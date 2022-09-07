Especialistas apontam caminhos para combater estereótipos na mídia

“Palestra ONU Mulheres: aliança sem estereótipos para a publicidade e o audiovisual”. Na foto, Isabel Aquino, da ONU Mulheres Crédito: Leandro Neves

A partir dos seis anos, meninas se sentem menos inteligentes que os meninos. A partir dos sete, começam a se sentir pressionadas a se sentirem bonitas. Essas são informações reveladas pela pesquisa Todxs, realizada pela Aliança Sem Esteriótipos, uma plataforma de ideias e ações que visa a erradicar estereótipos de gênero em conteúdos publicitários.

Os dados foram apresentados na última sexta-feira (02), pela publicitária Isabel Aquino, consultora técnica da ONU Mulheres, durante a “Palestra ONU Mulheres: aliança sem estereótipos para a publicidade e o audiovisual”, que fez parte da 1ª Mostra CineMarias - Corpo é Território, realizada na Ufes de 1º a 3 de setembro.

A pesquisa mostra a representatividade na mídia brasileira através de diferentes recortes: gênero, raça, idade, entre outros.O estudo engloba o período de março, abril, julho e dezembro de 2021, quando foram analisados 5.467 comerciais de TV e 1.657 posts no Facebook, abrangendo 425 anunciantes, 35 segmentos de mercado e cinco emissoras televisivas, sendo elas: Rede Globo, SBT, Record, Megapix e Discovery Kids.

O estudo mostra como a publicidade brasileira avança com histórias de empoderamento, mas ainda reforça estereótipos de gênero e raça. Isabel apontou alguns trabalhos positivos que foram feitos ao longo dos últimos anos no mundo, como a campanha “Deliciosa Calma”, da marca espanhola Campofrío; a da Nike em prol do empoderamento da mulher russa, que utiliza a canção infantil “What are our boys and girls made of?”; e do Burger King, que trouxe pela primeira vez no Brasil um comercial com audiodescrição na TV aberta, estrelado por uma pessoa com deficiência visual.

O encontro também teve a presença de Debora Ivanov, do movimento + Mulheres no Audiovisual, que luta pela paridade nas equipes de produção audiovisual. De acordo com ela, hoje mulheres ocupam cargos muito estereotipados, como os relacionados à maquiagem e figurino, longe dos postos diretivos, e ainda tem mais participação em curta-metragens e documentários e menos em obras maiores.

Logo após a palestra, um bate-papo com a plateia foi intermediado por Deborah Sabará, coordenadora de Ações e Projetos da Associação Grupo Orgulho, Liberdade e Dignidade (Gold).

Isabel, Debora Ivanov e Deborah Sabará batem papo durante encontro Crédito: Leandro Neves

No debate com o público, Isabel destacou que os esforços para que a mídia seja mais diversa devem começar desde cedo, na formação dos profissionais da área. Segundo a publicitária, é preciso haver uma disciplina universitária na grade curricular dos cursos de comunicação voltada à diversidade.

Mas, exemplos positivos na grande mídia têm aparecido, na visão de Ivanov, como o movimento da TV Globo relacionada ao seu elenco negro. De acordo com ela, a emissora assumiu a pauta e tem trabalhado com afinco nesse sentido: contratou uma diretora de criação e conteúdo negra, Samantha Almeida; está ampliando o número de apresentadores negros em seus programas e telejornais; e promove o Negritudes, evento que exalta as narrativas pretas.

Acaps Trade Show 2022

Imagem aérea da feira, na última edição em 2019 Crédito: Site da Acaps Trade Show

Após dois anos sem ser realizada em decorrência da pandemia, a Acaps Trade Show retorna no dia 20 de setembro com foco no consumidor moderno e com palestrantes de renomes. A expectativa é reunir mais de 20 mil pessoas no Pavilhão de Carapina, na Serra, abordando tendências e novidades em produtos e serviços para o varejo.

Com o tema “Conectada aos consumidores dos novos tempos”, o evento entrará em sua 34ª edição com três dias de atrações. A maior feira de negócios do varejo capixaba pretende receber empresários e gestores do varejo e da indústria de todo o Brasil.

Edição da feira em 2019 foi a última a ser realizada. Por conta da pandemia, ficou dois anos para Crédito: Site da Acaps Trade Show

No time de palestrantes confirmados, estão Maílson da Nóbrega, ministro da Fazenda no final dos anos 1980; Miguel Falabella, diretor, produtor e dramaturgo; Arthur Igreja, escritor e cofundador da plataforma AAA (Consumidor 4.0); e Fátima Merlin, mentora e mestre em comportamento do consumidor.

A programação da Acaps Trade Show conta com 20 palestras e painéis que serão apresentados em dois auditórios. A expectativa é reunir mais de duas mil pessoas nesses espaços, que promoverão debates focados no comportamento do mercado consumidor e no desenvolvimento das pessoas que atuam no varejo.

O credenciamento para a Acaps Trade Show está aberto. As empresas enquadradas no segmento varejista possuem gratuidade na inscrição até 16 de setembro, através do site Acaps Trade Show

A feira é organizada e realizada pela Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), com correalização do Sindicato da Indústria da Panificação e Confeitaria do Espírito Santo (Sindipães), Associação da Indústria da Panificação e Confeitaria do Espírito Santo (Aipães), Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Espírito Santo (Sindipostos ES). O evento tem os patrocínios prata da Maely Arte e Publicidade e bronze do Panfleto Online.

