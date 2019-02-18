Vasco cirúrgico e título merecido. Fora de campo, uma vergonha

Alberto Valentim soube armar um time eficiente e que venceu todos os jogos do 1º turno Crédito: Rafael Ribeiro/vasco

Analisando a final da Taça Guanabara, o Fluminense teve maior posse de bola, com 72% dela sob seu controle, mas quando criou as chances não soube aproveitá-las. Em pelo menos duas oportunidades, a primeira com Yony Gonzalez chutando a bola no rosto de Fernando Miguel (coragem do goleiro vascaíno ao fechar o ângulo) e Everaldo chutando por cima em lance parecido com o gol feito por Luciano no Fla-Flu da semifinal. Ao contrário, o Vasco com uma defesa consistente, decidiu a partida na oportunidade que teve, se é que podemos chamar de chance clara, já que a bola foi lançada para a área e de muito longe. Houve ainda a colaboração do goleiro Rodolfo, pois a bola “viajou” e passou pela pequena. Faltou reação na jogada. Mas não se pode questionar a merecida conquista da Taça Guanabara pela equipe de Alberto Valentim, pois o aproveitamento de 100% nos seis jogos disputados demonstraram a capacidade do time. Aponto Marrony como o destaque da campanha do Vasco.

Exemplo negativo

Nesta patética e irracional briga pelo espaço das torcidas no Maracanã ficou mais do que evidente como os dirigentes transformaram o que seria uma festa do futebol em uma tragédia anunciada. Ou vocês tinham alguma dúvida de que 30 mil pessoas ficariam tranquilas com ingressos na mão e impedidas de entrar no estádio?

Copa do Brasil

Amanhã teremos uma quarta-feira de gala no futebol capixaba com a grande expectativa envolvendo Serra x Vasco. Vindo da conquista da Taça Guanabara o time da Colina, pelo conjunto da obra, chega ao Estado como favorito e deve ser saudado pela torcida. Mas também deve ser avisado que enfrentará uma equipe aguerrida, e se o Serra jogar com a mesma postura e entrega como fez contra o Remo, vai vender caro. Já abordamos que a Copa do Brasil hoje é a “menina dos olhos“ no futebol brasileiro devido a premiação milionária.

Abel e suas dúvidas

O atual dilema do técnico rubro-negro está em encontrar o time titular. Acho bom Abel escolher logo e seguir o exemplo do Palmeiras do ano passado, quando Felipão definiu três times diferentes dentro do elenco para as competições. O Flamengo tem um bom plantel, cabe agora definir com urgência as prioridades. O que não pode é ficar nesta indefinição, pois a precoce eliminação na semifinal da Taça Guanabara deixou exposto um técnico indeciso. Pelo o que conheço do Abelão, não é muito do seu perfil. Reconheço que é ainda início de temporada e logicamente o time não está totalmente entrosado, mas acredito que deve ter ficado a lição.

Campeonato capixaba