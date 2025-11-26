É diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves. Pós-Doutor em Geografia, mestre em Arquitetura e Urbanismo (Ufes), pesquisador do IJSN e professor da Universidade Vila Velha (UVV). Escreve às quartas
Qual a relação entre Trump e Santa Leopoldina?
O governo norte-americano ampliou a lista de exceções ao tarifaço implementado em agosto, incluindo novos produtos brasileiros. A medida beneficia setores relevantes para a pauta de exportação nacional e capixaba
0:00