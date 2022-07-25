Rádio Litoral e ‘Buteco’ do Gusttavo Lima: uma noite inesquecível de aniversário, relacionamento e ativações de marca

A Rádio Litoral completou 28 anos nesse domingo (24) e em grande estilo. Durante todo o mês de julho, a rádio, que é líder de audiência no ES, executou uma série de ações, promoções, ativação de marcas, presença nos shows mais bombados e muito relacionamento envolvendo audiência, clientes e parceiros.
No último sábado (23), a rádio Litoral montou um lounge all inclusive de 60m² com espaço exclusivo para 160 clientes e convidados dentro do famoso ‘Buteco’ do Gusttavo Lima, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica.
Empresas como Atacado Vem, Calçados Itapuã, Rede Construir, Multivix, Móveis Simonetti, Thermal, Protevix e Construtora Javé fizeram exposição de marca com ativações dentro e fora do camarote, que contou com telões interativos, divulgação de vídeos institucionais das marcas e serviços, além de um backdrop para o registro com fotos, vídeos e entrevistas.
No palco do maior ‘Buteco’ do mundo, Bruninho Andrade, locutor da Rádio Litoral, foi o responsável por anunciar as atrações e interagir com o público. A marca da Rádio Litoral estava presente em todo o entorno do evento - placas, blimp inflável promocional e vídeos no telão principal.
Confira, a seguir, o que as marcas falaram sobre a parceria com a Rádio Litoral e o sentimento de estarem em um evento que comunicou com seus múltiplos públicos.
"A Javé Construtora vem de uma história de muito tempo com a Rádio Litoral. São 16 anos de parceria, muitos deles trabalhando com a Litoral. Tudo que fazemos com a rádio dá muito certo, são resultados extremamente positivos, leads qualificados, ações de branding, e estar num evento desse tamanho é importantíssimo e muito estratégico. Dentro do camarote distribuímos nossos copos Eco, para evitar qualquer utilização de material descartável, e na entrada do evento levamos a maquete do nosso novo empreendimento na Praia de Itaparica, em Vila Velha, na quadra do mar, com dois corretores de plantão para tirar todas as dúvidas do público "
"É sempre um prazer participar de projetos envolvendo a Rádio Litoral, que representa o capixaba, com traços fortíssimos da cultura local, e nós, como filhos da terra, não deixamos de entrar de cabeça em todos os projetos da rádio, sempre com identidade total e profunda com o capixaba. É uma rádio que todo mundo ouve. Além da exposição de marca, estivemos ligados diretamente ao nosso público e, consequentemente, ao da Rádio Litoral."
"Pra mim é muito fácil falar da Rádio Litoral, porque sou um ouvinte assíduo. Eu vi a rádio nascer e é um veículo que tem a cara do capixaba, passa as músicas que o capixaba gosta. Quando anunciamos na Litoral, temos o grato resultado de alcance em todo o ES, tanto nos carros, quanto nas casas das pessoas. Para o evento, nossas promotoras deixaram nossa comunicação nos carros, porque um dado importante e que merece atenção é que, em três anos, 1 milhão de carros foram roubados no Brasil. E, a cada dois minutos, uma moto é roubada no ES. Então queremos levar tranquilidade para o capixaba, proteger, rastrear, monitorar, buscar e resgatar o veículo e, para isso, vamos continuar com essa parceria de sucesso por muito tempo."
"A Rádio Litoral é uma das nossas grandes parceiras, temos uma relação muito próxima, e temos muito orgulho de fazer parte desses 28 anos de história. A Rede Construir está expondo sua marca ao lado da Litoral por acreditar na força e no alcance que ela nos oportuniza. Vamos continuar juntos por muitos e muitos anos, afinal, com a união de dois gigantes como Rádio Litoral e Rede Construir o resultado não poderia ser outro. Time que está ganhando não se mexe."
"A Thermal tem um ano e meio de vida e é fundamental que esteja entre as grandes. Essa junção das marcas capixabas consolidadas com marcas que estão crescendo e se destacando é de extrema importância pra gente, que estamos em plena expansão para todo o território nacional também. A visão que tenho é que precisamos repetir mais vezes ações como essas para alcançarmos mais pessoas, mais públicos. E já estamos fechados com a Rádio Litoral até dezembro, vamos entrar com a marca cada vez mais e trazer novos produtos já para o mês de setembro. Temos uma grande vantagem de mercado, pois não temos os intermediários comerciais, que aumentam o custo do produto. Portanto, nosso custo-benefício é maior e entregamos a mesma qualidade. "
"A Itapuã é parceira da Rádio Litoral e da Rede Gazeta há muito tempo, e isso é muito importante pra gente. Somos a principal marca de calçados do ES e estaremos sempre juntos em todos os eventos. Fazemos diversos eventos e ações com a rádio e é sempre um grande sucesso. Vamos continuar com essa parceria, que é sempre muito forte. "
"Celebrar 28 anos de Rádio Litoral é você ter a possibilidade de comemorar e engajar com um público muito qualificado e múltiplo. Estamos falando do ‘Buteco’ do Gusttavo Lima, com casa cheia e possibilidade das marcas ativarem através da rádio, do relacionamento com seus clientes e parceiros, da emissora líder de audiência no ES, de oportunidades, ações e interações dos locutores com as pessoas. Então é o combo perfeito que as marcas precisam ter para conectar com todos os seus públicos: um evento grandioso como esse, com sertanejo, mainstream, relacionamento e ativação das marcas. A Litoral está de parabéns pelo evento. "
"Este ano conseguimos fazer não só a data do aniversário da rádio, mas o mês inteiro de comemorações, com uma agenda robusta. Todos os shows, promoções, ações; relacionamento ainda mais eficaz com nossa audiência, nossos clientes e parceiros. E o resultado pudemos ver nesse grandioso evento. Visualizamos a oportunidade de comemorar o aniversário dentro do ‘Buteco’ do Gusttavo Lima e estamos felizes e orgulhosos com o resultado final, que foi excepcional. "
Apuração e texto de Thiago Almeida
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