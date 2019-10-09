É diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves. Pós-Doutor em Geografia, mestre em Arquitetura e Urbanismo (Ufes), pesquisador do IJSN e professor da Universidade Vila Velha (UVV). Escreve às quartas
Sistemas de localização ajudam a definir até políticas públicas
As bases cartográficas são referências espaciais para o desenvolvimento de políticas públicas nas áreas da educação, saúde, segurança pública, meio ambiente, agricultura e desenvolvimento econômico
