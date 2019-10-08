É bacharel em Filosofia. Com um olhar sempre atento para as ruas, reflete sobre as perspectivas de cidadania diante dos problemas mais visíveis da Grande Vitória
Desmonte dos direitos dos cidadãos leva à morte dos excluídos
O que acontecia só nas guerras agora produz a exclusão do outro. Os excluídos e os condenados à morte se tornam idênticos. Este estado cria a vida desnuda ou a mata
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00