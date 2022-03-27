Rádio Mix FM chega à 36ª emissora no país

Logomarca Rádio Mix FM Crédito: Divulgação

A Rádio Mix FM 98.3 estreia em Curitiba nesta terça-feira (29), quando é comemorado o aniversário da cidade. Com a capital paranaense, a rede fecha a cobertura nas três capitais da região Sul. A marca opera em Porto Alegre, desde 2012, e na Grande Florianópolis, desde janeiro deste ano, praça que também é atingida pela “Mix Litoral SC".

Atualmente a Rádio Mix FM conta com 35 emissoras e alcança mais de 700 cidades pelo país. Em Curitiba, a emissora será comandada pela R4Comunicação, fruto da união do Grupo Canal Marketing, do Grupo Maringá de Comunicação e Grupo Verde Vale numa parceria com a Rádio Continental, sociedade integrante do GRPCOM. No Paraná, Mix está presente em Maringá, Ponta Grossa e Foz do Iguaçu.

A rádio se expandirá por outras praças pelo Brasil: a futura afiliada de Cuiabá (MT), no dial 93.3, deverá ter sua data de inauguração divulgada em breve. A rede também anunciou recentemente que tem acordo para operar no mercado de Salvador (BA). Em Vitória, a emissora está na estação 106,3.

A rádio é voltada para o público jovem adulto. De acordo com dados do Ibope, de dezembro de 2021 a fevereiro de 2022, 65% dos ouvintes eram das classes A e B, enquanto 32% eram da classe C. Em relação à idade, 82% do público têm de 20 a 49 anos.

Mercado em movimento

Sylviane Romano, nova profissional de Atendimento Publicitário na Agência Criativa Crédito: Sylviene Romano

Sylviane Romano é a nova profissional de Atendimento Publicitário da Criativa. Formada pela FAESA em Rádio e TV e pós-graduada em Gestão de Assessoria de Comunicação pela mesma instituição, ela trabalhou durante nove anos na Rede Tribuna e um ano e quatro meses na Rede Vitória.

"As minhas expectativas são as melhores, porque, como sempre trabalhei em veículo, via a pós-produção. O meu trabalho era mais voltado à programação e execução, colocar no ar o que era produzido Minha curiosidade sempre foi aprender o pré, de como nasce a ideia, o briefing, ter contato com o cliente, com o fornecedor; enfim, todas as etapas relacionadas à criação e a produção. " Sylviane Romano - Atendimento Publicitário na Criativa Propaganda

De acordo com Sylviane, este está sendo seu maior desafio da carreira, já que está em uma nova área.

“Estou tendo que planejar mídias, montar estratégias e estou adorando. Pretendo contribuir muito com a Criativa e seus clientes com toda a experiência que adquiri durante minha carreira e espero expandir ainda mais meu círculo de amizades, o relacionamento com os profissionais do mercado e meus conhecimentos.”, finaliza.

Inscrições para Programa de Alfabetização da Yduqs termina na próxima quinta (31)

O Instituto Yduqs, responsável pelas ações sociais de diversas instituições de ensino, incluindo a Estácio, está com as inscrições abertas para o Programa de Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos. As matrículas podem ser realizadas até a próxima quinta-feira (31 de março) pelo site https://institutoyduqs.com.br/alfabetizacao ou em uma das unidades do instituto.

As aulas e os materiais didáticos são totalmente gratuitos. No Espírito Santo, o programa irá ocorrer na unidade da Estácio em Jardim Camburi, em Vitória. Segundo dados IBGE, divulgados em junho 2019, o Brasil registra o número de 11,3 milhões de analfabetos entre a população de 15 anos ou mais.

"O Programa de Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos foi lançado em 2018, pelo Instituto YDUQS em parceria com a Estácio, e tem como missão combater o analfabetismo e erradicá-lo nas comunidades do entorno das instituições de ensino do grupo Yduqs. Ele está alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) de número 4, da Organização das Nações Unidas (ONU), cuja iniciativa busca ajudar o indivíduo a exercer a sua cidadania, aumentando também as suas chances no mercado de trabalho. Transformar vidas...é isso que a gente faz por aqui." Cláudia Romano - Presidente do Instituto Yduqs e vice-presidente de Relações Governamentais, Comunicação e Sustentabilidade da Estácio

A proposta é que ao final do curso os alunos sejam capazes de ler e escrever pequenos textos, com compreensão, além de resolver problemas matemáticos simples, utilizar de forma crítica informações veiculadas nas diferentes mídias e comunicar-se por intermédio de mensagens de texto em aplicativo de dispositivo móvel.

Tem vaga!

A MP Publicidade está com oportunidades para Diretor(a) de Arte Júnior, Redator (a) Júnior e Assistente de Arte. Para se candidatar a uma das vagas, é só se inscrever através deste link.

Participe você também!

Com periodicidade quinzenal, a coluna Pelo Mercado traz informações sobre o que está acontecendo no universo de comunicação e marketing do Espírito Santo e do mundo. Tendências de mercado, pesquisas, comportamento de consumo, campanhas, cases, vagas de emprego na área e movimentações nas agências capixabas; tudo isso construído com um olhar voltado para nosso Estado, dando voz e valorizando todos os profissionais que constroem diariamente nosso mercado.