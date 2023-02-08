Sob nova direção

Mariana Perini, Karine Nobre, Flávia Martins, Laura Gomes e Vinícius Viana, além de Lara Rosado e Eduarda Moro, formam o time de conteúdo do Estúdio Gazeta Crédito: Acervo pessoal

Tem novidade na área! A equipe do Estúdio Gazeta, laboratório de branded content da Rede Gazeta, assume a coluna Pelo Mercado a partir de hoje.

Neste espaço, você vai dar um giro por tudo o que rola no mercado capixaba. As campanhas, as movimentações de profissionais, as novidades e os posicionamentos das principais empresas do Estado.

Também falaremos de audiência, programação de rádio e TV, treinamentos e eventos, além, é claro, de conteúdos de marca nos mais diferentes formatos.

Você está convidado a ficar com a gente, agora toda semana. Aliás, queremos te convidar para participar da produção desta coluna, sugerindo notas por meio do e-mail: [email protected] A ideia é que a gente esteja cada vez mais próximo.