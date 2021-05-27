Itapuã comemora 65 anos com rebranding

Itapua Crédito: Nova logo

Em comemoração aos seus 65 anos, a Itapuã Calçados lançou lançou este mês uma nova campanha “Siga seu jeito de ser”, com direito a rebranding, ancorada nos conceitos de liberdade e estilo. O objetivo é ressaltar a liberdade de escolha do consumidor, reforçada pela diversidade disponível nos produtos da marca.

A empresa capixaba, que começou em Cachoeiro de Itapemirim e está presente no Espírito Santo, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, lançou também uma nova coleção de calçados femininos – a primeira de fabricação própria com foco totalmente voltado para as últimas tendências de moda. Esse marco na história da Itapuã contou com uma live especial no Instagram , com a apresentação da influencer Bryce Caniçali

O rebranding foi feito pela Lifebrand e a campanha da coleção foi criada e produzida pela Aquatro Comunicação.

Assista ao VT da campanha

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De acordo com diretor de Estratégia de Marcas e Relacionamento da Lifebrand, Hugo Mansur, o rebranding da Itapuã foi um projeto de reposicionamento para resgatar as origens da empresa, criada por um artesão, e focar na produção própria de coleções. “A ideia foi transmitir uma marca moderna e conectada com o público atual. A gente destaca a coragem da empresa e uma gestão que tem compromisso com melhorias, com desenvolvimento”, completa.

SET eXPerience

SET eXPerience 2021, evento de tecnologia e negócios para o setor de mídia e entretenimento do Brasil. A temporada foi aberta com o O Papel da Nuvem na Transformação Digital”. Nesta quinta (27), foi a vez do Nesta quarta-feira (26), começou o, evento de tecnologia e negócios para o setor de mídia e entretenimento do Brasil. A temporada foi aberta com o SET eXPerience Tracks , cujo tema central foi “”. Nesta quinta (27), foi a vez do SET eXPerience 7×7 com o tema Plataformas Digitais (TV Paga x OTT x Broadcast & Broadband).

SET eXPerience 2021 Crédito: divulgação

BBB 21 e os desafios e os impactos de um programa multiplataforma, nos âmbitos da operação e distribuição de conteúdo, com 100 dias consecutivos, acontecendo 24 horas e com uma enorme audiência. O próximo encontro marcado vai ser BBB - Tecnologias para o conteúdo . Nesta conversa, serão abordadas as tecnologias empregadas noe os desafios e os impactos de um programa multiplataforma, nos âmbitos da operação e distribuição de conteúdo, com 100 dias consecutivos, acontecendo 24 horas e com uma enorme audiência.

O bate-papo contará com o time da Globo: o diretor de Tecnologia de Entretenimento, Marcelo Bossoni; o diretor de Plataformas Digitais, Igor Macaubas; e com o diretor do Hub de Operações de Conteúdo, Paulo Rabello.

Sobre os eventos

O SET eXPerience7X7 conta com painéis sobre as principais tendências do setor com especialistas do mercado. Serão sete encontros este ano, sempre às quintas-feiras, com profissionais experts em suas áreas, compartilhando experiências e visões sobre o futuro. Já o SET eXPerience Tracks é focado em tecnologia, permitindo uma imersão no mundo da engenharia do mercado audiovisual. Serão 15 edições entre maio e dezembro, cobrindo os temas mais atuais e relevantes.

TV Upfront 2021: tendências do mundo da TV

tendências do presente e o futuro da TV, identificadas por especialistas e integrantes da indústria. O documento foi apresentado em um evento de dois dias, que pode ser assistido streaming e em TV linear. Relatório da AdAge divulgado esta semana, TV Upfront 2021 , mostra as, identificadas por especialistas e integrantes da indústria. O documento foi apresentado em um evento de dois dias, que pode ser assistido aqui . Dentre os insights trazidos pelos profissionais , estão os rumos do consumo e do investimento eme em

Consumo de streaming Crédito: StockSnap por Pixabay

Segundo o relatório, o grande crescimento das plataformas de streaming, suportadas por anúncios e assinantes no ano passado, é uma tendência de 2020 que não retornará ao seu estado pré-pandêmico. Apesar dessa força, o linear continua sendo uma grande potência na indústria televisiva e continuará a acumular a maior parte do alcance do público em um futuro próximo.

Outro ponto a ser destacado é a publicidade direcionada, que é entregue ao consumidor de acordo com características baseadas em audiência, como atributos demográficos, psicográficos ou baseados em interesses. De acordo com o documento, pouco tem sido discutido sobre o potencial da endereçabilidade, um meio hiperfocal de mensagens para TV que está prestes a sair de seus estágios experimentais para aplicações no mundo real.

