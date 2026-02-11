Pablo Lira
Pablo Lira
É diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves. Pós-Doutor em Geografia, mestre em Arquitetura e Urbanismo (Ufes), pesquisador do IJSN e professor da Universidade Vila Velha (UVV). Escreve às quartas

Câmara dos Deputados faz carnaval dos privilégios

A Câmara Federal aprovou um pacote de benefícios próprios que impõe um custo anual de R$ 790 milhões aos cofres públicos, valor suficiente para produzir um impacto orçamentário maior do que a arrecadação anual de 95% dos municípios brasileiros

Publicado em 11/02/2026 às 03h00


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.