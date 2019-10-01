Paulo Brandão
Paulo Brandão
É bacharel em Filosofia. Com um olhar sempre atento para as ruas, reflete sobre as perspectivas de cidadania diante dos problemas mais visíveis da Grande Vitória

Fé se divide entre farmácias e igrejas nas ruas da Grande Vitória

Prometem aliviar a dor do corpo; da alma, acalmam os males. Até garantem a cura definitiva! Os assíduos frequentadores se tornam fiéis consumidores e são reconhecidos pela insistente frequência

Publicado em 01/10/2019 às 05h00
Atualizado em 14/10/2019 às 21h29


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.