Colunistas
Colunistas
Acompanhe as informações em primeira mão de Leonel Ximenes, Vitor Vogas, Beatriz Seixas, Rafael Braz, Filipe Souza e as análises e opiniões de nosso time de colunistas.

Petrobras ainda paga a conta pela construção da sede no ES

Estatal gasta por ano R$ 176 milhões com a estrutura localizada na Reta da Penha

Vitória
Publicado em 05/09/2019 às 17h58
Atualizado em 29/09/2019 às 14h55
Sede da Petrobras, em Vitória, no Espírito Santo. Prédio fica na Reta da Penha. Crédito: Fernando Madeira - 21/08/2019
Sede da Petrobras, em Vitória, no Espírito Santo. Prédio fica na Reta da Penha. Crédito: Fernando Madeira - 21/08/2019

Conhecida pela imponência e também pelas polêmicas que envolveram a sua construção, a sede da Petrobras no Espírito Santo ainda está sendo paga pela estatal.

Do valor de R$ 176 milhões citados recentemente pelo presidente da companhia, Roberto Castello Branco, como despesas anuais que a petrolífera tem com a unidade, parte dele é para bancar o aluguel do terreno e outra parcela é referente à remuneração paga a um fundo de investimentos que foi o responsável por custear a obra, inaugurada em 2012.

> Curva na reta e vidro belga: as polêmicas da sede da Petrobras no ES

Não estão inclusas as despesas com pessoal, energia, água, telefone e outras mais inerentes ao negócio, ou seja, se forem levados em consideração todos os custos, o valor para o funcionamento da sede será ainda mais elevado.

A quantia que cabe ao aluguel e a que cabe ao pagamento dos financiadores não foi detalhada pela Petrobras, bem como as demais despesas com o espaço. A coluna também questionou à companhia quantas parcelas foram pagas e quantas ainda são devidas, mas a estatal informou que não seria possível passar essas informações.

> Privatização da Petrobras será coroação do programa de desestatizações

No final de agosto, após uma visita ao prédio que fica na Reta da Penha – chamado de Edivit – Castello Branco classificou, em entrevista à imprensa, a estrutura como bonita, moderna, mas cara. O que chegou a gerar especulações se a petrolífera estaria avaliando deixar de usar as instalações localizadas na Reta da Penha, em Vitória.

> Petrobras vai transferir 130 empregados de outros Estados para o ES

“É um prédio bonito, moderno, fiquei surpreso. Temos pessoal de primeira trabalhando lá, mas nos custa R$ 176 milhões por ano. O prédio está na região mais valorizada de Vitória, melhor tecnologia, vidros importados da Bélgica, tem vidro à vontade, e persianas que se fecham automaticamente. Mas isso pesa muito no custo da companhia. Nossa busca contínua é a redução de custos”, disse na ocasião ao Globo.

Considerando a ocupação existente hoje no Edivit , é remota, como afirmou uma fonte à coluna, a chance de a estatal transferir suas atividades do local, pelo menos no curto e no médio prazo. Atualmente, cerca de 2.700 pessoas, entre empregados próprios e prestadores de serviços, atuam no prédio. E outros 130 profissionais serão transferidos até o final de 2019 para a Capital.

Dessa forma, a unidade vai estar com quase 95% da sua ocupação. Segundo a Petrobras, a capacidade instalada é de aproximadamente 3.000 empregados.

Visita

Falando em Petrobras, o presidente da estatal, Roberto Castello Branco, voltou a visitar o Espírito Santo nesta semana. Na última quarta-feira, ele esteve no Estaleiro Jurong Aracruz (EJA), no Norte capixaba. Na comitiva, além de representantes da estatal, participaram investidores.

Procurados pela coluna, tanto o EJA quanto a Petrobras não revelaram as pautas nem as imagens do encontro. Mas a coluna apurou que pelo menos um dos assuntos tratados foi relacionado à plataforma P-68, que está prestes a ser entregue pelo Jurong à petroleira.

P-68 ficará pronta em até três semanas

O cronograma prevê que isso aconteça dentro de duas a no máximo três semanas. O estaleiro foi o responsável por construir e integrar os módulos da embarcação, que vai até o final deste ano iniciar a operação nos campos de Berbigão e Sururu, no pré-sal da Bacia de Santos.

Demissões

Com a finalização da plataforma, algumas demissões já começaram a acontecer. Hoje, cerca de 4 mil profissionais, entre diretos e terceirizados, atuam na empresa asiática. Apesar dos desligamentos, fontes revelam que eles não deverão continuar a acontecer em grande volume em função dos trabalhos que já se iniciaram para a construção de outro FPSO: a P-71, que tem uma estrutura semelhante a da P-68.

Casco virá da China

De acordo com uma fonte, a fabricação dos módulos para a P-71 já está acontecendo. Mas ainda é preciso aguardar a chegada do casco da embarcação, que virá da China. A previsão é que ele chegue em Aracruz entre o final deste ano e o início de 2020. Hoje, o Estaleiro Jurong é o único no Brasil com contrato de integração de plataformas. Todos os demais são junto a empresas chinesas.

Volare vai reforçar atividades na fábrica do ES

A Volare, do grupo Marcopolo, prevê reforçar suas atividades na unidade de São Mateus. Em comunicado ao mercado, ontem, a empresa falou sobre os seus empreendimentos, entre eles o do Espírito Santo.

Na lista dos projetos relevantes, consta a “aceleração da planta de São Mateus”. Além disso, aparece como etapa em andamento a verticalização da fábrica capixaba.

No primeiro semestre, a produção das unidades Volare avançou 13,2%. Maior destaque foi para o mercado interno, que nos seis primeiros meses do ano produziu 1.257 unidades, 54,2% a mais do que no mesmo período de 2018. Já a produção voltada para o exterior sofreu redução de 35%, saindo de 217, no ano passado, para 141 em 2019.

 

A Gazeta integra o

Saiba mais

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.