R$ 600: quando a “esmola” é demais, o santo desconfia?

Governo e Congresso discutem prorrogação do auxílio emergencial Crédito: rafastockbr/Shutterstock

Umas das características da gestão dos ministros do governo federal para as áreas sociais é o perfil religioso. E o governo se coloca como uma entidade acima do bem e do mal e seus ministros são como enviados do “Messias” para salvar e remir os pecadores. Isso explica a distribuição do auxílio emergencial de R$ 600. Um dos critérios de seleção só pode ser a frase bíblica preferida da teologia da prosperidade, “a quem tem será dado ainda mais”.

Claro que isso com base em uma interpretação que dá sustentação a esta visão religiosa na qual justificaria dar renda e benefícios para os que já têm posses e riquezas, pois o acúmulo os tornam mais ainda abençoados e dignos de salvação. Se não for isso, como explicar as milhares de pessoas que receberam o auxílio emergencial do governo sem se enquadrar na lista de beneficiários? Creio que é uma questão de fé.

Caso contrário, o governo terá que admitir que errou ao depositar na conta de militares da ativa, servidores públicos, empresários, traficantes, ladrões de bancos, a elite endinheirada, com viagens para paraísos turísticos, valores do auxílio emergencial. E também atendeu àqueles que “preferem não trabalhar” e, por isso, julgados como de “vida fácil”, os criminosos foragidos da justiça e presos do sistema carcerário. Ainda sem se importar muito, também mandou disparar R$ 600 para as contas de milhares de pessoas que nem pensavam em pedir o auxílio. Foi bênção pura!

Mas este mesmo governo negou o auxílio emergencial a quem considera falhos e pecadores. Estes formam uma fila interminável de milhares de desempregados, mães solo, informais e tantos outros que não têm onde arranjar dinheiro na pandemia e, de fato, precisam de uma renda mínima para sobreviver. É esta mesma lógica religiosa que separa os agraciados e lhes dão a condição de beneficiários, coloca outros tantos como amaldiçoados e, portanto, não dignos de receber as “esmolas” do governo.

Mas, afinal, o que significa “esmola”? Segundo o dicionário, é uma dádiva caridosa feita aos pobres, ato de auxiliar, de prestar ajuda, um socorro. Mas pode ser também uma pequena quantia em dinheiro dada a pedintes por caridade. Enfim, um ato caridoso aos necessitados. Por que, então, atender com “esmolas” a quem não precisa e deixar os que mais precisam sem amparo?

Dizem que “quando a esmola é demais, o santo desconfia”. Só que, em se tratando de auxílio, por mais que “tenha certeza que cortesia com o chapéu alheio tem cheiro de maracutaia”, se nada for feito vai ficar no “disse-me-disse”, e quem precisa mesmo terá que “dar seus pulos”.