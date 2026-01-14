Pablo Lira
Pablo Lira
É diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves. Pós-Doutor em Geografia, mestre em Arquitetura e Urbanismo (Ufes), pesquisador do IJSN e professor da Universidade Vila Velha (UVV). Escreve às quartas

Acordo Mercosul-UE: quem se integra, se protege

No plano geopolítico, o acordo Mercosul e União Europeia reafirma o compromisso com o multilateralismo e com o comércio baseado em regras, em um cenário marcado por disputas comerciais, fragmentação de mercados e uso crescente de tarifas

Publicado em 14/01/2026 às 03h20


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.