“Cara e Coragem” ocupa ruas de Vitória e desafia capixabas

Cara e Coragem no Centro de Vitória, em frente ao Palácio Anchieta Crédito: Inglid Teixeira

A nova novela das 19h da TV Gazeta, ‘Cara & Coragem’, estreou no dia 30 de maio com um enredo que envolve muita ação, aventura, mistérios e, claro, coragem. A trama ocupou ruas de Vitória com ações de flashmob, com apresentações de parkour, dança e acrobacias. Além disso, a novela contou com ações de realidade virtual em eventos na capital e um jogo corporativo realizado na Escapes, em Vila Velha, em uma sala personalizada do folhetim.

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Agências de publicidade e marketing, influenciadores digitais, audiência e o público interno da Rede Gazeta participaram desta dinâmica. O desafio durou cerca de 60 minutos e pôde ser realizado por três a seis pessoas. Esse jogo vem sendo muito utilizado em treinamentos para equipes institucionais, com o objetivo de proporcionar dinamismo, avaliação de competências, foco em resultado e trabalho entre os times.

Como funciona o desafio

Na prática, os participantes ficaram imersos no cenário da novela e tiveram o desafio de recuperar a maleta perdida de Clarice Gusmão (Taís Araújo), uma das protagonistas da trama, antes que o objeto caísse em mãos erradas. Nessa maleta, havia uma fórmula secreta, cuja busca vai proporcionar muita ação e emoção ao longo da trama.

Os creators (da esq. para a dir.) Carolzinha, Elis Carvalho, Natizinha, Diego Araújo e Luanna Esteves participaram do desafio no Escapes Crédito: Tammi Pantoja

"A sala Cara e Coragem foi criada em parceria com a TV Gazeta. Com a sinopse da novela, tivemos a ideia de fazer um cenário baseado na “Siderúrgica Gusmão” (ambiente fictício). Diversos itens foram confeccionados especialmente para essa sala, de modo a fazer com que os jogadores se sentissem dentro do tema.", explicou um dos sócios do Escapes, João Botelho.

A empresa existe há quase quatro anos e já recebeu mais de 12 mil pessoas. Hoje, há quatro salas disponíveis, sendo que cada uma possui sua ambientação, história e dificuldade, sendo elas: Assalto ao Banco, Jogos Mortais, Azkaban e O Mistério da Mansão Thornhill.

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Confira o que os participantes acharam da experiência

Equipe da agência La Design Crédito: Tammi Pantoja

"Nosso time adorou a experiência, foi um exercício muito bacana para nos integrar ainda mais. Somos uma agência muito pequena, por isso estamos sempre muito juntos, e isso nos ajudou muito. Não conhecíamos a prova. Depois que entendemos, fluiu mais rápido e melhor. Essa dinâmica da correria do dia a dia já praticamos com muita frequência, então aplicando numa prova de raciocínio e dentro do prazo,; nos sentimos em casa", contou a equipe da agência La Design.

Equipe da Agência Cabana Crédito: Tammi Pantoja

"A experiência foi muito boa. Conseguimos por meio dos desafios unir expertises, força e dicas para poder resolver os problemas propostos. Entendemos que precisamos ter trabalho em equipe para juntar o que cada um tem de melhor para fazer as entregas aos nossos clientes. E escutar uns aos outros. Isso é muito importante. E também, claro, nunca desistir dos desafios. Parecia impossível, mas nós acreditamos, fomos lá e conseguimos." , disse o time da Cabana.

Equipe da Agência Artmark Crédito: Tammi Pantoja

"A experiência foi muito boa, nos divertimos muito. Por incrível que pareça, foi até mais fácil do que imaginamos que seria. No finalzinho, tivemos uma dificuldade, demos uma travada, mas colocamos a cabeça para pensar bastante e deu certo. Vivenciamos as tarefas e rotinas do nosso dia a dia, porém com muito mais diversão.", avaliaram os profissionais da Artmark.

Time da Prósper Crédito: Tammi Pantoja

“Foi muito legal o desafio, uma verdadeira corrida contra o tempo, de tentar entregar o que é preciso em pouco tempo, ter que ser estratégico e sentir aquela ansiedade de conseguir executar com sucesso.", contaram os membros da Prósper.

Profissionais da Teia no Escapes Room Crédito: Tammi Pantoja

"Experiência bem diferente e inusitada, mas que nos surpreendeu positivamente. Achamos que estávamos indo mal, mas no final descobrimos que alcançamos o recorde. Vimos também que, quando todo mundo dá ideias e dicas, o resultado vem. É um escape room por dia na agência e agora fora dela também.", avaliou a equipe da Teia.

