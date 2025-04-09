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Dia do Jornalista

O jornalismo como pilar da democracia

Nesta semana do Dia do Jornalista, minha homenagem a todos os amigos jornalistas que ajudam a iluminar os caminhos da cidadania e democracia

Públicado em 

09 abr 2025 às 02:00
Pablo Lira

Colunista

Pablo Lira

O Dia do Jornalista, celebrado no último 7 de abril, nos convida a refletir sobre o papel essencial que esse profissional desempenha na vida democrática. Em tempos de desinformação acelerada e redes sociais transformadas em palcos para a viralização de mentiras, o jornalismo de qualidade é mais do que necessário — é vital.
A democracia se sustenta na livre circulação de ideias, na transparência das decisões públicas e na pluralidade de vozes. Nenhum desses elementos se mantém de pé sem o trabalho incansável dos jornalistas, que atuam na linha de frente da produção e verificação de informações. Mais do que relatar fatos, esses profissionais constroem pontes entre a realidade e o cidadão, permitindo escolhas conscientes e críticas fundamentadas.
A crise das fake news, intensificada nos últimos anos, mostrou como a desinformação pode desorganizar o debate público, gerar instabilidade institucional e até comprometer a saúde coletiva — como vimos na pandemia da Covid-19. Diante desse cenário, o jornalismo se afirma como um verdadeiro antídoto, uma vacina contra a desinformação, pois apura, confronta versões, contextualiza dados e expõe contradições.
Mesmo com audiência recorde em diversos sites, empresas de jornalismo precisaram oferecer descontos anuais em seus pacotes a novos leitores
Jornalismo Crédito: Kaboompics .com/ Pexels
No Espírito Santo, o compromisso de muitos veículos e profissionais com a ética e a verdade tem sido fundamental para o fortalecimento das instituições e para a vigilância cidadã sobre o poder público e o cotidiano. Como gestor, pesquisador e professor universitário, percebo o quanto o trabalho dos jornalistas amplia o alcance dos dados e análises produzidos por órgãos técnicos como o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN). São eles que traduzem números em histórias, evidências em consciência coletiva.

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Fortalecer o jornalismo é valorizar a democracia. É garantir que a sociedade tenha acesso a informações qualificadas e diversas. É reconhecer o esforço de quem, mesmo diante de dificuldades e ameaças, segue pautado pela responsabilidade de informar com clareza, profundidade e coragem.
Nesta semana do Dia do Jornalista, minha homenagem a todos os amigos jornalistas que ajudam a iluminar os caminhos da cidadania e democracia. Que nunca nos faltem profissionais comprometidos com a verdade. E que nunca nos falte o jornalismo sério e engajado com as causas da sociedade. Viva aos jornalistas!

Pablo Lira

E diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves. Pos-Doutor em Geografia, mestre em Arquitetura e Urbanismo (Ufes), pesquisador do IJSN e professor da Universidade Vila Velha (UVV). Escreve as quartas

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