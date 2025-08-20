Pablo Lira
Pablo Lira
É diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves e professor da UVV. Doutor em Geografia, mestre em Arquitetura e Urbanismo. Escreve às quartas

Brasil: o país das leis frouxas

Quantas Sophias e Andrezzas ainda terão de perder a vida para que o Brasil desperte? Devemos cobrar dos nossos representantes em Brasília menos atuação em pautas ideológicas vazias e mais atuação proativa para endurecer as sanções

Publicado em 20/08/2025 às 03h00


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.