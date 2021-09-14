Dos EUA ao Brasil: o circo dos horrores lá e cá

O atentado às Torres Gêmeas, em 11 de setembro de 2001 Crédito: Robert Giroux

in time a tragédia que não deu a mínima chance de defesa às pessoas? Se fosse hoje, alguns diriam que eram fake, mas, na época, 2001, ainda não havia essa palavra com o significado que tem hoje. Dia desses assistia ao documentário sobre o absurdo e enlouquecido a taque às Torre Gêmeas de Nova York . Você onde estava quando as emissoras de TV mostrarama tragédia que não deu a mínima chance de defesa às pessoas? Se fosse hoje, alguns diriam que eram fake, mas, na época, 2001, ainda não havia essa palavra com o significado que tem hoje.

A partir do ato e do fato, as especulações começaram, em busca do objeto de ataque não identificado. Cá comigo, pensei, com dor no coração. Como é possível a mais poderosa nação do mundo, especialmente no item capacidade de destruir e de se defender, permitir o passeio de aviões de carreira, entre os edifícios, manobrar tranquilamente, e no exato lugar planejado provocar uma milimétrica e completa eliminação das estruturas dos alvos e de milhares de pessoas?

Quem ou o que foi capaz disso ou daquilo? Paira até hoje a questão no ar. Não estariam, então, os americanos preparados para defender-se do insólito ataque? Mas alguém sempre tem que pagar o pato. O indiciado desta feita foi uma única pessoa: Osama Bin Laden, e seu Afeganistão terrorista , denominação dada pelas potências bélicas ocidentais. E não se fala mais nisso. Justiça foi feita.

Mudando de conversa.

Aliás, os Estados Unidos foram o único país com a frieza de explodir duas bombas atômicas em cidades super habitadas: Hiroshima e Nagasaki, cujos habitantes foram, literalmente, eliminados na mesma hora ou pela radiação futura. Era a “solução final” aliada para a versão antinazista, o Japão era um membro do Eixo, e a Segunda Grande Guerra precisava ter um fim. O Japão teimava em não se render.

Para quem conseguiu chegar à Lua – mas tem muita gente que não acredita – um país a mais, um país a menos, não faz lá muita diferença para quem se considera o dono do mundo. O partido Democrata - quem diria -, da paz, esteve no comando desses vários ataques.

A historinha se repete.

Vejamos a Guerra do Vietnã. A estratégia é a mesma com todos os países tutorados pelos USA: dividir o país alvo e apoiar um dos lados, sempre com força total. Como ocorreu com a Coreia, com o Vietnã e, agorinha mesmo, com o Afeganistão etc. e tal.

Visto assim de longe, parece o inferno o que acontece hoje no território afegão e vizinhança. Tão trágico quanto à covardia nazista contra o povo judeu e demais minorias, com as sempre ridículas justificativas, a “solução final”. Jogar os “aliados” e inimigos destes e armá-los. O circo dos horrores, a carnificina está montada.

Respeitável público, o mundo está se autoflagelando. Os ricos países acabam tirando o bumbum da seringa, não se preocupe Dona Clotilde.

Vamos ver o que ocorre no nosso quintal, se não me engano.

Neste nosso pandemônio, as autoridades brasileiras desperdiçaram precioso tempo com absolutamente nada, e o país morrendo de morte matada, por pura incompetência pairando nos cargos-chaves na defesa do país.

Que lástima.