Paulo César Baruk se apresenta na próxima semana em Vitória

Cantor gospel Paulo César Baruk Crédito: Divulgação

O cantor, compositor e produtor musical Paulo César Baruk se apresentou este ano para centenas de pessoas na areia da Praia de Itapoã, em Vila Velha e volta ao Estado na próxima semana para uma apresentação na “Quinta Maior de Louvor e Adoração na Primeira Igreja Batista de Vitória, a partir das 19h30 na quinta-feira (09).

Baruk começou na música ainda adolescente, integrando corais, bandas e orquestras como instrumentista. Ele usa em suas canções os ritmos soul, funk, rock e RB.

Projeto Jesus na Praça em Bela Vista, Vitória

Na próxima segunda-feira (09) acontece mais uma edição do projeto Jesus na Praça, no bairro Bela Vista, em Vitória. O projeto reúne voluntários de diversas igrejas católicas e evangélicas de Vitória e Vila Velha. Dessa vez, o grupo composto por cerca de 50 voluntários vai realizar um grande louvor à céu-aberto na quadra da praça do ponto final do bairro. O objetivo principal é levar uma palavra carinho e também alegria para os moradores e também para as pessoas em situação de rua que vivem na região. Mais informações pelos telefones 99916-2898 e 98864-3607.

Mulheres do Evangelho