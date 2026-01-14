É diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves. Pós-Doutor em Geografia, mestre em Arquitetura e Urbanismo (Ufes), pesquisador do IJSN e professor da Universidade Vila Velha (UVV). Escreve às quartas
Acordo Mercosul-UE: quem se integra, se protege
No plano geopolítico, o acordo Mercosul e União Europeia reafirma o compromisso com o multilateralismo e com o comércio baseado em regras, em um cenário marcado por disputas comerciais, fragmentação de mercados e uso crescente de tarifas
