Pablo Lira
Pablo Lira
É diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves. Pós-Doutor em Geografia, mestre em Arquitetura e Urbanismo (Ufes), pesquisador do IJSN e professor da Universidade Vila Velha (UVV). Escreve às quartas

Economia do ES cresce e geração de empregos também

Nos três primeiros trimestres do ano corrente, o Estado gerou 18,5 mil novos postos de empregos a mais do que o número de vagas fechadas, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério da Economia

Publicado em 23/10/2019 às 05h02
Atualizado em 23/10/2019 às 07h12


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.