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Turismo

Morro do Moreno precisa de mais segurança e acesso monitorado

É preciso unir visitação, preservação ambiental e turismo de aventura para a atender aos diversos públicos e, ao mesmo tempo, proteger espécies nativas

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 02:00

Públicado em 

11 mai 2021 às 02:00
Paulo Brandão

Colunista

Paulo Brandão

Vila Velha - ES - Terceira Ponte e Morro do Moreno.
Vista aérea da Terceira Ponte e do Morro do Moreno, em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini
Morro do Moreno é um dos pontos mais buscados por turistas em Vila Velha. Apresenta uma vista única da Terceira Ponte e do Convento da Penha. Com esses atrativos, em dias de feriado e fim de semana, centenas de pessoas sobem o Moreno para sentir e viver o que há de melhor em termos de turismo de aventura na Grande Vitória.
Com a pandemia, para aliviar a pressão do estresse e ajudar a saúde mental, subir o morro tornou-se uma grande opção de vida saudável. Embalados pela eco-selfie, a busca por lugares na natureza e ao ar livre para registro de fotos, pelos esportes radicais ou pela simples vontade de sair de casa, nos fins de semana e feriados, capixabas fazem uma espécie de romaria ao morro.

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Por ser local de reserva ambiental e cultural, definido em lei municipal, o espaço se vê ameaçado. Quem denuncia é a Associação Capixaba de Escalada, por meio de um manifesto. Deixam claro que o que torna alta a procura pelo local é sua beleza natural. No entanto, pelo excesso de pessoas que visitam o local, sem controle pelo poder publico, o mesmo bem natural tão procurado pode passar a não existir mais.
Do jeito que está, o Morro do Moreno sofre um grande impacto com a exploração da área de forma predatória. No local, existem espécies da flora e da fauna da Mata Atlântica que exigem preservação e proteção ambientais. Alem disso, a prefeitura, na gestão anterior, permitiu a instalação no local de empresas de turismo de aventura.
A tirolesa, que foi anunciada com uma ótima opção de esporte e lazer, transformou-se em instrumento de morte. Um pai morre, quando deveria esta brincando com sua filha, num local onde a confiança e a segurança deveriam vir em primeiro lugar. O caso está sendo apurado, e o que se espera é que todos os culpados sejam punidos de forma exemplar. Até para que outras empresas possam ofertar a instalação de tirolesas seguras no local.

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O morro e os capixabas já sofreram com a morte de um agente penitenciário por indivíduos armados. A falta de segurança e fiscalização no local deixou em todos nós um sentimento muito ruim. Até quando o poder público vai esperar para tornar o Morro do Moreno um local com mais segurança e condições de acesso monitorado? A saída não parece simples, mas, a exemplo de outros lugares de turismo no país, é preciso unir visitação, preservação e turismo de aventura para a atender aos diversos públicos e, ao mesmo tempo, valorizar e preservar as espécies nativas.
Para isso, a Prefeitura de Vila Velha, antes que mais mortes aconteçam, precisa promover o gerenciamento de acesso ao morro. Uma das saídas é transformar a área em um parque com visitação controlada, educação ambiental e exploração de esportes radicais com empresas comprometidas com a segurança e a vida. Afinal, todos queremos visitar com segurança o Moreno, que se tornou um marco turístico da Grande Vitoria.

Paulo Brandão

É bacharel em Filosofia. Com um olhar sempre atento para as ruas, reflete sobre as perspectivas de cidadania diante dos problemas mais visíveis da Grande Vitória

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