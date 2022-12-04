Festival Colibri: agências contam detalhes dos trabalhos que levaram ouro

Troféus do 35º Festival Colibri Crédito: Max_Paradella

O 35º Festival Colibri, realizado no último dia 10 de novembro, consagrou sete agências diferentes com o sonhado ouro, em categorias que abrangem TV, rádio, digital, OOH e impresso. Danza, Fire, MP Publicidade, Prósper, Set, Target Comunicação e Tipz foram as primeiras colocadas com trabalhos que fizeram os capixabas se emocionarem, aprenderem, prevenirem-se e se engajarem.

Para entender um pouco mais sobre cada campanha e material elaborado pelas agências, a Coluna Pelo Mercado conversou com representantes das campeãs. Todas as entrevistas estão disponibilizadas abaixo, de acordo com a ordem de categorias seguida pelo Festival Colibri.

CATEGORIA TV/CINEMA - VT VAREJO E CATEGORIA CASE DE SUCESSO | Ouro: Plantão Aí Sim! (MP Publicidade) | Respostas de Mônica Debbané, Chief Creative Officer (CCO)

1) Na opinião de vocês, por que ganharam esse prêmio?

A MP sempre soube usar muito bem o que é trend em suas campanhas de varejo. Porque fala com o povo, no que eles já estão vendo nas mídias sociais, nos grupos de whatsapp. É criar em cima do universo em que os clientes já estão vivenciando. E pra nós esse foi um fator fundamental pra esse filme ser premiado, pois traz essa linguagem moderna, dos stickers, com cenas dinâmicas e a musicalidade como acontecem no Tik Tok e Reels. E claro, tem o humor do personagem que enriquece nossa história.

MP Publicidade recebe troféu na categoria Case de Sucesso no 35º Festival Colibri Crédito: Max_Paradella

2) Qual era o objetivo e mensagem da campanha/material?

Como campanha de varejo, além do objetivo de atrair leads e converter em vidas para a Unimed Vitória, tínhamos o desafio de aproximar a marca do público de médias e pequenas empresas. Sempre nos preocupamos em criar também para lembrança, mesmo se tratando de varejo. Acho que é um grande diferencial da MP, a capacidade de ter o famoso Insti/Varejo, conseguir dar um valor pra marca e ao mesmo tempo vender seus produtos/serviços.

MP Publicidade recebe troféu na categoria VT Varejo no 35º Festival Colibri Crédito: Max_Paradella

CATEGORIA TV/CINEMA - INSTITUCIONAL | Ouro: Carteirinha que Cuida (MP Publicidade) | Respostas de Mônica Debbané, Chief Creative Officer (CCO)

1) Na opinião de vocês, por que ganharam esse prêmio?

Nós sabíamos que a ideia de dar à carteirinha uma personalidade seria um grande desafio. Imagina uma carteirinha de plano de saúde transmitir emoção, como algo fundamental no dia a dia do personagem. É algo quase que impensável. Quando uma ideia consegue furar essa barreira ela se torna gigante. Além disso, o filme é muito bonito, tem uma sensibilidade incrível, com um pai tendo um papel de cuidar de casa. E esse é também o papel da carteirinha. Cuidar.

2) Qual era o objetivo e mensagem da campanha/material?

Para essa campanha institucional o maior objetivo era reforçar que a Unimed Vitória está presente na vida das pessoas. É reforçar o conceito de CUIDAR, trazendo ainda mais alcance no Recall.

MP Publicidade recebe troféu na categoria VT Institucional no 35º Festival Colibri Crédito: Max_Paradella

CATEGORIA RÁDIO / SPOT VAREJO E CATEGORIA CAMPANHA VAREJO | Ouro: Trava-Línguas pra lá de Fácil e Morar pra lá de fácil, respectivamente (Prósper) | Respostas de Fernando Lisboa, Diretor- Executivo | Respostas de Fernando Lisboa, Diretor- Executivo

Como os dois ouros são de peças que fazem parte de uma mesma campanha, resumirei as três respostas em um conjunto só.

