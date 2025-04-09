O jornalismo como pilar da democracia

O Dia do Jornalista, celebrado no último 7 de abril, nos convida a refletir sobre o papel essencial que esse profissional desempenha na vida democrática. Em tempos de desinformação acelerada e redes sociais transformadas em palcos para a viralização de mentiras, o jornalismo de qualidade é mais do que necessário — é vital.

A democracia se sustenta na livre circulação de ideias, na transparência das decisões públicas e na pluralidade de vozes. Nenhum desses elementos se mantém de pé sem o trabalho incansável dos jornalistas, que atuam na linha de frente da produção e verificação de informações. Mais do que relatar fatos, esses profissionais constroem pontes entre a realidade e o cidadão, permitindo escolhas conscientes e críticas fundamentadas.

A crise das fake news, intensificada nos últimos anos, mostrou como a desinformação pode desorganizar o debate público, gerar instabilidade institucional e até comprometer a saúde coletiva — como vimos na pandemia da Covid-19. Diante desse cenário, o jornalismo se afirma como um verdadeiro antídoto, uma vacina contra a desinformação, pois apura, confronta versões, contextualiza dados e expõe contradições.

Jornalismo Crédito: Kaboompics .com/ Pexels

No Espírito Santo, o compromisso de muitos veículos e profissionais com a ética e a verdade tem sido fundamental para o fortalecimento das instituições e para a vigilância cidadã sobre o poder público e o cotidiano. Como gestor, pesquisador e professor universitário, percebo o quanto o trabalho dos jornalistas amplia o alcance dos dados e análises produzidos por órgãos técnicos como o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN). São eles que traduzem números em histórias, evidências em consciência coletiva.

Fortalecer o jornalismo é valorizar a democracia. É garantir que a sociedade tenha acesso a informações qualificadas e diversas. É reconhecer o esforço de quem, mesmo diante de dificuldades e ameaças, segue pautado pela responsabilidade de informar com clareza, profundidade e coragem.