Opção pelo ataque dá resultado no Brasileirão

Jorge Jesus já coloca o Flamengo para jogar ofensivamente. Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Lógico que é cedo ainda, pois foram disputados apenas dois jogos, mas temos que reconhecer que a nova filosofia implantada na equipe do Flamengo a partir da chegada do treinador Jorge Jesus foi uma boa medida. Se vai dar certo ou não somente o tempo dirá, mas vale muito abordarmos sobre a presença e atuação dos técnicos estrangeiros no futebol brasileiro. Não por acaso, Jorge Sampaioli, com o Santos, e Jorge Jesus, no Flamengo, vem implantando nas equipes uma forma de atuação com ênfase no poder ofensivo. Já comentei outras vezes sobre o Santos e desta vez quero falar sobre o que vi nas duas últimas partidas realizadas pelo do Flamengo.

Contra o Athletico-PR, apesar de atuar na casa do adversário, o rubro-negro carioca surpreendeu por adotar uma postura ofensiva e foi aplicada também contra o Goiás no Maracanã. Jorge Jesus iniciou a partida com o Flamengo escalado no meio campo com apenas um cabeça de área, e junto a ele jogadores técnicos e habilidosos. Pois é amigos, diziam que Diego, Arrascaeta e Everton Ribeiro não poderiam atuar juntos porque o time ficaria vulnerável na defesa.

Jorge Jesus, de acordo com sua filosofia de jogo, está procurando implantar na cabeça de seus jogadores o fato de que para uma boa marcação não é necessário escalar o “Brucutu” e sim ocupar os espaços para evitar o avanço dos adversários. Importante ressaltar que nos dois jogos o Flamengo teve escalações diferentes mas manteve a mesma forma de atuar, procurando o ataque com intensidade, contrariando a maioria das equipes brasileiras que preferem o estilo sonolento de posse de bola evitando correr riscos. Fica a expectativa para a continuidade das atuações da equipe e na esperança que por ventura algum insucesso aconteça, não venha atrapalhar o início do trabalho que se mostra muito bom. Fico só analisando! Será que era preciso a chegada de treinadores estrangeiros para mostrar e lembrar aos demais que o futebol brasileiro sempre teve sucesso pela prática ofensiva de jogo.





UM BOM DESAFIO NO BRASILEIRO

Nas três primeiras colocações do Campeonato Brasileiro: Palmeiras, Santos e Flamengo na sequência. Até o momento o time favorito para o título, por méritos, é o Alviverde com sua forma competitiva e privilegiando no plano tático o setor defensivo, apesar de mostrar-se um time equilibrado. Será que o Verdão com todo o poderio poderá ser superado pelas equipes que estão procurando resgatar a essência do futebol brasileiro, voltado para o ataque? Tenho certeza que vale a reflexão.

VASCO DE NOVO POR AQUI





O Vasco reservou o Estádio Kleber Andrade para a partida contra o CSA, no dia 4 de agosto, válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O anúncio oficial está por detalhes.

FUTEBOL DE AREIA

Na noite desta terça-feira, a partir das 19h, na Arena de Inverno da Praia da Costa, em Vila Velha, terá início a 2ª rodada do Campeonato Estadual de Futebol de Areia. Em quadra a atual equipe campeã, São Pedro, enfrenta o Vila Nova. E na sequência Vila Velha recebe a equipe de Anchieta.

