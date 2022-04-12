Faesa completa 50 anos contando histórias de transformação

Sede da Faesa em Vitória. Centro Universitário completa 50 anos em 2022 Crédito: Divulgação

Em 2022, a Faesa completa 50 anos, com milhares de histórias de transformação de alunos, professores, mercado e sociedade. Para comemorar a data, a instituição lançou uma campanha de comunicação com o mote: "FAESA 50 anos. Sua história é a nossa história".

Além do filme institucional (assista abaixo), que é protagonizado por uma caloura do curso de Publicidade e Propaganda, Julia Simoura, e uma egressa do curso de Ciências Contábeis e estudante do curso de Psicologia, Heloísa Helena Loyola, a campanha vai contar histórias de várias pessoas que tiveram suas vidas transformadas pela educação com a Faesa.

Os vídeos serão divulgados nas redes sociais da marca. O primeiro já está disponível e o personagem é o próprio reitor da Faesa, professor Alexandre Nunes Theodoro. A mídia OOH está nas ruas com outdoor, painéis e busdoor, além de mídia digital e toda comunicação interna que serão instaladas no campus Vitória, Cariacica e na unidade de Linhares.

Todos os personagens que aparecem na campanha têm suas histórias conectadas com a Faesa. Foram utilizados trios de personagens, entre eles alunos, professores e egressos, como Elisa Franco, formada em Publicidade e Propaganda e diretora da Fluid Marketin; Rogério Salume, formado em Jornalismo e fundador da Wine; Maely Filho, formado em Administração e vice-presidente da MedSênior; e Julia Rossetti, formada em Odontologia.

"Completar 50 anos e chegar ao marco de meio século de história nos leva a olhar para a trajetória de construção da FAESA, lá do início, com todo o seu pioneirismo na educação superior no Espírito Santo, até os dias de hoje, em que nos posicionamos como um dos três melhores Centros Universitários do Brasil e o melhor do Sudeste, por três vezes seguidas. Num momento tão importante, nossa campanha vem para tocar a todos com uma história que está entrelaçada à história dos capixabas. Vamos compartilhar conquistas e mostrar que seguimos construindo o futuro com inovação e excelência." Alexandre Nunes Theodoro - Reitor da Faesa

Ficha técnica da campanha: FAESA 50 anos

Agência: Ampla Comunicação | Cliente: FAESA | Direção de Criação: André Muhle | Coordenação de criação: Bruno Reis | Criação: Bruno Reis, André Muhle e Thaina Bonfa | Mídia: Grazi Fiorese | Produção: Humberto Wanke | Gerente de Atendimento: Marla Oliveira | Atendimento: Patricia Gasparini | Produção de áudio: REC | Produção do filme institucional: Senhora Filmes | Produção de vídeo piloto com personagens para web: Matheus Moraes e ModOn | Supervisão de Mídia Digital: Mayara Walger | Planejamento: Rafa Torezani | Supervisão de Conteúdo: Ale Toledo | Aprovação: Gisa Madeira

Farmes: de nome e cara nova

Da dJefferson Jardim, Marcelo Frisso, José Abud Neto, Bruno Souza, Braz Luiz, Renata Tavares, Ariane Delevedove, Elder Marques e Elder Gasperazzo Crédito: Divulgação

A Rede Farmes agora é Farmes Rede de Farmácias. Com o slogan “Orgulho em cuidar de você”, a marca comemora seus 25 anos com um novo branding que demonstra uma empresa mais jovem e que se transformou ao longo dessas duas décadas e meia.

"A Farmes vem tecendo sua história ao lado dos capixabas, uma relação de confiança na qualidade e cuidado que temos com nossos clientes. E essa é a palavra chave da campanha da nova marca: cuidar. As pessoas mudam e nós seguimos essa evolução para atender cada vez melhor quem está com a gente todos esses anos" Marcelo Frisso - Presidente da Farmes

Toda mudança foi feita pensando no futuro e respeitando o passado, a essência e história da Rede como Associação, no segmento farmacêutico e na vida dos capixabas.

Associados Farmes Crédito: Divulgação

"Foram meses de estudos para chegar na mensagem a ser transmitida pela nova marca. Um trabalho feito com muito carinho por uma equipe capacitada que soube entender tudo que a Farmes representa. A mudança conecta a Rede à atualidade, ao mesmo tempo em que respeita a solidez de sua trajetória" Ariane Delevedove - Diretora de marketing

A nova comunicação tem cores mais vibrantes e formas mais arredondadas, com a proposta de se apresentar mais jovem, direta e envolvente. Os elementos gráficos são formados por linhas e formas que remetem ao conceito de movimento, conexão, crescimento e flexibilidade que a nova fase da Farmes transmite. O slogan “Orgulho em Cuidar de você” fala da principal motivação da Rede: as pessoas.

Novo comando do Sinduscon

A nova diretoria do Sinduscon-ES tomou posse no último dia 30 de março. O sindicato agora conta com Douglas Vaz como presidente e Leandro Lorenzon como vice-presidente. Eles assumem para o triênio 2022-2025.

Participe você também!

Com periodicidade quinzenal, a coluna Pelo Mercado traz informações sobre o que está acontecendo no universo de comunicação e marketing do Espírito Santo e do mundo. Tendências de mercado, pesquisas, comportamento de consumo, campanhas, cases, vagas de emprego na área e movimentações nas agências capixabas; tudo isso construído com um olhar voltado para nosso Estado, dando voz e valorizando todos os profissionais que constroem diariamente nosso mercado.