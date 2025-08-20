É diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves e professor da UVV. Doutor em Geografia, mestre em Arquitetura e Urbanismo. Escreve às quartas
Brasil: o país das leis frouxas
Quantas Sophias e Andrezzas ainda terão de perder a vida para que o Brasil desperte? Devemos cobrar dos nossos representantes em Brasília menos atuação em pautas ideológicas vazias e mais atuação proativa para endurecer as sanções
