Renato Gaúcho está certo quando diz que o futebol brasileiro está acabando

Após a partida da última quarta-feira (16), quando seu time foi derrotado pelo Bahia, o treinador do Grêmio Renato Gaúcho, em entrevista coletiva, deu uma declaração sobre o atual futebol brasileiro que vale a reflexão. “O futebol brasileiro está acabando” , desabafou Renato Gaúcho. Segundo o técnico gremista, exceto Grêmio, Flamengo, Santos e Athletico-PR, as equipes brasileiras jogam um futebol de resultado não condizente com a história do esporte no país.

Devo dizer que concordo com as palavras do Renato, pois assim como ele, atuei ao lado de grandes jogadores conduzidos por técnicos que sempre privilegiaram a essência do futebol brasileiro baseado em técnica, habilidade e criatividade dos atletas. Nas divisões de base, treinadas na sua grande maioria por ex-jogadores que aplicavam nada mais do que a continuidade ao que tinham aprendido com seus mestres e assim foi de geração em geração sempre ministrando treinamentos para aperfeiçoar os fundamentos do futebol. Peço licença aos amigos para lembrar de como era divertido e prazeroso jogar, e assistir às partidas de futebol com os astros da bola dando verdadeiros espetáculos de arte.

O marco para a introdução do futebol de resultados foi a derrota do Brasil para a Itália na Copa do Mundo de 1982. A Seleção era favorita ao título pelo grande elenco composto por Sócrates, Zico, Falcão e cia, mas a derrota foi injustamente creditada ao fato da equipe não jogar pelo resultado, pois o empate classificaria o time à semifinal.

Foi a oportunidade para os “técnicos de plantão” que tinham em sua origem o “futebol de resultados” como formar de jogar. A partir de então, o foco passou a estar na parte defensiva e em aproveitar o possível erro do adversário para ganhar uma partida. Caso não houvessem erros, a partida terminaria em 0 a 0, o que já satisfazia os técnicos adeptos do jogo defensivo, na contramão da essência do futebol brasileiro.

Ok! Pode ser questionado que a Seleção de 1994 conquistou a Copa do Mundo atuando desta forma. Concordo, mas abro um parênteses: se na Seleção campeã não tivessem Romário e Bebeto atuando e decidindo para o Brasil não chegaríamos à conquista. Aliás poderíamos ficar aqui citando vários exemplos, mas acredito que está na hora de assim como Renato, adepto do futebol ofensivo com seus jogadores tendo liberdade para driblar e avançar, o futebol brasileiro precisa voltar a dar a devida atenção à formação de nossos jogadores, aplicando o básico e deixando fluir a criatividade de cada um.

Uma coisa que me incomoda sobre os treinamentos utilizados hoje em dia é o fato de não ter mais coletivos, pois os técnicos preferem os treinos em campos reduzidos. Aliás, muito bom o comentário feito outro dia pelo amigo Júnior sobre os treinamentos em campo reduzido: “O jogador acaba acostumando com o campo curto e se perde quando entra para a disputa no campo oficial". Vou mais além e lembro que graças aos coletivos realizados na nossa época, treinávamos as jogadas ensaiadas para colocar em prática nos jogos, fato que não vejo nas equipes atuais.

O sucesso de Jorge Jesus

Pois é. Precisou vir um técnico estrangeiro para nos lembrar que é possível usar o ataque como a melhor defesa. Essa é a maior qualidade do time do Flamengo: ataca em massa e invariavelmente deixa seus adversários em seus próprios campos de defesa, pois o time rubro-negro procura ocupar os espaços com muita intensidade e vontade de ficar com a bola.

