29° Recall de Marcas valoriza as marcas que se movimentam

Slogan 29º Recall de Marcas Crédito: Divulgação

Pesquisa de referência no mercado capixaba, o Recall de Marcas da Rede Gazeta este ano valoriza as “Marcas que se movimentam”. O slogan retrata um universo onde as marcas estão em constante mudança e onde ficar parado não é mais uma opção.

“Manter-se relevante nos dias de hoje, em que o consumidor é constantemente impactado por conteúdos, é um desafio muito grande. As marcas não podem ficar paradas, precisam acompanhar as transformações, se reinventar, para ganhar a atenção do consumidor”, explica Fernando Lisboa, diretor da Prósper Comunicação, responsável pela campanha deste ano do Recall.

Fernando Lisboa, diretor-geral da Prósper Crédito: Prósper

Como é feita a pesquisa

Uma parceria entre a Rede Gazeta e o Instituto Futura, a pesquisa é baseada na percepção da população da Grande Vitória e leva em consideração 78 segmentos pesquisados de produtos e serviços. Ela é ranqueada pelo percentual de lembrança dos consumidores com 6.834 marcas citadas. A metodologia usada para definir o público participante é a Critério Brasil, que mede o poder de compra da população. O Recall serve de parâmetro da disputa mercadológica capixaba, indicando os desempenhos de cada marca.

Por falar em marcas que se movimentam...

CBN 25 Anos Crédito: Rádio CBN Vitória

A Rádio CBN Vitória completa, nesta sexta-feira (30), 25 anos. A rádio que toca notícias vai comemorar um quarto de século com várias atrações ao longo de 2021. A primeira delas, é claro, começa amanhã com uma programação especial no dial e uma live no Instagram ( @cbnvitoria ) com jornalistas que já passaram ou ainda fazem parte da emissora.

Os convidados especiais são Mílton Jung e Cássia Godoy, apresentadores do Jornal da CBN 1ª Edição; Rodrigo Rangel, editor-chefe da Revista Crusoé; Paulo Mario Martins, repórter da TV Globo; e Guido Nunes, repórter esportivo da TV Globo. Rodrigo Bocardi e Carlos Alberto Sardenberg, outros dois integrantes do casting, também vão passar pelo Instagram da rádio para desejar os parabéns.

Participantes da live de 25 Anos da Rádio CBN Vitória Crédito: Divulgação

Campanha de aniversário

A campanha de 25 Anos vem com o slogan “a rádio que conversa com você”. A ideia é mostrar que a emissora fala com diversos públicos e idades, oferecendo conteúdo em diversas plataformas. Afinal, a emissora está em todos os lugares e rejuvenesceu para acompanhar seu público.

"A Rádio CBN Vitória completa 25 anos como uma rádio que ouve e dialoga com o capixaba. Essa troca tão importante e que demonstra tão bem a forma como a CBN Vitória entrega a notícia foi a nossa inspiração. Assim criamos o slogan comemorativo “A rádio que conversa com você” e também a identidade visual da campanha, trazendo a participação do ouvinte em destaque. Coroando todas as peças, temos ainda o selo de 25 anos, que simboliza a divisão desse sucesso com o público – uma história que continua com cada ouvinte", define Sylviene Cani Guaitolini, sócia e diretora de criação da A4 Comunicação.

Sylviene Cani Guaitolini, sócia e diretora de criação da A4 Comunicação Crédito: A4 Comunicação

aplicativo, podcast, YouTube e Instagram. A CBN Vitória pode ser ouvida na frequência 92,5 FM , através do site

O mercado de áudio digital em crescimento

consumo de podcasts se fortaleceu durante a pandemia no Brasil: quase 6 em cada 10 ouvintes começaram a utilizar o formato durante o isolamento, de acordo com a se fortaleceu durante a pandemia no Brasil: quase, de acordo com a Pesquisa Globo Podcast , divulgada neste mês na página Gente da Globo. Hoje, são quase 30 milhões de brasileiros que ouvem os mais variados conteúdos mensalmente.

Consumo de podcast se dá, majoritariamente, enquanto o ouvinte faz outras atividades Crédito: StockSnap por Pixabay

O que esse estudo da Globo também revelou é que os assuntos que envolvem “aprendizado, notícias e entretenimento” são os que mais movem o consumo dos podcasts (48% escutam para se manter informados(as) das notícias/novidades e 36% escutam podcasts de notícias). Entre os formatos mais queridos, as entrevistas se destacam com folga: 55% de preferência.

EUA

Em 2020, o consumo de áudio digital nos Estados Unidos cresceu 8,3% e a previsão, para este ano, é de 4,8%; ambos os dados indicados pelo relatório da eMarketer. A expansão do formato também se reflete em investimento publicitário. A empresa indica que, Em 2020, o crescimento foi 36,8%, a estimativa para este ano é de 38,7% e para 2022 é de 31,1%. Esse avanço publicitário inclui anúncios em áudio e vídeo e anúncios gráficos em aplicativos móveis. ambos os dados indicados pelo relatório da eMarketer. A expansão do formato também se reflete em investimento publicitário. A empresa indica que, em 2023, há uma expectativa de gastos com anúncios em streaming, podcasts e outras mídias de áudio digital de $2 bilhões. Em 2020, o crescimento foi 36,8%, a estimativa para este ano é de 38,7% e para 2022 é de 31,1%. Esse avanço publicitário inclui

O que esperar da coluna

Toda quinta-feira, a coluna Pelo Mercado vai trazer informações sobre o que está acontecendo no universo de comunicação e marketing do Espírito Santo e do mundo. Tendências de mercado, pesquisas, comportamento de consumo, campanhas, cases, vagas de emprego na área e movimentações nas agências capixabas; tudo isso construído com um olhar voltado para nosso Estado, dando voz e valorizando todos os profissionais que constroem diariamente nosso mercado.