diz que não tem nada a ver com isso.

Onde a Coruja dorme

A Unidos de Jucutuquara voltará a promover suas festas no tradicional Clube Anchieta, em Fradinhos, que passará a ser chamado de Arena Coruja.

Enquanto isso, no ES...

Os postos de São Paulo, Minas e Rio aceitam cartão de crédito para pagamento de combustível. Lá não tem esse negócio de preço à vista diferente de preço a prazo.

Elas merecem!

A Academia Feminina Espírito-Santense de Letras vai comemorar 70 anos na próxima quinta-feira. Vida longa às meninas acadêmicas e à literatura!

Alô, Sérgio Moro!

O que o sr. ainda está fazendo aí?

