Ao som do forró, campanha mostra importância do registro do CPF na nota fiscal

“CPF na nota é benefício que volta" é o conceito da campanha de educação fiscal da Sefaz-ES Crédito: divulgação

A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz/ES) lançou este mês a campanha Nota Premiada Capixaba, um programa do Governo do Estado do Espírito Santo ligado à Educação Fiscal que tem como um dos objetivos controlar a emissão dos documentos fiscais e verificar a correta aplicação dos recursos públicos. A campanha é assinada pelo MP Publicidade e está rodando em redes sociais e na TV.

“Nota fiscal não é um tema tão comum para muitas pessoas. Então buscamos unir elementos que tornam esse assunto mais próximo do público. Quando chegamos ao conceito “CPF na nota é benefício que volta", tínhamos certeza que estávamos no caminho certo, porque a rima facilita a lembrança da mensagem e torna esse tema mais íntimo. No roteiro buscamos um jeito simples e divertido de mostrar a consequência de pedir o CPF na nota, para a mensagem ficar bem clara. E a forma que encontramos foi transportar cada personagem do momento de compra para o momento de comemoração em slow motion”, conta João Pitanga, redator MP Publicidade.

Um dos focos para a construção deste trabalho foi mostrar os benefícios sociais gerados por um ato simples, ao deixar claro como pessoas físicas, entidades sociais e comércio ganham juntos. A mensagem que a campanha da MP quer deixar, segundo João, é que o Espírito Santo está trabalhando para tornar o comércio mais justo.

“E para isso, conta com todos os cidadãos pedindo o CPF na nota e recompensando-os por esse trabalho em conjunto.” complementa o redator.

Além de João, o time de criação responsável pela campanha conta com o diretor de arte Roberto Alves e a diretora de criação Mônica Debbané. Na mídia, participam Eliz Bonadimam e Haiane Rocha, e, no planejamento, Pedro Porto. O trabalho de atendimento é de Marília Oaks.

Diversidade capixaba

O Banestes está com uma nova campanha no ar, assinada pela agência Fire, em que mostra a diversidade do capixaba. O filme de 60”, que ganhará versão adaptada para 30”, veicula na Internet e na TV aberta. Gravado em diversos pontos do Estado, o filme vem para fortalecer o conceito “Crescemos juntos” e a ideia de que o Banestes é o banco dos capixabas exatamente por entender, enxergar e conversar, de maneira próxima, com cada um deles.

"O material conta com a presença de pomeranos, italianos, indígenas, brancos, negros... Em cenas ágeis, as personagens reforçam a sua autenticidade, mostrando como o capixaba não tem só uma cara ou um só sotaque, mas uma identidade ampla e cheia de espontaneidade.”, declara Bruno Weigert, CEO da Fire Comunicação.

O material evidencia como a marca se orgulha em ser do Espírito Santo. Ao dizer que “capixaba é soma, é o que somos”, o Banestes cria ainda mais identificação com quem é cliente, mas também com quem não possui conta no banco.

Além disso, também se posiciona no mercado com uma mensagem moderna e cheia de ritmo, que carimba os esforços do Banestes para ser visto como uma instituição que não parou no tempo, pelo contrário: se transformou e está sempre de olho no futuro, seja por meio de seus serviços e produtos, mas também por meio de uma personalidade atual, original e cada vez mais humana.

O filme, que foi lançado no dia 30 de novembro, já encantou os capixabas e deu o que falar, garantindo uma alta performance nos canais digitais e resultados incríveis para o banco. Este é o jeito Fire de elevar a marca de seus clientes: sempre com muita criatividade, paixão pelo que faz e, claro, sem nenhuma frescura.

Ficha técnica - Campanha Banestes e Fire Marketing e Comunicação Crédito: divulgação

Das pessoas para a geografia capixaba

No ar desde 30 de novembro ao som do forró, a campanha Capixabear da Secretaria Estadual de Turismo tem se destacado na tela da TV, em mídias sociais, em rádios e em outros canais para mostrar o Espírito Santo como destino turístico, com suas belezas e atrações de norte a sul. O trabalho foi desenvolvido pela Danza Estratégia e Comunicação e tem abrangência nacional.

Com o verão chegando na próxima terça-feira (21), o foco da campanha é a promoção de Itaúnas e de Anchieta, locais que se destacam por suas praias e que passaram por melhorias de infraestrutura por meio do investimento do Governo do Estado. Essa divulgação deve ajudar a diluir o fluxo turístico pelo território capixaba, dando mais visibilidade a estas regiões.

Além do vídeo promocional, foram desenvolvidas ações de valorização da cadeia produtiva do turismo, como os guias de turismo, e capacitação continuada aos empreendimentos que compõem a cadeia produtiva do setor. Foram lançados também e-books de Anchieta e de Itaúnas, disponíveis no site Descubra o Espírito Santo e no institucional da Setur.

Cabana cria novo logo da Javé Construtora

Novo logotipo da Javé Construtora Crédito: divulgação

A construtora Javé apresentou neste mês a nova identidade visual da empresa, desenvolvida pela Cabana Publicidade. Inspirada na evolução das logomarcas da Apple, Chevrolet, Google e Lego, a agência criou uma proposta de visual mais moderno, com traços fortes, fontes sólidas e marcantes, antenada ao dinamismo da construção civil.

“É uma nova cara para 2022, mas mantendo a tradição da inovação, atendendo ao propósito da construção civil e mostrando o nosso principal atributo: incomparável. Somos incomparavelmente a melhor opção quando se fala em unidades residenciais e comerciais”, destacou Fernanda Vasconcellos, supervisora de Marketing da Javé Construtora.

Guia de Tecnologia da CBN Vitória

Fernanda Queiroz. Edição do CBN Vitória comemorativa dos 25 anos da rádio e dos 470 anos de Vitória no hotel Ilha do Boi, em setembro deste ano Crédito: Vitor Jubini

Como parte das comemorações dos seus 25 anos, a rádio CBN Vitória lançou na última sexta-feira (17) uma publicação digital interativa que faz um passeio pela evolução da tecnologia desde o nascimento da rádio, em 1996. Produzido pelo Estúdio Gazeta em parceria com a emissora, o Guia de Tecnologia traz os principais marcos em diferentes áreas, além dos impactos no mercado financeiro e o que esperar para o futuro. Além disso, matérias sobre a trajetória da rádio e os principais destaques da programação atual estão disponíveis em uma página especial em A Gazeta

Participe você também!

Com periodicidade quinzenal, a coluna Pelo Mercado traz informações sobre o que está acontecendo no universo de comunicação e marketing do Espírito Santo e do mundo. Tendências de mercado, pesquisas, comportamento de consumo, campanhas, cases, vagas de emprego na área e movimentações nas agências capixabas; tudo isso construído com um olhar voltado para nosso Estado, dando voz e valorizando todos os profissionais que constroem diariamente nosso mercado.