Time da Exemplo de Propaganda Crédito: Tammi Pantoja

"Foi uma experiência muito legal. Sentimos dificuldade na parte química. Em grupo, conseguimos resolver os desafios. Essa integração entre a equipe é muito importante, porque vivemos isso no dia a dia dentro da agência e, contando com a ajuda de todos, conseguimos resolver de forma mais ágil e entregar trabalhos mais bem feitos.", contou o time da Exemplo de Propaganda.

Equipe da Chuva Comunicação Crédito: Tammi Pantoja

"Estávamos muito ansiosos. Ficamos muito felizes que conseguimos completar o desafio no tempo. Já queremos marcar a próxima vinda pra fazer outra sala. Mas tivemos todo um preparo, estudamos antes, assistimos à novela pra entender melhor esse universo e passamos o almoço conversando sobre o enredo de Cara & Coragem para chegar aqui e fazer no menor tempo possível. E foi muito bom, porque pegamos várias dicas que nos ajudaram. O trabalho em equipe foi essencial. Agora vamos fazer um happy hour pra comemorar e nos organizar pra voltar em breve.", detalhou os integrantes da Chuva Comunicação.

Integrantes da WL Connections Crédito: Tammi Pantoja

"Foi muito legal, tivemos um trabalho em equipe muito intenso. Tivemos algumas dificuldades envolvendo cores, mas com as dicas conseguimos resolver. Tivemos que lidar com prazo e vivemos isso diariamente. Mas, essa ação só nos mostrou que, com todo mundo trabalhando junto, conseguimos alcançar nossos objetivos.", disseram os membros da WL Connections.

Membros da MP Publicidade na Escapes Crédito: Tammi Pantoja

"Foi extremamente emocionante. Todos nós estávamos ocupados em resolver algum enigma específico, tentando revirar provas que outras pessoas deixaram passar, buscando alternativas e estratégias. Funcionamos muito bem como equipe e conseguimos nos organizar para cada um fazer uma função.", revelou o time da MP Publicidade.

Time da Aquatro foi o último a participar do desafio Crédito: Tammi Pantoja

"Tivemos bastante dificuldade, mas fomos achando as dicas e usando o raciocínio lógico. Essa pressão dos 45 minutos não é nada perto do dia a dia na agência, em que passamos o dia inteiro tentando fazer tudo acontecer e dar certo.", contou o time da Aquatro.

Flashmob nas ruas

Grupo de flashmob se apresentando em frente ao Palácio Anchienta Crédito: Inglid Teixeira

Um grupo de flashmob se apresentou no dia 30 de maio em dois pontos de grande movimentação da capital capixaba, o Palácio Anchieta e a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales). Os atletas levaram muita ação, adrenalina e arte para pedestres e motoristas assistirem ao ar livre.

Novela no Extreme Rock Brasil e no Geek Universe

Surfar, nadar com tubarões, enfrentar uma das maiores montanhas russas do mundo; esses e muitos outros desafios estiveram na ação de realidade virtual que a TV Gazeta levou para dois eventos realizados no Shopping Vitória: o Geek Universe, realizado de 26 a 29 de maio, e o Extreme Rock Brasil, que aconteceu de 9 a 12 de junho.

A estudante Clara Bastos em ação de VR Crédito: Mariana Guedes

“Achei muito legal. A montanha russa dá uma sensação de verdade que você está no carrinho.”, avaliou a estudante Clara Bastos (18 anos).

Fire 20 Anos

Neste ano, a equipe “sem frescura” e “ sem limites” completa duas décadas de vida com muito a comemorar. Entre os trabalhos marcantes da Fire estão campanhas para a Vale e para o Banestes, com o qual o time levou o Festival Colibri 2019 de Agência do Ano no Espírito Santo, com a melhor campanha e o melhor filme. Hoje, a empresa conta com duas unidades no Brasil, em Vitória e em São Paulo.

