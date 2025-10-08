É diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves. Pós-Doutor em Geografia, mestre em Arquitetura e Urbanismo (Ufes), pesquisador do IJSN e professor da Universidade Vila Velha (UVV). Escreve às quartas
O ES é 1° lugar no Cadastro Ambiental Rural (CAR)
O Espírito Santo é o Estado brasileiro com o maior percentual de propriedades rurais com análise concluída do CAR (66%);São Paulo, o 2° colocado, possui apenas 18%
