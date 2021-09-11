Ao som da banda CPM 22, Multivix lança campanha para o vestibular 2022

Take do VT da campanha da Multivix Crédito: Multivix

O período das provas de vestibular está chegando e faculdades e universidades já estão com seus processos seletivos em aberto. Instituição de Ensino Superior capixaba presente em vários estados brasileiros, a Multivix está com uma campanha dedicada a divulgar as inscrições do Vestibular 2022/1 e conta com materiais como VT, spot, mídia OOH e peças digitais. Criado pela Danza Estratégia e Comunicação, o trabalho utiliza o conceito “Vamos vencer” e faz referência direta à letra da música “Vida ou Morte”, da banda CPM22.

De acordo com Luiz Roberto Cunha, presidente da Danza, assim como na música, a ideia é transmitir um sentimento de positividade, de avançar na vida, na realização de sonhos, com muita alegria, energia e vibração. “Para alcançar esse objetivo, toda a comunicação mostra o dia a dia de estudantes universitários, sempre na correria, cercados de amigos, estudando e aproveitando a vida no campus. É um clima de atitudes positivas para superar toda essa transição de tempos difíceis que a sociedade e muitos estudantes têm passado.”, explica Luiz Roberto.

will bank vai pagar boletos de seus xarás e quase xarás

O banco digital capixaba will bank – a grafia com baixa baixa faz parte da identidade da marca – está em busca de xarás (ou quase xarás) Brasil afora e, para incentivar as pessoas nessa investigação, vai pagar boletos de até R$100 para 1.000 pessoas. Will, Willma, Willson, William, Willmara, Willda e todos aqueles cujos nomes começarem com Will poderão ser sorteados. Mil pessoas serão contempladas.

O banco digital está também desafiando a internet a mudar seu nome no perfil. Quem não tem um nome que se inicia com Will, basta fazer a mudança do nome do perfil nas redes sociais. Lançada na última quarta-feira (8), a campanha foi criada pela monkey-land, conta com uma animação produzida pela Acacá, áudio da Satélite e terá ampla divulgação digital, além da ação nas redes sociais potencializada por influenciadores e plano de merchandising na TV aberta.

Campanha do banco digital capixaba will bank Crédito: will bank

Campanha will bank Crédito: will bank

"É uma ação inusitada para engajar o consumidor. O will bank transpira inovação e é isso que precisamos transmitir para o público por meio de suas ações publicitárias” comenta Ricardo Forli, cofundador do estúdio criativo monkey-land, responsável por essa e outras campanhas da fintech como “Independência da Tcheca”, protagonizada por Danny Bond - a primeira mulher negra trans, nordestina e periférica a estrelar uma ação de banco.

Para ampliar a divulgação, o will bank fará parcerias com um poderoso time de influenciadores formado por Will Smith da Bahia, o ex-bbb João Pedrosa, Yuri Marçal, Tia Má, Babu Santana, Banca Digital, Memes Twitter, Sou eu na vida, Sincero Oficial e Gina Indelicada. A campanha conta também com a participação de 30 influenciadores do coletivo Digital Favela, com o qual o will bank já trabalhou em outras campanhas.

A mecânica da nova campanha é bem simples. O consumidor que quiser participar, precisa acessar o site Eu Sou o Will , fazer o seu cadastro e apresentar um comprovante que seu nome começa com Will, ou o print da mudança do perfil nas redes sociais

Nova marca Tarumã é criada para refletir evolução e tradição da marca

nLogo Tamurã Autocenter Crédito: Tamurã Autocenter

No mercado desde 1985, a Tarumã acabou de passar por um processo de transição. A a empresa deixou de ser uma loja de autopeças e assumiu a posição de estética automotiva de veículos com conceito boutique, disponibilizando diversos serviços mecânicos e reparos para o público classe A. Por conta dessa mudança, houve a reformulação da identidade da marca.

Desenvolvida pelo designer Luciano Akira, da agência Pixel Comunicação & Design, a atualização buscou modernizar a logomarca. De acordo com comunicado da empresa, a estratégia para a nova identidade visual acompanhou a evolução e expansão da empresa na forma de se comunicar com o mercado, mas manteve a credibilidade e memória afetiva já conquistadas junto aos clientes tradicionais.

Antiga logo Tamurã Autocenter Crédito: Tamurã Autocenter

As mudanças foram sutis, mas fizeram diferença, trazendo mais visibilidade para a marca e para o novo nome, Tarumã Autocenter, deixando para trás o antigo Tarumã Auto Peças. Foram mantidas as cores preta, branca e vermelha, tradicionais dos circuitos automobilísticos, o A da palavra Tarumã foi reestilizado e a grande ousadia ficou na fonte, desenvolvida especialmente para a nova identidade visual.

