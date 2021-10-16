Festival Colibri: agências vencedoras contam o desafio de se destacar em meio à pandemia

Troféu do Festival Colibri Crédito: Guilherme_Ferrari

As agências vencedoras do Festival Colibri em 2021 foram muitas, mas a MP Publicidade e a Target levaram o troféu em duas das mais desejadas categorias da premiação, a de melhor agência e de melhor agência regional, respectivamente. Esse reconhecimento veio em meio a um dos períodos mais difíceis da história da humanidade devido às dificuldades impostas pela pandemia.

“Um ano duro, difícil, diferente. A expressão: casa, trabalho, casa, deu lugar ao casa, casa, casa.... perdas dolorosas, enfrentamentos pessoais e profissionais... um tempo que achávamos que ia passar rápido. Mas não passou. E o que a MP fez?! Abriu uma MP em cada endereço e fez valer o DNA da Prainha remotamente. Fizemos entregas importantes, nos entregamos bastante e o resultado? Mantivemos o nível de criatividade à altura da nossa paixão. O título de Agência do Ano ficou no lugar que ele merece: na MP.”, declara a diretora de Criação, Mônica Debbané.

Equipe da MP Publicidade, vencedora na categoria Agência do Ano Crédito: divulgação

A Agência Target acredita que somente oferecendo estrutura, condições de trabalho e principalmente o comprometimento da equipe é que foi possível levantar o troféu diante da atual conjuntura pandêmica, de acordo com a também diretora de Criação, Zuliane Campos Pessin.

“Realmente é desafiador, tanto pelo momento que estamos vivendo quanto por estar no interior com poucas condições de investimento. Isso nos força a nos superar ainda mais a cada trabalho. Diante desse cenário, temos a certeza de que estamos no caminho certo, olhando sempre para dentro da agência, investindo em capacitação contínua e valorizando cada profissional. ”, ressalta a equipe.

Equipe Target com os troféus do Colibri 2021 Crédito: Target

Ambas as agências ainda levaram ouro em outras três categorias cada: MP | “TV/Cinema - VT Institucional”, “Impresso - Varejo” e “Campanha - Varejo - Target | “Rádio - Spot Institucional”, “Design - Design Gráfico” e “Campanha - Institucional”.

Tradição MP

A MP teve trabalhos indicados em 13 categorias, com 11 clientes diferentes. Em duas décadas, o time da Prainha, em Vila Velha, levou a melhor 18 vezes como agência do ano. Resultados que demonstram que, mesmo diante de várias e bruscas transformações que a área de comunicação e marketing passou neste século, a agência consegue manter alta performance. O segredo, de acordo com Mônica, é ter talento, entusiasmo, inteligência criativa, insatisfação e vontade de fazer o melhor sempre.

“Mudam as plataformas, a forma de comunicar e seguimos curiosos, dedicados e apaixonados. Convertemos os leads no lugar mais nobre do consumidor do nosso cliente: o coração.”, finaliza a diretora.

Por falar em protagonismo

Identidade visual e tema do Prêmio Gazeta Empresarial 2021 Crédito: divulgação

Prêmio Gazeta Empresarial voltou ao seu formato presencial nesta sexta (15), com o reconhecimento do protagonismo de marcas e empresas de Linhares em 34 categorias. A celebração dos vencedores de Colatina será realizada na próxima terça-feira (19). O tema deste ano é “Inovar deixa marcas”.

O diretor de Criação da Lifebrand, responsável pela criação do mote e identidade visual do projeto, explica que a ideia era premiar as marcas que de alguma forma conseguiram inovar para se manterem vivas no período da pandemia. “Era muito importante que conseguíssemos transmitir os valores de resiliência e dinamismo, afinal, inovar faz parte de um ciclo de reinvenção, adaptação e transformação e o cenário atual exige esse exercício mais do que nunca”, conta ele.

Outro fator importante foi a escolha das cores. Segundo Franzotti, a equipe seguiu a proposta do mote: “Uma marca reconhecidamente lembrada pelos consumidores é uma ‘marca forte’”. Assim, as cores são essenciais para completar o impacto visual buscado, destacando sem deixar de conversar com o tradicional azul marinho da Rede Gazeta.

Marcas de Valor

A 11ª edição do Marcas de Valor da Rede Gazeta será lançada na próxima quinta-feira (21), às 16h, com a apresentação das marcas mais admiradas pelos capixabas em 2021. A pesquisa foi conduzida pelo Instituto Futura. O evento terá transmissão ao vivo na página especial de A Gazeta ( agazeta.com.br/marcasdevalor) e contará com a palestra “Ética e Diversidade: construindo propósito e relevância para as marcas”, ministrada por Patrícia Weiss (head de Branded Content & Branded Entertainment Strategy no coletivo ASAS; chairwoman da Branded Content Marketing Association – The BCMA South America; e consultora estratégica de Propósito, Cultura e Narrativas de Marca.

Participe você também!

Toda semana, a coluna Pelo Mercado traz informações sobre o que está acontecendo no universo de comunicação e marketing do Espírito Santo e do mundo. Tendências de mercado, pesquisas, comportamento de consumo, campanhas, cases, vagas de emprego na área e movimentações nas agências capixabas; tudo isso construído com um olhar voltado para nosso Estado, dando voz e valorizando todos os profissionais que constroem diariamente nosso mercado.