1) Na opinião de vocês, por que ganharam esse prêmio?

Em ambas as categorias, campanha varejo e spot varejo, acreditamos que o prêmio tenha vindo devido ao formato e a adequação da linguagem trabalhados de uma forma leve e divertida dentro do setor da construção civil, que geralmente trabalha com aspectos mais racionais. Conseguimos criar um conteúdo diferente para vender e para divulgar os produtos do nosso cliente, a Morar Construtora.

No rádio, o material foi desenvolvido de forma lúdica e simpática: colocamos uma criança falando palavras difíceis em um jogo de trava-línguas, e depois ela consegue resolver a questão. No rádio, fica algo interessante e agradável de ouvir, chama atenção, é diferente.

E, para a televisão, a campanha Morar Pra lá de Fácil encontrou uma forma descontraída e divertida de mostrar que comprar um apartamento, sair do aluguel, não é uma dor de cabeça tão complicada assim. Usamos uma linguagem divertida também, para mostrar como seria se as situações do dia a dia, principalmente da casa - que é o lugar que a construtora trata - fossem resolvidas em um passe de mágica.

A personagem principal da campanha já é um diferencial; além disso, não há na construção civil uma comunicação tão ousada, usando um personagem diferente. A Cora chega para resolver questões de casa que geralmente são coisas complicadas e chatas de se fazerem - e ela consegue resolver em um passe de mágica: varrer a casa, limpar o quarto, descascar um abacaxi, ou seja, são coisas complicadas do dia a dia que ela consegue resolver de uma forma fácil e leva o público a entender que com as condições de pagamento, financiamento e atendimento da Morar, comprar um imóvel também não é esse bicho de sete cabeças que todo mundo imagina e pode ser pra lá de fácil.

Prósper recebe troféu na categoria Rádio Spot/Varejo no 35º Festival Colibri Crédito: Max_Paradella

2) Qual era o objetivo e mensagem da campanha/material?

As peças fazem parte da campanha “Pra lá de Fácil” da Morar porque precisamos resolver um desafio, principalmente da classe C, em que existe no imaginário das pessoas que a compra do imóvel é algo inviável, não só pelos preços e pelas condições de pagamento, mas também pela parte de burocracia, financiamento, de crédito imobiliário, de programas de incentivo do governo - isso tudo acaba virando um ponto dificultador para algumas das pessoas, porque elas não entendem como funciona.

E aí a campanha vem para tentar desmistificar um pouco isso de forma lúdica, mostrar que comprar um imóvel não é tão complexo assim e que na Morar é mais fácil. A Morar vai estar ali para ajudar o consumidor, para explicar, para ter condições de pagamento diferenciadas, para ter opções de imóvel e ao invés de falar isso de forma racional, a gente criou uma forma diferente de dizer isso e que chamou a atenção das pessoas.

Através da personagem, da linguagem, da magia ali (das coisas se resolverem sozinhas); no rádio uma criança aprende em 30 segundos a resolver trava-línguas com palavras difíceis e ela consegue falar isso de uma forma rápida na sequência. Enfim, esse era o objetivo da mensagem e acreditamos que conseguimos cumpri-lo.

3) Como foi a criação e produção da campanha/material?

A criação e a produção da campanha e do material foi um trabalho bem integrado, a quatro mãos, com cliente, desde a concepção das ideias e do roteiro das peças até depois o envolvimento de produtora do filme para a gente poder conseguir verificar formas de desenvolver, de produzir em filme, as ideias que nós tivemos - como é que a gente corta um abacaxi sem a presença de alguém? como é que a cama se arruma sozinha? como é que a casa se varre sozinha?

Isso tudo teve uma dedicação muito grande da produtora, do diretor do filme, para montar as traquitanas, que já são técnicas utilizadas no cinema há muitos anos, antigamente eram os efeitos especiais - a gente conseguiu trazer isso para a televisão.

E no rádio um cuidado muito grande também da produtora, de encontrar essa criança para conseguir gravar um áudio difícil desses e que ficasse de uma forma simpática e leve, que as pessoas conseguissem entender de forma clara o que ela estava falando, e tivesse um tom de humor.