“Fizemos mudanças pontuais em elementos, logotipo e cor para adequar a marca a novos públicos, sem descaracterizá-la de forma brusca, mantendo a conexão com o público fiel”, avalia Akira.

Repórter CBN no TOP 5 da América Latina

Repórter CBN Crédito: Rede CBN

O boletim diário da Rede CBN “Repórter CBN”, executado durante a programação a cada 30 minutos, está entre os cinco podcasts mais consumidos na América Latina. Os dados são relativos ao universo aferido pela Triton Digital, empresa especializada em áudio digital (podcasts e streaming). O ranking é relacionado ao período de 11 de junho a 1º de agosto de 2021. Veja aqui lista completa.

Além de ir no ar no dial e nas diferentes plataformas digitais, hoje está disponível para ativação dos usuários de smart speakers como Amazon Alexa, Google Home e Apple Home Pod.

O Repórter CBN possui média semanal de downloads de 349.881, segundo a Triton Digital, ocupando a quarta posição entre os podcasts mais consumidos no universo aferido pela empresa canadense. A liderança está com o La Comedia, com uma produção mexicana da rede Los 40 (Grupo Prisa), presente em vários países de língua espanhola, como México, Colômbia, Argentina, Chile e Espanha; seguido pelo podcast de comédia Leyendas Legendarias, da Sonoro/ATC; e, na terceira colocação, o Titulares Deportivos, do Grupo BluRadio, da Colômbia, podcast líder no segmento esportivo da lista.

Tem vaga !

Rede Gazeta

Analista de Comunicação e Relacionamento com o Mercado. Os requisitos são: graduação completa em Jornalismo, Comunicação Social ou Relações Públicas e experiência mínima de dois anos na na área de Comunicação, preferencialmente em atividades relacionadas à Relações Públicas. Será diferencial possuir experiência em ferramentas de automação de marketing. Os interessados podem se inscrever através A empresa está com várias vagas abertas. Uma delas é a deOs requisitos são: graduação completa em Jornalismo, Comunicação Social ou Relações Públicas e experiência mínima de dois anos na na área de Comunicação, preferencialmente em atividades relacionadas à Relações Públicas. Será diferencial possuir experiência em ferramentas de automação de marketing. Os interessados podem se inscrever através desta página

Analista de Pricing. Dentre os requisitos para concorrer à vaga está: visão holística de todos os veículos da Rede Gazeta; capacidade analítica e raciocínio lógico matemático; conhecimento de análises estatísticas; domínio de excel avançado; Organização e planejamento; e ensino superior completo em Economia, Engenharia, Estatística e/ou Matemática. Conhecimento em plataformas de BI é um diferencial. Os interessados podem se inscrever por meio Outra oportunidade é para. Dentre os requisitos para concorrer à vaga está: visão holística de todos os veículos da Rede Gazeta; capacidade analítica e raciocínio lógico matemático; conhecimento de análises estatísticas; domínio de excel avançado; Organização e planejamento; e ensino superior completo em Economia, Engenharia, Estatística e/ou Matemática. Conhecimento em plataformas de BI é um diferencial. Os interessados podem se inscrever por meio deste link

Inteligência de Dados, repórter, estagiário de Jornalismo/Publicidade e Propaganda/Cinema. Há ainda vagas abertas para assistente de Entre aqui e acompanhe todos os detalhes sobre as oportunidades da Rede Gazeta.

Molaa

A empresa de comunicação, audiovisual e laboratório de projetos socioeducativos e tecnológicos, Molaa, está com uma oportunidade de trabalho em Gestão de Comunicação e Projeto. Os requisitos para a vaga é ter experiência com: gestão e coordenação de projeto, planejamento de comunicação, criação de conteúdo, gerenciamento de redes sociais, noção de design (simples), escrita e revisão de texto. É importante residir na Grande Vitória e ter flexibilidade para trabalhar presencialmente ou em formato híbrido. A contratação é imediata e o período de trabalho será de setembro a dezembro de 2021. Para concorrer à vaga, é necessário enviar currículo para o e-mail [email protected]

Participe você também!

Às quintas-feiras (excepcionalmente aos finais de semana), a coluna Pelo Mercado traz informações sobre o que está acontecendo no universo de comunicação e marketing do Espírito Santo e do mundo. Tendências de mercado, pesquisas, comportamento de consumo, campanhas, cases, vagas de emprego na área e movimentações nas agências capixabas; tudo isso construído com um olhar voltado para nosso Estado, dando voz e valorizando todos os profissionais que constroem diariamente nosso mercado.