Rádio Litoral e ‘Buteco’ do Gusttavo Lima: uma noite inesquecível de aniversário, relacionamento e ativações de marca

"A Thermal tem um ano e meio de vida e é fundamental que esteja entre as grandes. Essa junção das marcas capixabas consolidadas com marcas que estão crescendo e se destacando é de extrema importância pra gente, que estamos em plena expansão para todo o território nacional também. A visão que tenho é que precisamos repetir mais vezes ações como essas para alcançarmos mais pessoas, mais públicos. E já estamos fechados com a Rádio Litoral até dezembro, vamos entrar com a marca cada vez mais e trazer novos produtos já para o mês de setembro. Temos uma grande vantagem de mercado, pois não temos os intermediários comerciais, que aumentam o custo do produto. Portanto, nosso custo-benefício é maior e entregamos a mesma qualidade. "