Foi bem interessante essa produção, tivemos grandes desafios, mas com o esforço de todo mundo a gente conseguiu entregar um trabalho de qualidade e que foi recompensado com esses prêmios. Ficamos muito felizes com isso.

Prósper recebe troféu na categoria Campanha Varejo no 35º Festival Colibri Crédito: Max_Paradella

CATEGORIA RÁDIO / SPOT INSTITUCIONAL | Ouro: Ensino Híbrido (Fire) | Respostas de Rodrigo Pegoretti, Diretor de Criação

1) Na opinião de vocês, por que ganharam esse prêmio?

O rádio é um meio incrível e essa peça conseguiu explorar bem todas as possibilidades dele, brincando com os dois lados do som estéreo. Alinhado a isso, o conceito de ensino híbrido veio reforçar essa “jogada”, deixando a peça única.

2) Qual era o objetivo e mensagem da campanha/material?

Divulgar, durante a pandemia, o ensino híbrido da Escola Primeiro Mundo: presencial, na escola, e à distância, de forma on-line. De uma forma leve, criativa e clara, conseguimos transmitir a mensagem, mostrando que a escola trabalha com todo cuidado para garantir mais segurança aos seus alunos e acompanha o seu dia a dia.

3) Como foi a criação e produção da campanha/material?

Nas palavras do redator da peça: foi um job muito divertido de ser feito. A ideia surgiu do briefing da escola e da possibilidade do rádio de aguçar um dos principais sentidos do ser humano: a audição. Fizemos algumas versões de texto, criando os personagens e usando as palavras aqui e lá, variando os lados do som. A parceria entre criação e produção foi fundamental para fazer essa ideia sair do papel, pois o recurso do som variando de um lado para o outro precisava ser muito bem feito pra ficar legal de ser escutado pelo espectador. O resultado foi o cliente satisfeito, muitas matrículas feitas e, para coroar essa união entre toda a equipe, o Ouro no Colibri.

Fire recebe troféu na categoria Rádio/Spot Institucional no 35º Festival Colibri Crédito: Max_Paradella

CATEGORIA IMPRESSO | Ouro: Calendário Pop-It (MP Publicidade) | Respostas de Mônica Debbané, Chief Creative Officer (CCO)

1) Na opinião de vocês, por que ganharam esse prêmio?

Essa premiação reforçou que é possível fazer um varejo bem feito. A categoria, neste ano, abrangeu tanto peças de varejo, como institucionais, que, geralmente, possibilitam uma maior liberdade criativa. Mas ao trazer um elemento do cotidiano que estava no hype - o pop it - traduzimos a característica do serviço divulgado de maneira interessante e que instiga o público.

2) Qual era o objetivo e mensagem da campanha/material?

O objetivo era demonstrar da maneira mais clara e instigante o que o serviço Extrabox proporciona para quem utiliza.

3) Como foi a criação e produção da campanha/material?

Durante a criação, buscamos conectar da melhor forma possível a característica do produto com o insight que tivemos. Foi uma produção trabalhosa, já que tivemos que transformar o pop it, um material repleto de textura, em um calendário.

MP recebe troféu na categoria Impresso no 35º Festival Colibri Crédito: Max_Paradella

CATEGORIA MÍDIA EXTERIOR E AMBIENTE | Ouro: Empenha Plus (Target Comunicação) | Respostas de Fredy Pessin, Sócio-Diretor

1) Na opinião de vocês, por que ganharam esse prêmio?

Porque exploramos a criatividade com algo inusitado, que chamou a atenção das pessoas. Algo que despertou a curiosidade e que saiu do óbvio.

2) Qual era o objetivo e mensagem da campanha/material?

Nosso objetivo com essa peça foi atingir o público que estava fora de casa, nas ruas e no seu trajeto diário. A ideia foi tornar o Plus conhecido e comentado com a mensagem de que ele poderia estar em qualquer ponto da cidade, não importando onde você estivesse, o Plus chegaria até lá.

