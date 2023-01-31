Campanha declara amor ao ES e divulga o verão capixaba

"Capixabear", campanha da Setur-ES elaborada pela Agência Danza Estratégia e Comunicação Crédito: Divulgação

A campanha inclui filme para exibição em TV e internet, spots de rádio, anúncio, banners digitais e peças para redes sociais.

O diretor de Criação da Danza, Luiz Carlos Silva, conta como foi dar continuidade a esse trabalho. “Nos aprofundamos na ideia, evoluímos, mostrando novas formas e usos do verbo ("capixabear") que criamos e que deu tão certo. E esse foi o maior mérito da campanha, ter ido além da publicidade, traduzindo nas peças o DNA capixaba, mostrando toda a nossa diversidade turística, gastronômica e cultural.”

As imagens de várias regiões do Estado e da diversidade do povo capixaba aliadas a uma música envolvente são o ponto alto do filme, que está sendo exibido em TV aberta e nas redes sociais.

“Esses dois elementos conseguiram traduzir a essência do capixaba, mostrando de Norte a Sul o que temos de mais rico: cultura, tradição e um estado abençoado por tantos lugares lindos. Penso que, muito além de uma campanha voltada ao turismo, o “Capixabear” acabou se tornando uma declaração de amor ao Espírito Santo e a sua gente, deixando todos nós muito orgulhosos.”

De acordo com o diretor, a escolha do forró como ritmo vem da campanha de 2021, quando o Governo do Estado havia melhorado o acesso a Itaúnas, um destino muito procurado sobretudo por jovens. “Como o local é a capital do forró no Espírito Santo, unimos o útil ao agradável.”

Foi desafiador produzir um material tão variado que retratasse o mais próximo possível o melhor do Espírito Santo. Luiz afirma que, em conjunto com o cliente, eles procuraram mostrar estilos de atrações e lugares que contemplassem jovens e famílias.

“Outra situação que acaba interferindo bastante num caso como esse diz respeito ao clima. As datas previstas inicialmente para as gravações tiveram que ser adiadas algumas vezes por causa da instabilidade climática. Só que chegamos a um ponto em que não era mais possível adiar nada. E no primeiro dia o tempo virou, ficando estável exatamente nas diárias que reservamos para produzir o filme. O sol veio e ficou conosco o tempo que precisamos para produzir o material lindo que foi ao ar.”

A letra foi criada pelo próprio Luiz e a produção musical ficou com a REC Criação Sonora.

Ficha técnica: Criação: Alessandro Duque e Thalmo Bregonci | Direção de Criação: Luiz Carlos Silva | Atendimento: Dalila Ferreira, Luiz Roberto Campos e André Pego | Mídia e Estratégia Digital: Tati Negris, Lilian Cabral e Priscila | Planejamento: Alessandro Manhani | Finalização: Willian Aguiar | Produção de áudio: REC Comunicação Musical | Produção de vídeo: Audiovisual Produções | Diretor: Marcos Luppi | Assistente de direção: Paula Stange | Diretor de fotografia: Ayres | Primeiro assistente de fotografia: Pedro Monteiro | Segundo assistente: Tiago Barreto | Produção: Bob Redins | Assistente de produção: Lívia Pegneau | Produção de locação: Cleitom Fonseca | Direção de arte e figurino: Edipo Gaspar | Elenco: George Wallace | Elétrica: Carlos Chacal | Assistente de set: Renato Rauta | Fotografia till: Alex Gouveia | Cinegrafista/ drone: Diogo Buloto | Maquiagem: Sabrina Denadai | Contrarregra: Gustavo e Chico Tubarão | Edição: Edie Marley | Pós-produção: Erlen Meireles | Coordenação de edição: Emerson Calazans

ArcelorMittal assina série sobre Mar Capixaba

Vista aérea da planta de Tubarão, entre Serra e Vitória, da ArcelorMittal Crédito: ArcelorMittal Tubarão/Divulgação

O Espírito Santo possui mais de 400 quilômetros de litoral e mais de 100 praias, fazendo do mar um elemento muito forte do Estado, como no turismo, na culinária e no esporte. Com o apoio da ArcelorMittal, o programa Em Movimento, da TV Gazeta, vai mostrar a relação próxima de alguns capixabas com o oceano em uma série que mostrará a importância desse recurso natural, o quanto ele pode mudar o futuro do ES e a necessidade da conscientização na preservação. O quadro terá quatro episódios e estreia no dia 18 de fevereiro, às 14h10.