Para o chefe de vendas de anúncios da WarnerMedia, Jean-Paul Colaco, 2022 será o ano da publicidade direcionada. A presidente de receita comercial e parcerias da AMC Networks, Kim Kelleher, também prevê um cenário promissor. Ela acredita que os próximos dois a três anos serão revolucionários para a tecnologia.

Campeonato Brasileiro nos EUA

Taça do Brasileirão — Foto Lucas FigueiredoCBF Crédito: Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O maior campeonato de futebol do país começa no próximo final de semana, com transmissão da TV Globo e afiliadas na TV aberta brasileira. A primeira partida inclusive já começa com cara de decisão: Flamengo x Palmeiras, às 16h. Mas, este ano o Brasileirão será diferente, porque terá cobertura inédita nos EUA. O Paramount+ irá exibir todos os 380 jogos do torneio, que será realizado entre os dias 29 de maio e 5 de dezembro.

Flamengo levou as duas últimas taças da competição Crédito: Marcello Zambrana/AGif

Em entrevista ao Nextv News, o CEO e co-fundador da 1190 Sports, Hernan Donnari, disse que o acordo permitirá dar ainda mais visibilidade ao Campeonato Brasileiro no exterior.

“O Brasileirão está entre os dez melhores campeonatos de futebol do mundo e agora vai alcançar milhões de fãs nos Estados Unidos por meio da Paramount+”, destacou o executivo. “Estamos orgulhosos de que, graças a este acordo de distribuição entre Paramount+ e 1190 Sports, um evento esportivo dessa qualidade e relevância tenha a maior distribuição de todos os tempos nos Estados Unidos”, completou.

A Gazeta: 25 anos no mundo digital

A Gazeta - 25 anos no digir Crédito: Arte Geraldo Neto

Nesta semana, A Gazeta faz 25 anos que está na internet. O nascimento foi com a antiga marca Gazeta Online e, desde então, vem conectando os capixabas em todo o mundo. No último mês de março, o veículo bateu recorde histórico de audiência: foram 12,1 milhões de usuários únicos, cerca de 47% a mais que o mesmo período do ano passado.

Para celebrar a data, o veículo lança a campanha “A Gazeta: 25 anos no mundo digital”. Ao longo dos próximos dias, serão publicados conteúdos especiais no site e nas redes sociais do veículo e da Rede Gazeta, como um #tbt temático com imagens dessa história e uma matéria especial com uma linha do tempo sobre as mudanças e adaptações do site.

Roteiro, direção e atuação em uma só mão

Manu Gavassi em campanha para O Boticário Crédito: divulgação

O Boticário, a protagonista da Manu Gavassi. O projeto vai ao encontro da proposta da empresa de posicionar os produtos “Intense” como maquiagem para além da estética, explorando mais a cor como forma de autoexpressão e diversão. A linha realiza um repack de todo o seu portfólio com mais de 150 itens, com novas embalagens, fórmulas, texturas e cores. Pela primeira vez na comunicação de, a protagonista da campanha é também a roteirista, diretora e atriz. Trata-se de. O projeto vai ao encontro da proposta da empresa de posicionar os produtos “Intense” como maquiagem para além da estética, explorando mais a cor como forma de autoexpressão e diversão. A linha realiza um repack de todo o seu portfólio com mais de 150 itens, com novas embalagens, fórmulas, texturas e cores.

“Nossa escolha pela Manu, tanto para a cocriação da linha quanto para a liberdade e confiança para roteirizar o filme, se deu muito por entender que ela representa a imagem e a mensagem que queremos transmitir com Intense, que é cor, alegria e jovialidade, sempre com diversão. A Manu traz o lúdico e o prático de forma única e consegue envolver o produto e sua maneira de enxergar a vida nas entregas. A beleza está em se permitir e brincar consigo, e é um pouco disso que traz o filme, afinal, acreditamos que é de conteúdos leves que todos precisamos nos alimentar, e é isso que Intense propõe”, completa Gustavo Fruges, diretor de comunicação do Boticário.

Participe você também!

Toda quinta-feira, a coluna Pelo Mercado vai trazer informações sobre o que está acontecendo no universo de comunicação e marketing do Espírito Santo e do mundo. Tendências de mercado, pesquisas, comportamento de consumo, campanhas, cases, vagas de emprego na área e movimentações nas agências capixabas; tudo isso construído com um olhar voltado para nosso Estado, dando voz e valorizando todos os profissionais que constroem diariamente nosso mercado.