Target recebe troféu na categoria Mídia Exterior e Ambiente no 35º Festival Colibri Crédito: Max_Paradella

3) Como foi a criação e produção da campanha/material?

A empena trazia dois manequins para simbolizar a ideia: o entregador do Plus e um pintor. A ideia apresentada era muito boa, porém nos assustamos na hora de executar. Conseguir um fornecedor que abraçasse o projeto seria o primeiro desafio, pois sabíamos que a dificuldade de entregarmos o esboço e eles executarem do início ao fim era remota.

Por isso, mergulhamos de cabeça e corremos atrás dos mínimos detalhes, desde a busca por manequins em “usadão”, “topa tudo”, internet, as roupas e calçados que eles iriam usar e até mesmo os EPI’s e acessórios que caracterizassem o entregador e o pintor.

E não parou por aí. Sem conseguir manequins sentados dentro da verba do cliente, discutimos com o fornecedor que literalmente montasse um quebra cabeça, serrando o manequim ao meio e encaixando as peças para que ele ficasse sentado.

E, somado a isso, tivemos a preocupação de fazer algo que não trouxesse risco aos pedestres que passavam próximo a empena. Então, uma das nossas exigências foi que cada peça que fazia parte do cenário estivesse parafusada ou colada e assim foi feito. Na primeira semana após instalado, já tivemos a certeza de que o trabalho foi executado priorizando a segurança, uma vez que aconteceu um temporal forte na cidade e a empena estava intacta.

CATEGORIA PROMOÇÃO E ATIVAÇÃO | Ouro: Soul Do Seu Jeito (Tipz) | Respostas de Ricardo Montenegro, Diretor de Criação

1) Na opinião de vocês, por que ganharam esse prêmio?

Acredito que foi por termos feito um trajeto fora do comum nesta ação. O normal no mercado é criar algo para um produto pronto. Mas, neste caso, foi diferente. Nós alteramos o produto para amarrar com o conceito que criamos lá atrás. Que é do café democrático, para todos. E isso, obviamente, trouxe mais verdade e proximidade com o público. Além, é claro, de ter sido uma ação extremamente simples e original.

O sucesso do case do Café Soul, que já tinha sido ouro no Colibri nas categorias Identidade Visual e Design de Produto no ano passado, além de ter conquistado prêmios internacionais, mostra a importância de duas coisas: a confiança do cliente e a criatividade com propósito.

2) Qual era o objetivo e mensagem da campanha/material?

O conceito do Soul, que inclusive nasceu também na Tipz, é ligado à democratização do café de qualidade. Com isso, o principal apelo desta ação foi passar empatia, proximidade e valorizar a diversidade.

3) Como foi a criação e produção da campanha/material?

Primeiramente, é importante frisar que a confiança que o cliente tem na agência foi fundamental para o processo. Pois, como falei anteriormente, a ação foi além do trabalho comum de uma agência, que é o que sempre buscamos aqui. Nós alteramos a embalagem do produto. E isso acarreta em muitos desafios dentro da cadeia.

Mas, a ideia surgiu, principalmente, por termos feito um trabalho de naming e branding muito bem estruturado lá atrás. A própria identidade visual que puxou o fio para esta ação ter nascido. Pois ela é mutável. Através dos elementos que formam o logo, podemos fazer diversos elementos diferentes. E daí surgiu a ideia de transformar o logo em rostos de pessoas.

Tipz recebe troféu na categoria Promoção e Ativação no 35º Festival Colibri Crédito: Max_Paradella

CATEGORIA DESIGN – IDENTIDADE VISUAL | Ouro: Petíssimo (Set) | Respostas de Mario Guerra, Owner

Resposta única sobre o trabalho

Para o Petíssimo, a Set desenvolveu o posicionamento da Marca e da Comunicação, bem como a criação de Nome, Logo e uma completa Identidade Visual e Verbal. Nosso desafio foi criar o Branding de um petshop de médio porte, que, por um lado, concorre com os petshops de bairro, menos estruturados em termos de comunicação, porém íntimos do consumidor; e, por outro, sofre com a concorrência e ascensão de grandes pets nacionais, com suas megaestruturas e poder de compra.

