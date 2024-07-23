Análise caótica da lógica do absurdo

Ia me esquecendo, começo agora. Cara senhora, minha sincera ouvinte, o pensamento que dá luz e vida à palavra são as coisas que nos cercam por infinitos e desconhecidos, que somem e aparecem do nada. Aí está a política das coisas, não tenho certeza. Talvez não existam certezas, o que coloca também as dúvidas sem sentido.

O que Dorian Gray, meu cão vira-lata, acha e deixa de achar é que há momentos – todos – em que não existe a tal da razão, tudo pode ser criado, destruído, explicado, confundido, confirmado e anulado a partir do nada, feito matéria de lei que saltita pelo Congresso tupiniquim.

Donald Trump é retirado de comício após sons de supostos tiros interromperem evento Crédito: Reuters/Folhapress)

O seu adversário, o quase ex-presidente Biden , sempre voando e jogando o seu falar ao que lhe sopram na hora, quando soube, entubou um olhar sem sentido e palavras desconexas em relação a nada.

Agora, corra para a TV e veja as guerras do absurdo que eclodem todos os dias nos recantos desse mundão besta. Lá dentro e fora, Israel e seus inimigos árabes prometem o impossível. Frente à frente, em profundas trilhas, gladiadores uniformizados, ou apaixonados, lançam-se uns contra os outros procurando a absurda paz.

Dizem nas altas e bem informadas rodas do Centro da Praia Shopping, em Vitória, bem ao sul do Equador, que foi feriado na Ucrânia e na Rússia. Não se sabe ao certo que acontece lá.

As providências são as mesmas de sempre: exacerbar a convicção de que a culpa é do outro e pedir aplauso. As guerras atuais são diferentonas: não precisam de motivo.

Vejam a honestidade do bravo povo brasileiro: “Passa o celular, senão te mato”, e a guerra estanca até a próxima saidinha da prisão para visitar a mãe.

A realidade verde e amarela é diferente.

presidente Lula , que se atrapalha com tudo, principalmente com as palavras em qualquer instância, igualzinho a Bolsonaro , está mesmo é preocupado com as eleições, afinal é tradição do tupiniquim.

Naturalmente a esquerda e a ambidestra esperam só uma boa oportunidade para conseguir uma boquinha e continuar fazendo o que sempre fizeram. Ia esquecendo, a direita também.

Mudando de pau pra cavaco.

Jamais se teve notícia de uma Seleção Brasileira de Futebol de Copa do Mundo pior que essa , só tem perna de pau. Só as próximas. Logo o futebol, o ópio tradicional do povo e, atualmente, dos jogos de dinheiro. Daqui a pouco os gerentes da pátria vão ter que encarar a realidade, participando dela, por exemplo.

Comenta-se à boca miúda que o funcionalismo público, federal, estadual e internacional, continua estável, como se sabe, sem reajuste de salário digno da função. Médicos, por exemplo, aliás, são cognominados de “Saco de Sal”. Barato, branco, desvalorizado, mais fácil...

Como acontece sempre, o assunto sai do ar subitamente, de repente ninguém fala mais nisso.

Espero que este texto esteja suficientemente confuso e incoerente, ninguém entende nada, mas compreende tudo.