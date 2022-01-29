Manifesto leva conscientização sobre o tratamento e preservação da água e dos mananciais

Logo da campanha Água Limpa + Saúde Crédito: divulgação

Desmatamento; poluição de rios, lagoas e lençóis freáticos; uso desenfreado da água; tudo isso tem trazido impactos para a saúde do planeta e humana e para o bolso de todos (alto valor da energia elétrica, racionamento de água e energia e a menor produção da indústria e de alimentos no campo).

Diante de tal contexto, o Sicoob e entidades parceiras criaram o projeto Água Limpa + Saúde, que pretende levar conscientização sobre o tratamento e preservação da água e dos mananciais, promovendo mais qualidade de vida para os produtores rurais e suas famílias.

A iniciativa conta com um manifesto audiovisual (disponível abaixo), lançado em um encontro de lideranças agro realizado pela OCB em Pedra Azul e que está disponível em um versão de 60 segundos nas redes sociais.

"Precisávamos que este projeto fosse entendido não como uma necessidade para quem o promovia, mas para todos, começando em cada um", destaca o diretor de Criação da Criativa Comunicação, Ezen Tavares.

O diretor diz que a construção do manifesto só faz sentido em virtude das crenças e valores colocados em prática pelo Sicoob a favor do uso racional da água.

"Com isso a gente constrói um discurso que começa no micro e vai para o macro, que sensibiliza e também conscientiza sobre toda essa interligação e, sobretudo, que lembra que cuidar da água é cuidar de nossa própria existência. E, como falar de água é falar de vida, essas cenas foram escolhidas justamente pelo seu impacto estético, mas também de reconhecimento por todos que assistem: cada um se coloca ali, se vê ali e se relaciona com a necessidade urgente de repensarmos nossa relação com a água. " Ezen Tavares - diretor de Criação da Criativa Comunicação

A primeira ação prática do projeto está em curso: a linha de financiamento de biodigestores para produtores rurais sem juros, apresentada no vídeo. Para muitas propriedades, em especial as menores, o uso de fossa ainda é comum, o que acarreta em diversos problemas como mau cheiro, doenças, contaminação do solo e, em especial, do lençol freático.

"A adoção do biodigestor é uma forma de tratamento de esgoto doméstico que elimina essas doenças, aumenta a área de plantio da propriedade e que impede que a água desses lençóis seja contaminada, contribuindo diretamente para a preservação de rios e nascentes. Ao oferecer esse financiamento sem juros, muitas famílias finalmente terão condições de ter acesso a essa solução.", explica Ezen.

Uma campanha para divulgação da linha de financiamento de biodigestores está sendo planejada.

Quem faz parte dessa iniciativa

Além do Sicoob, o projeto conta o Sistema OCB/ES, da Coopeavi, Cooabriel, Coocafé e Unimed. E, para a ação de financiamento dos biodigestores, a Fortlev está fornecendo equipamento, a custo abaixo do mercado, e todo o suporte para treinar as pessoas que farão as instalações.

Ficha técnica

Direção de Atendimento: Samantha Valladão/Direção de Criação: Ezen Tavares/ Criação: Marco Aurélio Monteiro e Ezen Tavares/ Mídia e RTVC: Dani Bernabé/ Aprovação: Sicoob/ Produção: Mirartes

PRAIA LIMPA: MAIS SUSTENTABILIDADE

No dia 15 de janeiro, a Feelin´ Experiências Incríveis foi à Curva da Jurema, na capital capixaba, para realizar uma intervenção urbana em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória a favor da limpeza das praias.

"O público alvo da intervenção foram as famílias, em especial, as crianças. Por conta disso, desenhamos uma dinâmica divertida, de fácil entendimento, que chamasse a atenção das pessoas presentes e que promovesse interatividade. O método de abordagem escolhido foi uma performance com a arte do clown", destaca Juliana Ávila, diretora executiva da Feelin´.

Para a ação, foi montado um pequeno cenário na areia com um guarda-sol e duas cadeiras de praia com a marca do Projeto Praia Limpa da Prefeitura. Dois personagens interagiam entre si e também com o público: o Clown e o Lixo, como explica Juliana a seguir.

"O Lixo se gabava por estar curtindo uma praia ali tranquilo, estendido na areia sem ser incomodado. O Clown tentava convencê-lo de que o lugar dele era a lixeira e não a areia, e ali se formava uma discussão entre os dois. O Clown convidava as crianças a ajudá-lo nessa tarefa pedindo que falassem para o Lixo os motivos pelos quais ele não deveria estar ali e sim na lixeira. O Lixo, quando se dava por vencido pelos argumentos das crianças, saia correndo pela praia gritando “Lixeira não!”. Atrás dele iam as crianças e o Clown com a lixeira, tentando capturá-lo. A intervenção terminava quando, finalmente, ia para o destino correto, a lixeira, e todos comemoravam", detalha a diretoria-executiva. " Juliana Ávila - diretoria-executiva da Feelin´

Durante a intervenção, as crianças foram estimuladas a recolherem o lixo da areia, jogarem na lixeira e receberam um brinde e aplausos a cada recolhimento.

Ficha técnica

Planejamento e Producão: Feelin’ Experiências Incríveis

Praia Limpa

Realizado há mais de 20 anos, o projeto contou com várias ações durante o mês de janeiro espalhadas pelo litoral da capital capixaba. A última delas acontece amanhã, dia 30, na Prainha de Santo Antônio (Academia Popular). O Praia Limpa tem o objetivo de abordar de forma educativa banhistas, frequentadores, proprietários e funcionários de quiosques e bares próximos às praias, além de atividades que mobilizam o público de todas as idades.

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