Capixabas no Rock in Rio

As bandas Arquelano (CE); Radioativa (RJ); e Tria Arás (MG), vencedoras do concurso musical "Gerdau, me leva pro Rio!", irão se apresentar no dia 11 setembro, na Cidade do Rock, no último dia do Rock in Rio Brasil 2022, em um pocket show no espaço da Gerdau no festival. Além disso, receberão consultoria artística do Estúdio Bravo e ganharão o “Disco de Aço”, um troféu simbólico do concurso.

A iniciativa tem a cantora Ivete Sangalo como embaixadora e parceria como capixaba Rodolfo Simor, produtor e músico indicado ao Grammy Latino, que lidera o Estúdio Bravo, centro de excelência em produção musical no Brasil, localizado em Vitória. A Gerdau é uma das parceiras do Rock in Rio Brasil 2022 e responsável pela nova cenografia do Palco Mundo, o maior de toda a história do festival. A estrutura foi construída com 200 toneladas de aço Gerdau, 100% reciclável.

A criação, operacionalização e seleção do concurso, as liberações legais, a curadoria para julgamento e a coletiva de imprensa foram de responsabilidade da agência capixaba de comunicação Ativação. A empresa será responsável, ainda, pela gravação de vídeo case, que será produzido na Cidade do Rock, registrando os momentos mais emocionantes das bandas no Rio de Janeiro.

Porta dos Fundos faz remake da esquete “Parabéns” do Outback

Fábio Porchat em esquete do Porta dos Fundos Crédito: Diulgação

Em 2013, o Porta dos Fundos levou ao extremo a brincadeira da comemoração que a marca Outback faz com os aniversariantes no dia em que visitam suas lojas. Depois da esquete “Parabéns”, com mais de 11 milhões de visualizações no YouTube, o público - quando pede aquele mimo para o aniversariante – também brinca sobre querer uma explosão à altura da performance humorística. Embarcando na onda, o Outback se juntou ao “Porta” para lançar a nova versão da esquete, em comemoração aos 10 anos do grupo de Fábio Porchat e cia.

Segundo Renata Lamarco, diretora de Marketing do Outback Steakhouse, a parceria tem total sinergia já que a marca de temática australiana tem em seu DNA uma pegada jovem, disruptiva e antenada.

“Cantamos 65 mil parabéns todos os meses em nossos restaurantes do Brasil. Nossos atendentes cantando e batendo colheres com uma sobremesa por conta da casa é uma tradição. Então, claro, a gente sempre se divertiu muito com a versão extrema e bem-humorada dos parabéns que o Porta dos Fundos fez inspirada em nós. E se haveria um remake desse vídeo tão icônico, a gente não poderia ficar fora. Essa nova versão é mais um passo divertido para nos conectarmos diretamente com o público que se identifica com a nossa forma descontraída de comemorar e quebrar a rotina (...)”

Para assistir ao "Parabéns 2", lançado no dia 27 de agosto, é só acessar o canal do Porta dos Fundos. O vídeo faz parte de uma série de ações para comemorar os 10 anos do grupo, que inclui postagens de refilmagens dos vídeos mais icônicos da história do canal, tanto no YouTube quanto nas redes sociais.

CURSOS

A menos de um mês para o primeiro turno das eleições no Brasil, o Knight Center da Universidade do Texas, nos EUA, está oferecendo o curso "Informação e Eleições na Era Digital". On-line, massivo e gratuito (MOOC), ele será realizado de 19 de setembro a 23 de outubro de 2022 em português, espanhol, inglês e francês. Durante cinco semanas, será ensinado os padrões da liberdade de expressão e serão expostas a experiências recentes sobre como lidar com desinformação, notícias falsas e discurso de ódio que se espalha durante os processos eleitorais.

Os interessados, podem se inscrever a partir deste link

TEM VAGA!

Ampla Comunicação

A agência está à procura de um profissional para coordenar a equipe de mídia on-line. Dentre os requisitos para participar do processo seletivo estão: formação em Comunicação Social ou Marketing; experiência mínima de seis anos ou mais; conhecimento em plataformas de mídias de performance: MetaAds, GoogleAds, Analytics, etc.; e experiência com elaboração de planos de mídia para clientes públicos e privados.

Interessados podem enviar seu currículo para o e-mail [email protected]

Origens

A empresa capixaba está contratando Designer Júnior. Dentre os requisitos para a vaga, está o domínio do Pacote Adobe; conhecimento em HTML; conhecimentos em processos gráficos (fechamento de arquivo, diagramação, manipulação e edição de imagens); e domínio e vivência no Pacote Office, com ênfase em Excel avançado. Os interessados na vaga, podem enviar seu currículo/portfólio para o e-mail [email protected]

Próxima edição

A próxima edição da coluna será publicada na última semana de setembro.

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Com periodicidade quinzenal, a coluna Pelo Mercado traz informações sobre o que está acontecendo no universo de comunicação e marketing do Espírito Santo e do mundo. Tendências de mercado, pesquisas, comportamento de consumo, campanhas, cases, vagas de emprego na área e movimentações nas agências capixabas; tudo isso construído com um olhar voltado para nosso Estado, dando voz e valorizando todos os profissionais que constroem diariamente nosso mercado.