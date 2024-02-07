O ES 'poca' no mercado de trabalho em 2023

Foram gerados mais de 34 mil novos postos de trabalho formal no Espírito Santo em 2023, conforme indicam os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Como já era esperado, o mês de dezembro evidenciou saldo negativo no mercado de trabalho formal de -6.870 postos. Esse comportamento sazonal pode ser explicado pelos desligamentos das contratações temporárias de final de ano.

No acumulado de 2023 o ES contabilizou 34.202 novas oportunidades de trabalho, com saldos positivos em todos os grupos de atividades econômicas monitorados pelo Caged, a saber, serviços (+14.420), comércio (+8.548), construção (+5.549), indústria (+5.489) e agropecuária (+201).

Esses resultados contribuíram para que o estado computasse um crescimento de +4,2% no estoque de emprego na comparação entre 2022 e 2023, desempenho acima da média nacional (+3,5%). O ES finalizou o último ano com um estoque de 850.760 pessoas trabalhando com carteira assinada.

O saldo acumulado entre 2020 e 2023 chegou a mais 135 mil novos vínculos de trabalho formal no território capixaba, o que em certa medida caracteriza o bom momento da economia estadual. O nosso Produto Interno Bruto (PIB) evidenciou crescimento de +4,4% até o 3º trimestre de 2023, enquanto a taxa de crescimento do Brasil ficou em +3,2%. A economia do ES vem registrando ampliação de atividades no comércio, serviços, indústria e agropecuária.

Tais avanços tem possibilitado a mitigação de problemas socioeconômicos, como a questão da desocupação. Nesse mesmo período a taxa de desemprego no Espírito Santo (5,5%) alcançou seu menor patamar da série histórica analisada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), valor abaixo da taxa nacional (7,7%).

Vivemos um momento marcado pela competitividade, transformação tecnológica, crises profundas em economias nacionais, como é o caso da Argentina, desequilíbrio nas contas públicas de estados brasileiros (Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, por exemplo) e conflitos geopolíticos prolongados nas regiões da Ucrânia e Oriente Médio que impactam o mercado global.

Carteira de trabalho digital Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Nesse contexto, o Espírito Santo representa um símbolo de equilíbrio das contas públicas, segurança e previsibilidade para os mercados e investidores nacionais e internacionais. O Estado é sinônimo de crescimento econômico, geração de emprego, melhoria de renda e prosperidade social, bem como de atração e ampliação de empreendimentos.

Prova disso é que até 2027 estão anunciados mais de R$ 65 bilhões em investimentos públicos e privados, com valor acima de R$ 1 milhão, em todo o território capixaba, de acordo com o monitoramento do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN).