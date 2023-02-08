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Giro pelo mercado

Sob nova direção

O time de conteúdo do Estúdio Gazeta assume a coluna Pelo Mercado a partir de hoje.  Aqui, você confere as novidades, campanhas, movimentação de profissionais e o posicionamentos das principais empresas do Estado

Públicado em 

08 fev 2023 às 15:00
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Mariana Perini, Karine Nobre, Flávia Martins, Laura Gomes e Vinícius Viana, além de Lara Rosado e Eduarda Moro, formam o time de conteúdo do Estúdio Gazeta Crédito: Acervo pessoal
Tem novidade na área! A equipe do Estúdio Gazeta, laboratório de branded content da Rede Gazeta, assume a coluna Pelo Mercado a partir de hoje.
Neste espaço, você vai dar um giro por tudo o que rola no mercado capixaba. As campanhas, as movimentações de profissionais, as novidades e os posicionamentos das principais empresas do Estado.
Também falaremos de audiência, programação de rádio e TV, treinamentos e eventos, além, é claro, de conteúdos de marca nos mais diferentes formatos.
Você está convidado a ficar com a gente, agora toda semana. Aliás, queremos te convidar para participar da produção desta coluna, sugerindo notas por meio do e-mail: [email protected] A ideia é que a gente esteja cada vez mais próximo.
Por falar em estar perto, a gente estreia em grande estilo, com uma entrevista com o diretor de tecnologia e estratégia da Globo, Raymundo Barros, que esteve aqui na Rede Gazeta nesta terça-feira (07/02/23) para falar de algo que pretende aproximar ainda mais o telespectador e gerar novos negócios: a TV 3.0.

Pelo mercado

A jornalista Mariana Perini e o time de conteudo do Estudio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitario e da comunicacao, com cases e tendencias que se destacam dentro e fora do Estado

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