Com um posicionamento que evidencia humor e proximidade nasceu o Petíssimo! Para a Marca optamos por uma estratégia mutante, onde são mantidas características básicas como cores e fonte, e o restante — forma, elementos e até os ícones são mutáveis. O que personifica a espontaneidade e o dinamismo do Petíssimo, sem perder o reconhecimento da Marca.

Personificamos na logo os seis animais mais relevantes para o negócio, uma forma carismática de se aproximar do público. O universo visual complementa a veia bem-humorada e genuína do Petíssimo, com sua fonte manuscrita exclusiva, cores contrastantes e intervenções gráficas — como óculos, coroas, bandanas e bochechas que trazem personalidade e irreverência para as fotos dos pets. Impossível pensar pet sem pensar Petíssimo!

Set recebe troféu na categoria Design/Identidade Visual no 35º Festival Colibri Crédito: Max_Paradella

CATEGORIA DESIGN GRÁFICO | Ouro: Preven T-Shirt (Fire) | Respostas de Rodrigo Pegoretti, Diretor de Criação

1) Na opinião de vocês, por que ganharam esse prêmio?

Acredito que a ideia ganhou uma força maior por se tratar de uma importante causa para as mulheres: o Outubro Rosa. Além disso, a interatividade que a peça traz, a diferença de uma camisa normal, mostrando a força de uma boa ideia: simples e criativa.

2) Qual era o objetivo e mensagem da campanha/material?

Lembrar as mulheres sobre o cuidado com o autoexame, tão importante para combater o câncer de mama. Aproveitamos a posição da camisa para passar a mensagem de forma dinâmica.

3) Como foi a criação e produção da campanha/material?

Depois da inspiração, foi a hora de ter muita transpiração. Para tirar do papel, buscamos um fornecedor que conseguisse abraçar a ideia e a causa, para produção da camiseta. Um trabalho longo, mas que rendeu ótimos resultados, inclusive esse prêmio.

Fire recebe troféu na categoria Design Gráfico no 35º Festival Colibri Crédito: Max_Paradella

CATEGORIA DESIGN DE PRODUTO E GRAND PRIX | Ouro: Sleepzz Pra Viagem (Set) | Respostas de Mario Guerra, Owner

Resposta única sobre o trabalho

Os Sleepzz são o bom gosto em forma de pequenos animais feitos em linho e à mão, perfeitos para brincar e decorar, e precisavam de uma nova caixa para sua loja online. No planejamento da marca, desenvolvido pela Set, foi identificado o arquétipo do “Explorador”, e, para nos conectarmos ainda mais com esse espírito, criamos uma embalagem repleta de adesivos de cidades, frases inspiradoras e elementos, que nos remetem à alegria das descobertas e aventuras. A experiência da embalagem é complementada com uma "Certidão de Nascimento", carimbado com a “impressão digital” de cada animal, para ser preenchido quando chegar ao seu destino, e um aroma refrescante de alecrim selvagem completa a experiência.

Set recebe troféus nas categorias Design de Produto e Grand Prix no 35º Festival Colibri Crédito: Max_Paradella

CATEGORIA DIGITAL /MÍDIAS ONLINE | Ouro: Filtro Máscaras De Carnaval (MP) | Respostas de Mônica Debbané, Chief Creative Officer (CCO)

1) Na opinião de vocês, por que ganharam esse prêmio?

Porque quebrou paradigmas ao trazer a diversão do carnaval para o contexto da Pandemia. Oferecemos ao público a oportunidade de curtir a folia do jeito que dava: em casa e ainda incentivando em suas redes sociais a utilização de máscaras.

2) Qual era o objetivo e mensagem da campanha/material?

Conscientizar que o carnaval teria que ser diferente naquele ano. Nada de aglomeração ou blocos na rua. E em casa o jeito que dava para se divertir era usando o filtro com máscaras de proteção transformadas em fantasia.

