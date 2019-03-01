Chegou a vez de Vinicius Junior com a camisa amarelinha

A convocação de Vinicius Junior para os amistosos da Seleção Brasileira já era esperada não só pela evolução dele no Real Madrid, mas também pela ausência de Neymar, lesionado, do time canarinho. Achei merecida a chamada. Isso, aliás, deve ajudar muito no crescimento do garoto no futebol. Aos 18 anos, Vinicius vem enchendo os olhos dos torcedores e amantes do bom futebol na Espanha. Porém, é jovem e deve aprimorar e crescer mais com o passar dos anos. Assistindo na quarta-feira à partida pela semifinal da Copa do Rei entre Real Madrid e Barcelona, gostei muito da atuação dele, apesar da derrota catalã. Mas faço uma ressalva para um detalhe importante que ele deve corrigir o mais rápido possível: a conclusão a gol. Ele mostrou mobilidade, movimentação, criatividade e confiança para fazer as jogadas ofensivas, mas errou muito nas finalizações, fato que já mostrava atuando pelo Flamengo. Basta para ele um pouco mais de treinamento e tranquilidade dentro da área que naturalmente os resultados aparecerão. Lembro que Vinicius Junior queimou algumas etapas na carreira por ter sido Alçado ao time profissional do Flamengo antes de cumprir todos os ciclos na base. Mas como artista da bola que é, saberá sanar os detalhes e a convocação para a Seleção servirá ainda mais para seu crescimento técnico. Devemos ter calma na ansiedade em tê-lo como craque, pois ainda não é um jogador pronto. O técnico Tite e a comissão técnica, experientes que são, saberão conduzir o atleta ao êxito.