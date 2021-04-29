Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Marcas capixabas

29° Recall de Marcas valoriza as marcas que se movimentam

Conceito deste ano retrata um universo onde as marcas estão em constante mudança e onde ficar parado não é mais uma opção

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 12:30

Públicado em 

29 abr 2021 às 12:30
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Slogan 29º Recall de Marcas
Slogan 29º Recall de Marcas Crédito: Divulgação
Pesquisa de referência no mercado capixaba, o Recall de Marcas da Rede Gazeta este ano valoriza as “Marcas que se movimentam”. O slogan retrata um universo onde as marcas estão em constante mudança e onde ficar parado não é mais uma opção.
“Manter-se relevante nos dias de hoje, em que o consumidor é constantemente impactado por conteúdos, é um desafio muito grande. As marcas não podem ficar paradas, precisam acompanhar as transformações, se reinventar, para ganhar a atenção do consumidor”, explica Fernando Lisboa, diretor da Prósper Comunicação, responsável pela campanha deste ano do Recall.
Fernando Lisboa, diretor-geral da Prósper
Fernando Lisboa, diretor-geral da Prósper Crédito: Prósper

Como é feita a pesquisa

Uma parceria entre a Rede Gazeta e o Instituto Futura, a pesquisa é baseada na percepção da população da Grande Vitória e leva em consideração 78 segmentos pesquisados de produtos e serviços. Ela é ranqueada pelo percentual de lembrança dos consumidores com 6.834 marcas citadas. A metodologia usada para definir o público participante é a Critério Brasil, que mede o poder de compra da população. O Recall serve de parâmetro da disputa mercadológica capixaba, indicando os desempenhos de cada marca.
Por falar em marcas que se movimentam...
CBN 25 Anos
CBN 25 Anos Crédito: Rádio CBN Vitória
A Rádio CBN Vitória completa, nesta sexta-feira (30), 25 anos. A rádio que toca notícias vai comemorar um quarto de século com várias atrações ao longo de 2021. A primeira delas, é claro, começa amanhã com uma programação especial no dial e uma live no Instagram (@cbnvitoria) com jornalistas que já passaram ou ainda fazem parte da emissora.
Os convidados especiais são Mílton Jung e Cássia Godoy, apresentadores do Jornal da CBN 1ª Edição; Rodrigo Rangel, editor-chefe da Revista Crusoé; Paulo Mario Martins, repórter da TV Globo; e Guido Nunes, repórter esportivo da TV Globo. Rodrigo Bocardi e Carlos Alberto Sardenberg, outros dois integrantes do casting, também vão passar pelo Instagram da rádio para desejar os parabéns.
Participantes da live de 25 Anos da Rádio CBN Vitória
Participantes da live de 25 Anos da Rádio CBN Vitória Crédito: Divulgação

Campanha de aniversário

A campanha de 25 Anos vem com o slogan “a rádio que conversa com você”. A ideia é mostrar que a emissora fala com diversos públicos e idades, oferecendo conteúdo em diversas plataformas. Afinal, a emissora está em todos os lugares e rejuvenesceu para acompanhar seu público.
"A Rádio CBN Vitória completa 25 anos como uma rádio que ouve e dialoga com o capixaba. Essa troca tão importante e que demonstra tão bem a forma como a CBN Vitória entrega a notícia foi a nossa inspiração. Assim criamos o slogan comemorativo “A rádio que conversa com você” e também a identidade visual da campanha, trazendo a participação do ouvinte em destaque. Coroando todas as peças, temos ainda o selo de 25 anos, que simboliza a divisão desse sucesso com o público – uma história que continua com cada ouvinte", define Sylviene Cani Guaitolini, sócia e diretora de criação da A4 Comunicação.
Sylviene Cani Guaitolini
Sylviene Cani Guaitolini, sócia e diretora de criação da A4 Comunicação Crédito: A4 Comunicação
A CBN Vitória pode ser ouvida na frequência 92,5 FM , através do siteaplicativopodcastYouTube e Instagram.

O mercado de áudio digital em crescimento

O consumo de podcasts se fortaleceu durante a pandemia no Brasil: quase 6 em cada 10 ouvintes começaram a utilizar o formato durante o isolamento, de acordo com a Pesquisa Globo Podcast, divulgada neste mês na página Gente da Globo. Hoje, são quase 30 milhões de brasileiros que ouvem os mais variados conteúdos mensalmente.
Consumo de podcast
Consumo de podcast se dá, majoritariamente, enquanto o ouvinte faz outras atividades Crédito: StockSnap por Pixabay
O que esse estudo da Globo também revelou é que os assuntos que envolvem “aprendizado, notícias e entretenimento” são os que mais movem o consumo dos podcasts (48% escutam para se manter informados(as) das notícias/novidades e 36% escutam podcasts de notícias). Entre os formatos mais queridos, as entrevistas se destacam com folga: 55% de preferência.

EUA

Em 2020, o consumo de áudio digital nos Estados Unidos cresceu 8,3% e a previsão, para este ano, é de 4,8%; ambos os dados indicados pelo relatório da eMarketer. A expansão do formato também se reflete em investimento publicitário. A empresa indica que, em 2023, há uma expectativa de gastos com anúncios em streaming, podcasts e outras mídias de áudio digital de $2 bilhões. Em 2020, o crescimento foi 36,8%, a estimativa para este ano é de 38,7% e para 2022 é de 31,1%. Esse avanço publicitário inclui anúncios em áudio e vídeo e anúncios gráficos em aplicativos móveis.

O que esperar da coluna

Toda quinta-feira, a coluna Pelo Mercado vai trazer informações sobre o que está acontecendo no universo de comunicação e marketing do Espírito Santo e do mundo. Tendências de mercado, pesquisas, comportamento de consumo, campanhas, cases, vagas de emprego na área e movimentações nas agências capixabas; tudo isso construído com um olhar voltado para nosso Estado, dando voz e valorizando todos os profissionais que constroem diariamente nosso mercado.
Se você quiser participar enviando sua sugestão de pauta, crítica ou comentário sobre a coluna, entre contato com a gente pelo e-mail: [email protected]

Pelo mercado

A jornalista Mariana Perini e o time de conteudo do Estudio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitario e da comunicacao, com cases e tendencias que se destacam dentro e fora do Estado

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados