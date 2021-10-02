34° Festival Colibri acontece na próxima quinta-feira (07) com novas categorias e insights para o futuro do mercado de comunicação

Festival Colibri 2021 Crédito: Festival Colibri 2021

A maior premiação do mercado de comunicação capixaba chega em mais uma edição na próxima quinta-feira (07) com o tema “É pra todo mundo”. Este ano, o Festival Colibri traz novidades: vai premiar os profissionais que trabalham nas agências (nas áreas de Mídia, Atendimento, Criação e Digital), os dos veículos de comunicação e os das empresas anunciantes.

Na edição 2021, todas os materiais (peças e campanhas) concorrentes estão disponíveis no site do prêmio, que será realizado de forma hibrida (presencial e virtual), em uma plataforma imersiva e lúdica que promete muita interação. A organização está sendo realizada pela Feelin´ Marketing e Eventos e a curadoria de conteúdo está sob a responsabilidade do publicitário Guilherme Barbosa.

“O objetivo principal do festival, como diz o tema, é que a gente consiga envolver todo o mercado neste projeto que celebra a criatividade no Espírito Santo. A gente precisa envolver a academia, os veículos, as agências e as empresas que apostam nas soluções criativas do mercado de comunicação para potencializar os negócios.”, conta o presidente do Sindicato das Agências de Propaganda do Espírito Santo (Sinapro-ES), Alexandre Pedroni.

Alexandre Pedroni, presidente do Sinapro e diretor de Relacionamento da Agência Chuva Crédito: divulgação

O festival conta com 19 categorias, que incluem, além dos profissionais citados, fornecedores e estudantes. A categoria mídia exterior não teve nenhuma peça inscrita, reflexo dos impactos da pandemia nos investimentos em OOH no ano passado.

“O júri que fez o julgamento das peças foi um dos mais fortes já levantados nos últimos tempos. A maior parte deles é composta por profissionais de renome internacional que atuam no exterior. Quem tiver as peças e campanhas reconhecidas e premiadas pode se orgulhar porque o nível de exigência desse júri foi muito alto”, avalia Pedroni.

Dentre os palestrantes confirmados para a edição 2021, estão: o presidente da AMPRO, Alexis Paglarini, que trará as novidades do Cannes Lion Live Show; e a diretora global de Criação na Ogilvy UK, Juliana Paracencio, que vai falar sobre a campanha “Tema: Dove - courage is beautiful”.

Presidente da AMPRO, Alexis Paglarini, e a diretora global de Criação na Ogilvy UK, Juliana Paracencio Crédito: divulgação

“Na parte de conteúdo, vamos explorar bastante o futuro da comunicação, dos profissionais da área, para que a gente possa se preparar para uma nova era desse mercado, que de fato já está vigente. Estamos tentando ainda adaptar nossas estruturas e atividades a um novo modelo de negócio. Então, acredito que as palestras poderão contribuir nessa discussão e gerar insights para os próximos anos”, avalia o presidente do Sinapro.

Experiência Colibri

De acordo com a diretora-executiva da Feelin´, Juliana Ávila, a proposta do evento este ano é trazer inovação, interatividade e promover o networking.

Diretora-executiva da Feelin´, Juliana Ávila Crédito: divulgação

“A programação acontece dentro de uma plataforma imersiva e lúdica, de simples acesso e operação, com salas de transmissão e estantes virtuais que promovem contato e relacionamento entre participantes, palestrantes e patrocinadores em tempo real fazendo jus ao tema ´É pra todo mundo´”, adianta.

TV Gazeta 45 Anos

Completando quatro décadas e meia no ar, a TV Gazeta lançou sua mais nova campanha, com o conceito “Com você, a gente segue em frente”, desenvolvida pela Fire Comunicação. O objetivo é mostrar a presença multiplataforma da emissora (no celular, tablet, TV convencional, no computador) e a parceria diária com o telespectador, seja como este como produtor (enviando pautas, notícias, fotos e vídeos), seja como fonte, nos programas jornalísticos ou de entretenimento. A campanha conta com VT, spot, peças de redes sociais e de mídia display e terá desdobramentos nos próximos meses.

“A TV Gazeta está passando por um momento de mudanças. De telespectador, as pessoas se tornaram coprotagonistas: interagindo, colaborando, pautando. É para não só acompanhar, como também criar tendência que a TV Gazeta comemora esses 45 anos com um novo olhar: se desafiando, evoluindo, inovando“, comenta Bruno Weigert, CEO da Fire. A campanha conta com VT, spot, peças de redes sociais e de mídia display.

De acordo com o diretor de Tecnologias e Operações, Gabriel Moura, para os próximos 45 anos os capixabas podem esperar uma TV muito mais interação e um trabalho muito mais colaborativo. “Uma TV que mantém a capacidade de reunir milhões e milhões de pessoas ao mesmo tempo, mas que também traz essa flexibilidade de ser assistida em horários distintos, onde e quando a pessoa quiser”, aponta Gabriel.

Vagas

Danza

O time de Digital da Danza está com vaga aberta em Produção Audiovisual para Conteúdos Digitais. Para concorrer, é preciso ter conhecimento em programas de edição de vídeo, como Premiere, After Effects; noções de gravação de vídeos e realização de fotos; e afinidade com novos formatos e sempre de olho nas tendências da área de audiovisual. Interessados devem enviar currículo para [email protected]

A Gazeta

O veículo com processo seletivo aberto para escolha de seu/sua mais novo(a) Product Owner. Para se concorrer à vaga é preciso possuir ensino superior completo; ter experiência em desenvolvimento de produtos (Product Owner), em metodologias ágeis (Scrum, Kanban e Lean) e com Métricas de Produto; possuir capacidade analítica para manter, controlar e atuar sobre os KPIs dos produtos; além de ter conhecimento intermediário de língua inglesa. É desejável certificação CSPO (Certifield Scrum Product Owner). Os interessados podem se inscrever pela página da Rede Gazeta na Gupy. Clique aqu i e acesse.

Participe você também!

Às quintas-feiras (excepcionalmente aos finais de semana), a coluna Pelo Mercado traz informações sobre o que está acontecendo no universo de comunicação e marketing do Espírito Santo e do mundo. Tendências de mercado, pesquisas, comportamento de consumo, campanhas, cases, vagas de emprego na área e movimentações nas agências capixabas; tudo isso construído com um olhar voltado para nosso Estado, dando voz e valorizando todos os profissionais que constroem diariamente nosso mercado.