É diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves. Pós-Doutor em Geografia, mestre em Arquitetura e Urbanismo (Ufes), pesquisador do IJSN e professor da Universidade Vila Velha (UVV). Escreve às quartas
Economia do ES cresce e geração de empregos também
Nos três primeiros trimestres do ano corrente, o Estado gerou 18,5 mil novos postos de empregos a mais do que o número de vagas fechadas, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério da Economia