"Tenho grande orgulho de tudo que construímos. Cada job é um novo desafio, uma nova oportunidade de fazer diferente. Isso que é o mais gostoso. Entendo que cada novo cliente é uma nova motivação para todo o time. Pensando em um período mais recente, em especial, posso citar todo o trabalho desenvolvido desde 2017 para a Vale e as campanhas para o Banestes, principal responsável em fazer com que a Fire conquistasse o prêmio " Bruno Weigert - Cofundador e CEO da Fire Marketing e Comunicação

Alguns outros cases da agências são com a Podium (“Podium Ginástica), Proeng (“Ed. Myrthes Vieira”), Emescan (Sangue Verde), Primeiro Mundo (“Matrículas abertas” e Banestes (“Abre Contas”). “Crescemos Juntos”. Veja no vídeo abaixo:

Para Bruno, o maior desafio desses 20 anos foi “formar uma equipe 100% confiável, estarmos sempre atualizados em relação às ferramentas e atentos ao avanço tecnológico, o que nos fez estarmos sempre um passo à frente do que o mercado oferece.”

A comemoração é ainda mais forte e simbólica justamente em virtude do que a humanidade atravessou com a pandemia de Covid-19, com perdas de vida e falência de várias empresas.

Bruno Weigert, CEO da Fire Marketing e Comunicação Crédito: Acervo pessoal

“O sentimento é de realização e de agradecimento. A pandemia, assim como todas as outras crises que passamos nesses 20 anos, nos trouxe grandes aprendizados e maior capacidade de adaptação em cenários mais turbulentos. E, apesar de toda dificuldade dos últimos dois anos, conseguimos contornar os desafios com foco total nos clientes, muito planejamento, organização dos processos e na busca incessante de soluções inovadoras na execução dos projetos.”, finaliza o CEO.

Atitude Sustentável

Atitude Sustentável, nova editoria de A Gazeta Crédito: Rede Gazeta

Na próxima terça-feira (14), às 11h, será lançado o livro "Água: distintos olhares" em um painel que irá discutir a importância de cuidar dos recursos hídricos de forma conjunta. O evento vai acontecer no auditório da Rede Gazeta, localizado em Vitória, em uma parceria entre ArcelorMittal, Cesan e A Gazeta. O maior portal de notícias e entretenimento do Espírito Santo vai transmitir o painel ao vivo a partir do meio-dia.

O evento vai marcar o lançamento da editoria Atitude Sustentável de A Gazeta, que estreou no último dia 5 de junho.

Digital Day Brasil

Aparelho de telefone celular smartphone Crédito: Tânia Rêgo / Agência Brasil

No dia 29 de junho, será realizado o Digital Day Brasil, evento de inovação. A edição deste ano contará com sessões que focam em tecnologia e estratégias de desenvolvimento, com abertura da empreendedora e apresentadora Camila Farani e participação de líderes da CVC, Wall Jobs e CIEE.

O evento é gratuito e pretende abordar estratégias de empreendedorismo e inovação, mostrar as últimas novidades em tecnologia e compartilhar histórias de sucesso de empresas. Saiba mais

Tem Vaga!

Rede Gazeta

A empresa está com vaga para editor de imagem. Para participar do processo, é preciso ter experiência comprovada como editor de vídeo; sólida experiência com tecnologias digitais e pacotes de software de edição (por exemplo, Avid Media Composer, Lightworks, Premiere, After Effects e Final Cut) ; gostar de criatividade; e ter habilidades para contar histórias. É recomendado ter registro de radialista. Para saber mais detalhes sobre a vaga e se candidatar, acesse a página da empresa

A Rede Gazeta também está com vaga para estágio de publicidade para trabalhar na área de Marketing. É necessário estar cursando entre o 3º e 6º período, ter conhecimento do pacote Adobe (em especial Illustrator e Photoshop) e gostar de trabalhar com criação. Para se inscrever, acesse a página da empresa

Fire Marketing e Comunicação

A agência está com duas vagas em aberto: Atendimento Pleno e Gestão de Redes Sociais. Para a primeira oportunidade, é preciso ser formado em Publicidade e Propaganda, ter experiência na função e esteja disponível para viagens e eventos. Para a segunda, está sendo buscado profissional com experiência (conhecimento da ferramenta Sprout é um diferencial, mas a empresa oferece treinamento). Para saber mais, clique e acesse a vaga para a primeira vaga e acesse a vaga para a segunda.

Participe você também!

Com periodicidade quinzenal, a coluna Pelo Mercado traz informações sobre o que está acontecendo no universo de comunicação e marketing do Espírito Santo e do mundo. Tendências de mercado, pesquisas, comportamento de consumo, campanhas, cases, vagas de emprego na área e movimentações nas agências capixabas; tudo isso construído com um olhar voltado para nosso Estado, dando voz e valorizando todos os profissionais que constroem diariamente nosso mercado.