3) Como foi a criação e produção da campanha/material?

A criação e a produção foram momentos de muita conversa, ajustes e reajustes. Tudo para o público utilizar um filtro lindo e funcional.

MP recebe troféu na categoria Digital/Mídias Online no 35º Festival Colibri Crédito: Max_Paradella

CATEGORIA FILME DIGITAL | Ouro: Monstros (Danza Estratégia e Comunicação) | Respostas de Luiz Roberto Cunha, Presidente

1) Na opinião de vocês, por que ganharam esse prêmio?

Acredito que pela força da mensagem. O tema da peça era abuso infantil, um assunto difícil e complexo de abordar. Optamos por utilizar desenhos, como os psicólogos sugerem que as crianças façam quando há suspeita que estão sendo abusadas. Então, os desenhos, que normalmente trazem elementos lúdicos da infância, dessa vez foram usados de uma maneira muito impactante para chamar a atenção para o assunto. A mensagem é muito forte.

Gostaria de agradecer e parabenizar a minha equipe, que ao longo de quase 20 anos coloca a Danza entre as melhores agências da publicidade capixaba num prêmio que é bastante concorrido. E também ao nosso cliente, a PMV, por nos ter confiado uma campanha tão importante.

2) Qual era o objetivo e mensagem da campanha/material?

Alertar os pais e responsáveis sobre o abuso e exploração sexual infantil, também abrindo um canal para denúncias.

3) Como foi a criação e produção da campanha/material?

Selecionamos alguns desenhos infantis, adaptamos os traços ao tipo de mensagem que precisávamos passar e animamos tudo em 2D. O resultado ficou excepcional, dando ainda mais peso ao nosso discurso.

Danza recebe troféu na categoria Filme Digital no 35º Festival Colibri Crédito: Max_Paradella

CATEGORIA CAMPANHA INSTITUCIONAL | Ouro: Conteúdo Meias Sleepzz (Set) | Respostas de Mario Guerra, Owner

Resposta única sobre o trabalho

Os Sleepzz são animais feitos em linho e à mão perfeitos para brincar e decorar. Umas das características marcantes dos animais são as meias old school em tricô. Nosso desafio foi a criação da comunicação para o lançamento das meias, antes produzidas apenas para os animais, agora também para crianças e adultos.

A campanha desenvolvida pela Set retrata o universo lúdico, criativo e curioso da marca e reforça seu propósito de "aproximar pessoas e inspirar relações com afeto, beleza e criatividade". Com o conceito “As meias dos Sleepzz também para humanos” e títulos como "Meias para animais sentimentais” ou "Meias Sleepzz. Um pequeno salto para a Humanidade”, os conteúdos são uma homenagem aos estetas e à sensibilidade, às amizades e à infância.

Sempre que desenvolvemos uma campanha nos questionamos que valor aquela Comunicação pode gerar para a Marca e para as pessoas. A Comunicação não deve ser pensada de forma isolada e, para que seja relevante e construa uma relação duradoura, deve sempre partir de uma Estratégia de Marca consistente. Só aí a Comunicação passa a engajar pessoas e construir valor para as empresas.

Na Set essa construção é sempre feita com o cliente e não para o cliente, é fruto de empenho, dedicação e parceria. E um reconhecimento tão relevante quanto esse é motivo de muita alegria e nos incentiva a continuar ajudando empresas a crescerem com propósito e criarem impactos positivos, para que suas marcas sejam tão amadas pelas pessoas quanto são amadas por seus fundadores.

Set recebe troféu na categoria Campanha Institucional no 35º Festival Colibri Crédito: Max_Paradella

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Com periodicidade quinzenal, a coluna Pelo Mercado traz informações sobre o que está acontecendo no universo de comunicação e marketing do Espírito Santo e do mundo. Tendências de mercado, pesquisas, comportamento de consumo, campanhas, cases, vagas de emprego na área e movimentações nas agências capixabas; tudo isso construído com um olhar voltado para nosso Estado, dando voz e valorizando todos os profissionais que constroem diariamente nosso mercado.