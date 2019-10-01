Paulo Sergio
Ex-goleiro de futebol brasileiro que atuou nas décadas de 1970 e 1980. Nos anos 1990 foi para o futebol de areia. Hoje atua como comentarista esportivo para a TV Gazeta e colunista de A Gazeta.

Flamengo joga com alegria e lembra o time de 81

Jogadores parecem que estão se divertindo enquanto atuam. Essa imagem, sem querer fazer comparações, me faz lembrar quando enfrentava o Flamengo de 81 e notava no semblante dos atletas em campo o prazer em estar ali dando espetáculo

Publicado em 01/10/2019 às 18h21
Atualizado em 01/10/2019 às 18h21


