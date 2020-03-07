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Louvor

Paulo César Baruk se apresenta na próxima semana em Vitória

Artista gospel se apresentou na edição do Jesus Vida Verão no início deste ano

Publicado em 07 de Março de 2020 às 09:54

Públicado em 

07 mar 2020 às 09:54
Coluna da Fé

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Cantor gospel Paulo César Baruk Crédito: Divulgação
O cantor, compositor e produtor musical Paulo César Baruk se apresentou este ano para centenas de pessoas na areia da Praia de Itapoã, em Vila Velha e volta ao Estado na próxima  semana para uma apresentação na “Quinta Maior de Louvor e Adoração na Primeira Igreja Batista de Vitória, a partir das 19h30 na quinta-feira (09). 
Baruk começou na música ainda adolescente, integrando corais, bandas e orquestras como instrumentista. Ele usa em suas canções os ritmos soul, funk, rock e RB.

Projeto Jesus na Praça em Bela Vista, Vitória

Na próxima segunda-feira (09) acontece mais uma edição do projeto Jesus na Praça, no bairro Bela Vista, em Vitória. O projeto reúne voluntários de diversas igrejas católicas e evangélicas de Vitória e Vila Velha. Dessa vez, o grupo composto por cerca de 50 voluntários vai realizar um grande louvor à céu-aberto na quadra da praça do ponto final do bairro. O objetivo principal é levar uma palavra carinho e também alegria para os moradores e também para as pessoas em situação de rua que vivem na região. Mais informações pelos telefones 99916-2898 e 98864-3607.

Mulheres do Evangelho

Neste domingo (08), Dia Internacional da Mulher, acontece a partir das 19 horas a palestra As Mulheres do Evangelho na sede da Sociedade Praia de Estudos Espíritas, em Santa Lúcia, Vitória. A palestrante é Elaine Valentim.

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