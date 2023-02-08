Sob nova direção

Tem novidade na área! A equipe do Estúdio Gazeta, laboratório de branded content da Rede Gazeta, assume a coluna Pelo Mercado a partir de hoje.
Neste espaço, você vai dar um giro por tudo o que rola no mercado capixaba. As campanhas, as movimentações de profissionais, as novidades e os posicionamentos das principais empresas do Estado.
Também falaremos de audiência, programação de rádio e TV, treinamentos e eventos, além, é claro, de conteúdos de marca nos mais diferentes formatos.
Você está convidado a ficar com a gente, agora toda semana. Aliás, queremos te convidar para participar da produção desta coluna, sugerindo notas por meio do e-mail: [email protected] A ideia é que a gente esteja cada vez mais próximo.
Por falar em estar perto, a gente estreia em grande estilo, com uma entrevista com o diretor de tecnologia e estratégia da Globo, Raymundo Barros, que esteve aqui na Rede Gazeta nesta terça-feira (07/02/23) para falar de algo que pretende aproximar ainda mais o telespectador e gerar novos negócios: a TV 3.0.