Tendências da publicidade e do marketing para 2023

Casal assistindo TV através de sinal de internet Crédito: Divulgação Pexels

Crescimento do Digital Out-of-Home (DOOH), a ascensão das TVs Conectadas (CTV), a era cookieless e a importância do Brand Safety para a reputação das marcas: essas são as tendências do setor de publicidade e marketing para este ano, de acordo com a Head of Sales do Yahoo Brasil, Daniela Galego.

Segundo ela, em 2023, haverá uma grande movimentação no mercado publicitário no sentido de desenvolver soluções sem identificadores (IDs), com o fim dos cookies previsto para 2024.

“Compreendemos (...) que, à medida que o ecossistema publicitário se distancia dos cookies – e as leis voltadas à privacidade passam por evoluções , os anunciantes e publishers precisam de soluções que os ajudem a alcançar o consumidor de maneira relevante e significativa, mesmo com a ausência de identificadores. Com isso, neste período, é natural que as marcas adotem estratégias omnichannel que não dependam de IDs.”, explica Daniela.

De acordo com a Head do Yahoo, os dados primários e as relações diretas com os clientes continuarão sendo o foco em 2023, visto que isso é capaz de gerar campanhas e anúncios mais assertivos, contribuindo, assim, para uma conexão genuína entre as marcas e seu público-alvo.

Daniela Galego, Head of Sales do Yahoo Brasil Crédito: Divulgação

Daniela afirma que outro ponto a se destacar é o avanço da TV conectada, que teve desenvolvimento expressivo em 2022. Para ela, assim como o progresso dos serviços de streaming , em 2023 o desafio da medição de audiência será enfrentado com vigor. Além disso, a executiva destaca que alguns recursos como os “dados decodificadores” e a “tecnologia Automated Content Recognition - ACR” (sigla que, em inglês, significa Reconhecimento Automático de Conteúdo), irão se tornar ainda mais cobiçados.

“Também entendemos que, ao fazermos uma mensuração qualitativa das informações, contribuiremos para a otimização das campanhas, permitindo entender e fornecer a frequência de anúncio entre as estratégias de TV linear e CTV. Isso porque gerenciar o restante das ações digitais nessas frequências, além de provar – por meio de medição – que o Retorno sobre Investimento (ROI) foi alcançado, permitirá uma maior assertividade para futuras peças publicitárias.”, diz Daniela.

Mais uma tendência para 2023 é o Digital Out-of-Home (DOOH), que tem registrado um crescimento exponencial nos últimos anos com os consumidores mais dispostos a interagir com anúncios imersivos. “Com o conceito omnichannel, o DOOH, com o auxílio da mídia programática, possibilita a realização de jornadas de compras únicas para os clientes, conectando a comunicação personalizada entre todos os canais da empresa.”, relata a Head.

Por último, Daniela ressalta a importância da segurança das marcas que operam em ambientes digitais.

“As organizações que desejam se destacar em 2023 podem investir nas práticas de Brand Safety, trabalhando com estratégias para garantir que o seu conteúdo chegue ao público-alvo de maneira segura e transparente", finaliza.

Participe você também!

Com periodicidade quinzenal, a coluna Pelo Mercado traz informações sobre o que está acontecendo no universo de comunicação e marketing do Espírito Santo e do mundo. Tendências de mercado, pesquisas, comportamento de consumo, campanhas, cases, vagas de emprego na área e movimentações nas agências capixabas; tudo isso construído com um olhar voltado para nosso Estado, dando voz e valorizando todos os profissionais que constroem diariamente nosso mercado.